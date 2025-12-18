Vassilis Spanoulis critique sévèrement Monaco après la défaite contre Baskonia : « Nous ne sommes même pas une équipe de play-in actuellement »

La colère de Vassilis Spanoulis était palpable après la défaite de l’AS Monaco face à Baskonia en EuroLeague. L’entraîneur grec n’a pas épargné ses joueurs dans ses déclarations post-match, dressant un constat sans appel sur le niveau actuel de son équipe.

Un diagnostic impitoyable sur le niveau de jeu monégasque

« Félicitations à Baskonia, ils ont joué plus dur. Et avec la façon dont se déroule l’EuroLeague, celui qui joue de manière plus dure et plus physique remporte les matchs », a déclaré Spanoulis. L’entraîneur de Monaco a poursuivi avec une analyse particulièrement sévère : « En ce moment, nous ne jouons pas un bon basket et nous ne sommes pas une équipe de playoffs actuellement. Même pas de play-in. »

Le technicien grec a pointé du doigt les carences énergétiques de son groupe. « Nous jouons très mal, sans bonne énergie et nous devons trouver une solution. Je dois trouver une solution, cela arrive chaque année. Maintenant, c’est à l’équipe de se ressaisir et de revenir à nos principes », a-t-il ajouté, assumant sa part de responsabilité dans les difficultés actuelles.

Vassilis Spanoulis after Monaco's second straight EuroLeague loss: "We aren't a playoff team right now… We don't have a big rotation. We don't have enough players" pic.twitter.com/YyY8XYcvOd — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 17, 2025

L’adresse à 3-points révélatrice des problèmes monégasques

L’inefficacité offensive de Monaco s’est particulièrement illustrée par une adresse catastrophique à longue distance. L’équipe n’avait inscrit que deux paniers à 3-points au terme du troisième quart-temps, un symptôme selon Spanoulis des problèmes plus profonds qui minent son équipe.

« Quand tout ne fonctionne pas correctement, le ballon ne rentre pas. Nous avons d’excellents joueurs, d’excellents shooteurs, mais notre énergie n’est pas ce qu’elle devrait être », a expliqué l’entraîneur monégasque. Cette analyse met en lumière le paradoxe d’une équipe talentueuse sur le papier mais incapable de traduire ce potentiel sur le parquet de manière régulière.

Cette sortie médiatique de Spanoulis témoigne de l’urgence de la situation pour Monaco, qui doit rapidement retrouver son niveau pour espérer jouer les premiers rôles en EuroLeague cette saison, alors qu’une sanction l’empêche de qualifier de nouveaux joueurs.