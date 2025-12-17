NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026

Pour la première fois depuis le début des discussions sur l’expansion, Adam Silver a donné un calendrier définitif. Lors d’une conférence de presse tenue avant la finale de la NBA Cup à Las Vegas, le commissaire NBA a annoncé qu’une décision sera prise en 2026 concernant l’ajout de nouvelles franchises à la ligue.

« En ce qui concerne l’expansion aux États-Unis, c’est un sujet que nous continuons d’étudier », a déclaré Silver. « Nous sommes actuellement en train de travailler avec nos franchises pour mesurer leur niveau d’intérêt et mieux comprendre ce que seraient les réalités économiques sur le terrain pour ces équipes, ainsi que les projections financières correspondantes. Ensuite, courant 2026, nous prendrons une décision. »

Seattle et Las Vegas en pole position pour l’expansion

Le commissaire n’a pas caché les préférences de la ligue concernant les futurs marchés. « Ce n’est pas un secret que nous examinons le marché de Las Vegas. Nous regardons aussi Seattle. Nous avons étudié d’autres marchés également », a-t-il précisé, tout en se montrant prudent sur les attentes créées.

Seattle présente un profil historique idéal, ayant accueilli les SuperSonics jusqu’en 2008 avant leur déménagement vers Oklahoma City. Las Vegas, quant à elle, s’est imposée comme une destination NBA de facto, accueillant la Summer League depuis vingt ans et désormais les phases finales de la NBA Cup. « Je n’ai aucun doute sur le fait que Las Vegas, malgré la présence actuelle de nombreuses autres franchises de ligues majeures et d’autres offres de divertissement, pourrait tout à fait soutenir une équipe NBA », a confirmé Silver.

Le défi économique de diviser le gâteau en 32 parts

L’obstacle principal reste économique. Silver a expliqué la complexité particulière de l’expansion NBA : « Une expansion sur place revient à vendre des parts du championnat actuel. Si vous possédez aujourd’hui 1/30ème de la ligue, vous en possédez 1/32ème si deux équipes sont ajoutées. Il s’agit donc d’une analyse économique beaucoup plus complexe. »

Cette répartition des revenus, notamment télévisuels, nécessite l’accord des 30 propriétaires actuels qui devront accepter une dilution de leurs parts. La ligue doit démontrer que la valeur créée par deux nouvelles franchises compensera cette division supplémentaire.

La NBA n’a plus connu d’expansion depuis l’arrivée des Charlotte Bobcats en 2004. Avec une décision attendue en 2026, les fans de Seattle et Las Vegas pourraient enfin voir leurs rêves se concrétiser après des années d’attente et de spéculations.