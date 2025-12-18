Recherche
NBA

Les Cavaliers s'effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis

NBA - Soirée de surprises en NBA avec la défaite inquiétante des Cavaliers face aux Bulls (127-111) et la victoire des Grizzlies chez les Timberwolves (116-110), marquée par les performances de Josh Giddey et Jaren Jackson Jr.
00h00
Les Cavaliers s'effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis

Lonzo Ball et les Cavaliers ont été dominés par Chicago ce mercredi 17 décembre

Crédit photo : © Matt Marton-Imagn Images

Seulement deux rencontres au programme ce mercredi en NBA, mais deux résultats surprenants qui confirment les tendances actuelles. Les Chicago Bulls ont mis fin à leur série noire en dominant les Cleveland Cavaliers, tandis que les Memphis Grizzlies ont poursuivi leur belle dynamique en s’imposant chez les Minnesota Timberwolves.

Josh Giddey brille dans la victoire historique des Bulls

Les Chicago Bulls ont retrouvé le sourire en s’imposant largement face aux Cleveland Cavaliers (127-111). Josh Giddey a signé un triple-double exceptionnel avec 23 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, devenant le premier joueur de l’histoire de la franchise à réaliser un triple-double avec au moins 5 paniers à 3-points. Coby White l’a parfaitement accompagné avec 26 points, permettant aux Bulls de signer leur première victoire de plus d’une possession depuis le 31 octobre.

Cette victoire met fin à une série catastrophique de 8 défaites en 9 matchs pour Chicago, qui a profité de l’absence de Evan Mobley pour dominer une équipe des Cavaliers en pleine crise. Menés de 15 points dans le troisième quart-temps, les Cavaliers n’ont jamais réussi à combler l’écart malgré les 32 points de Donovan Mitchell.

Les Cavaliers dans la tourmente, Memphis confirme sa forme

La défaite des Cavaliers illustre parfaitement leur période difficile actuelle. La franchise de l’Ohio a déjà subi 12 défaites cette saison, un total qu’elle n’avait atteint qu’en mars lors de l’exercice précédent. Avec 7 défaites en 10 matchs, Kenny Atkinson traverse sa première véritable période de turbulences à Cleveland.

Dans l’autre rencontre de la soirée, les Memphis Grizzlies ont confirmé leur excellente forme en s’imposant 116-110 chez les Minnesota Timberwolves. Jaren Jackson Jr a dominé les débats avec 28 points et 12 rebonds, menant son équipe vers une quatrième victoire en cinq matchs. Jock Landale a été décisif dans le money time avec un 3-points crucial qui a donné six points d’avance aux Grizzlies à une minute de la fin.

L’absence d’Anthony Edwards s’est fait ressentir côté Timberwolves, malgré le double-double de Rudy Gobert (16 points, 16 rebonds) et les 21 points de Julius Randle. Cette défaite constitue un coup d’arrêt pour Minnesota, qui restait sur 8 victoires en 9 matchs. Du côté de Memphis, le travail de l’entraîneur Tuomas Iisalo commence à porter ses fruits après des débuts difficiles.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
