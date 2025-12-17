Recherche
À l’étranger

Après Bourg, Tai Webster rentre au bercail

Pigiste convaincant de Xavier Castaneda à la JL Bourg la saison dernière, Tai Webster est retourné jouer en Nouvelle-Zélande.
00h00
Après Bourg, Tai Webster rentre au bercail

Tai Webster a un nouveau club

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Pigiste épanoui à la JL Bourg au printemps dernier, où il aurait initialement souhaité rester, Tai Webster était resté sur le carreau cet été, sans club depuis la défaite en demi-finale des playoffs de Betclic ÉLITE contre le Paris Basketball.

Convaincant, au-delà des simples chiffres dans l’Ain (9 points, 2,2 rebonds et 3,8 passes décisives en 14 matchs), l’ancien burgien a refait surface la semaine dernière. Il a opté pour un retour aux sources en s’engageant avec les Breakers, le seul club néo-zélandais du championnat australien, afin de remplacer Izayay Le’Afa, victime d’une fracture du pied.

Ce qui représente son troisième passage sur place puisqu’il y a joué en 2012/13, avant de partir en NCAA, puis en 2020/21, pour ce qui demeure encore sa meilleure saison à ce niveau (17,2 points à 41%, 4,8 rebonds et 4,8 passes décisives).

Entraîné par la légende finlandaise Petteri Koponen, qu’il avait affronté lors de la Coupe du Monde 2014, l’international néo-zélandais sera associé à l’ancien MVP de Pro B, Parker Jackson-Cartwright, à l’arrière.

Alors qu’il devrait être disponible pour le marché européen au printemps, puisque la NBL se termine traditionnellement tôt, Tai Webster a déjà disputé ses deux premiers matchs, et esquissé une montée en puissance. Après une première sortie à 5 points, il a cumulé 8 points à 4/7, 2 rebonds et 3 passes décisives lors d’une défaite à Melbourne face à l’ex-strasbourgeois Nathan Sobey (33 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) et John Brown III (10 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre), l’ancien leader défensif de l’AS Monaco.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

