Nadir Hifi : « Il y a des choses à changer, chacun doit se regarder dans la glace ! »

Quart de finaliste de l’EuroCup dès sa première participation en 2023, titré en 2024 puis quart de finaliste de l’EuroLeague la saison dernière, le Paris Basketball vit sans conteste la période la plus compliquée de sa jeune histoire continentale.

Avant-dernière de l’EuroLeague, l’équipe de la capitale est en chute libre avec neuf défaites sur ses dix dernières rencontres. Au-delà de la série, déjà particulièrement négative en soi, le contenu inquiète grandement.

Avec près de 93 points encaissés par match, Paris est la pire défense de l’EuroLeague, même si ses 85 points encaissés mardi face au FC Barcelone ont représenté un vrai progrès par rapport aux 105 unités concédées en moyenne sur ses quatre dernières sorties.

« On ne leur a même pas fait peur… »

Reste que les joueurs de Francesco Tabellini n’ont jamais fait trembler le Barça (69-85) et que des choses vont devoir changer, comme l’a exprimé Nadir Hifi (16 points à 6/15 et 4 rebonds) au micro de La Chaîne L’Équipe.

« Ça a été une rencontre très compliquée. On n’a pas existé, même pas pendant cinq minutes. On n’a pas su emmener la salle avec nous, faire des runs, essayer de se rapprocher. On ne leur a même pas fait peur. Il y a des choses à changer, des choses qu’on doit faire mieux : chacun doit se regarder dans la glace. Si l’on veut exister dans cette EuroLeague, il faut que l’on soit bien meilleurs. On a vu la saison dernière à quel point c’était dur et ça l’est encore plus cette année. Il faut que chacun élève son niveau et on ne peut que faire mieux. »

💬 Nadir Hifi : « Il faut qu'on soit bien meilleurs si on veut exister dans cette Euroligue. On a vu l'année dernière à quel point c'était dur, ça l'est encore plus cette année. Il faut que chacun élève son niveau. » #lequipeBASKET pic.twitter.com/iT708B6lqp — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 16, 2025

« Il suffit d’un bon match » :

dès demain à Madrid ?

Le calendrier effréné offre une possibilité aux Parisiens de relever la tête très rapidement, avec un déplacement qui pourrait rappeler aux survivants de la formidable saison 2024/25 de beaux souvenirs : jeudi soir, les champions de France seront de retour dans l’antre du Real Madrid, là-même où ils avaient arraché leur billet pour les playoffs en avril dernier au terme d’un play-in d’anthologie. Et Nadir Hifi veut y croire…

« Il suffit d’un bon match pour repartir et reprendre confiance. C’est une phase compliquée, il y a des hauts et des bas. Mais il faut rebondir, il faut continuer à travailler, et y croire surtout. Ça va le faire ! »