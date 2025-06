La JL Bourg officialise huit départs, mais pas (encore) celui de Benitez

Sa saison 2024-2025 terminée, la JL Bourg-en-Bresse vient d’annoncer le départ de neuf de son effectif. Maksim Salash, Xavier Castañeda, Jordan Usher, Jean-Marc Pansa, Brandon Jefferson, Joël Ayayi, Tai Webster et Gauthier Denis ne feront plus partie du club à la rentrée.

Fin d’un chapitre 🔴⚪ Comme chaque été, l’heure est venue de saluer ceux qui ont porté nos couleurs avec fierté et qui s’envolent vers de nouveaux horizons. Thread à défiler – 1/3 ⬇️ pic.twitter.com/0N7NYdAXNi — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) June 11, 2025

Benitez aussi sur le départ

En plus de ces huit noms, Hugo Benitez devrait également quitter la JL Bourg. Le meneur a une clause de départ dans son contrat qu’il peut activer avant le 15 juin. Selon nos informations, il devrait rejoindre un club espagnol et réaliser l’un de ses rêves : évoluer en Liga Endesa. Le club de Manresa, basé en Catalogne espagnole, est très intéressé par le meneur… catalan. S’il venait à rejoindre le pensionnaire de BCL, il évoluerait donc à 2h15 de route de sa ville de Toulouges, située en banlieue de Perpignan.

« Aujourd’hui, il n’y a pas d’informations comme quoi il partirait », disait toutefois le président Julien Desbottes au Progrès mercredi. « Forcément, des clubs s’intéressent à lui. Ce qu’Hugo m’a dit, c’est que s’il devait partir, il m’appellerait directement et il appellerait aussi Freddy (Fauthoux). Compte tenu de la qualité de nos relations, il ne passerait pas par son agent. Après, Hugo peut avoir des offres intéressantes, mais de clubs qui sont moins bien organisés que le nôtre. Il peut aussi avoir envie de faire sa dernière année de contrat à la JL Bourg pour qu’on aille chercher quelque chose ensemble et tirer la quintessence de tout ce que nous avons accompli. Nous le saurons le 15 juin à minuit. »

PROFIL JOUEUR Hugo BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 192 cm Âge: 24 ans (20/01/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,4 #95 REB 2,2 #143 PD 5,1 #8

Quid de Courby ?

Quant à Maxime Courby, il n’a pu cacher ses larmes après l’élimination contre Paris en demi-finales. Qu’en déduire à son sujet, alors qu’il se pose la question de sa dernière année de contrat depuis des mois ? « Il faut qu’on voie sa place sur l’échiquier de l’année prochaine, son état physique aussi, parce qu’il a beaucoup souffert tout au long de l’année », répond le président Julien Desbottes dans Le Progrès. Une chose est sûre, malgré les contrats, on sait que le seul joueur qui a la garantie de rester l’année prochaine est Kevin Kokila.

PROFIL JOUEUR Maxime COURBY Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 34 ans (23/11/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 3,6 #188 REB 1,7 #175 PD 1,1 #135

Les cadres de l’effectif s’en vont…

Longtemps à la lutte pour le titre de meilleur scoreur de Betclic ELITE, Xavier Castaneda va quitter le navire. Très prolifique, l’Américano-bosnien a connu un coup d’arrêt après une blessure lors de la trêve internationale de février, mettant fin à sa saison et handicapant la JL Bourg lors des playoffs. Avec 17,1 points de moyenne, le meneur est resté le meilleur marqueur de Bourg-en-Bresse en Betclic ELITE cette saison.

PROFIL JOUEUR Xavier CASTAÑEDA Poste(s): Meneur Taille: 184 cm Âge: 25 ans (26/03/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 11 #115 REB 1,5 #432 PD 5,5 #20

Il sera suivi par Maksim Salash et Jean-Marc Pansa qui ont tout deux exprimé leur souhait de quitter le club. Après une première moitié de saison compliquée, le Biélorusse avait annoncé son souhait de quitter le club. Le pivot français, quand à lui, a activé sa clause de départ après s’être affirmé en première division française et EuroCup, au point d’intégrer l’équipe de France.

PROFIL JOUEUR Maksim SALASH Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 206 cm Âge: 29 ans (06/05/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 10,5 #53 REB 3,5 #75 PD 0,9 #153

Une offre de prolongation faite à trois joueurs, Nelson en attente

Dans son communiqué, le club de Bourg-en-Bresse explique avoir fait une offre de prolongation à Joël Ayayi, Jordan Usher et Adrian Nelson. Sollicité par deux clubs d’EuroLeague selon nos informations, Joël Ayayi a refusé cette offre après une belle saison.

PROFIL JOUEUR Joël AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,5 #69 REB 5 #22 PD 3,8 #21

Les deux Américains, quand à eux, ont eu des réactions opposées. En pleine progression, Jordan Usher a refusé de prolonger sous le maillot de la JL Bourg tandis qu’Adrian Nelson a encore une semaine pour donner sa réponse. « Nous avons entamé des discussions avec ses représentants il y a un moment », explique François Lamy. « Nous pensons qu’il a tout intérêt à rester avec nous une saison de plus comme Isiaha (Mike) l’a fait auparavant avec la réussite que l’on connaît. On espère donc le revoir à la rentrée et serons fixés d’ici une semaine. »

PROFIL JOUEUR Adrian NELSON Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 25 ans (05/10/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 9,2 #76 REB 4,6 #33 PD 0,9 #148

Webster aurait souhaité rester, Denis et Jefferson s’en vont aussi

On l’a appris, Gauthier Denis va rejoindre Gravelines-Dunkerque la saison prochaine, il s’agit du seul joueur dont on connaît la destination à l’inverse de Brandon Jefferson. On sait que l’Américain va quitter la JL après un passage en demi-teinte dans l’Ain.

PROFIL JOUEUR Brandon JEFFERSON Poste(s): Meneur Taille: 173 cm Âge: 33 ans (25/11/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7 #131 REB 1,1 #201 PD 3,1 #38

Autre arrivant en cours d’année : Tai Webster. La situation du Néo-Zélandais est différente puisqu’il a souhaité rester mais la direction a pour le moment préféré temporisé. Plus exactement, les dirigeants ont laissé la porte ouverte à long-terme en attendant de régler la reconstruction à venir. La porte est toujours ouverte à celui qui a remplacé Xavier Castaneda avec brio.

PROFIL JOUEUR Tai WEBSTER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (29/05/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBL PTS 7,7 #59 REB 2,1 #91 PD 2,5 #26

C’est l’heure du recrutement désormais

Cette flopée de départs explique l’activité émise par la JL Bourg-en-Bresse sur le marché des transferts. En effet, quatre joueurs ont déjà signé : Yvann Mbaya, Antony Labanca, Narcisse Ngoy (qui va être prêté à Poitiers) et Assemian Moulare se sont déjà engagés.