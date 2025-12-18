BCL : les affiches des Play-Ins de la saison 2025-2026, avec trois équipes françaises

La première phase de groupes de la Ligue des Champions (BCL) s’est achevée mercredi, marquant la fin de la saison régulière après neuf semaines d’action. Les affiches des Play-Ins sont désormais connues, avec plusieurs équipes françaises en lice pour poursuivre l’aventure européenne.

Huit équipes directement qualifiées pour les huitièmes de finale

Huit formations ont décroché leur billet direct pour les huitièmes de finale qui débuteront le 20 janvier :

Les seize autres équipes devront passer par les Play-Ins, disputés au meilleur des trois matchs, pour les rejoindre. L’avantage du terrain reviendra aux équipes classées deuxièmes de leur groupe lors de la phase régulière. Ces rencontres débuteront le 6 janvier et se termineront au plus tard le 14 janvier en cas de troisième match décisif.

Trois équipes françaises engagées dans les Play-Ins

La France sera représentée par trois formations dans ces Play-Ins cruciaux. L’Élan Chalon affrontera le Promitheas Patras (Grèce), tandis que Cholet Basket se mesurera à Tofas Bursa (Turquie). Le Mans Sarthe Basket fera aussi face à un club turc, le Mersin Sports Club, pour espérer poursuivre son parcours européen.

Les autres affiches des Play-Ins opposeront :

Après le play-in se tiendra le Round of 16 qui réunira seize clubs répartis en quatre groupes de quatre équipes chacun. Ils s’affronteront selon un système de championnat aller-retour du 20 janvier au 18 mars. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, dont les affiches seront déterminées par tirage au sort après les huitièmes. Les vainqueurs de ces confrontations au meilleur des trois matchs, qui débuteront le 31 mars, gagneront leur ticket pour le Final Four de fin de saison.