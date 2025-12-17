Recherche
EuroLeague

Nadir Hifi : « Il y a des choses à changer, chacun doit se regarder dans la glace ! »

Alors que le Paris Basketball est désormais avant-dernier de l'EuroLeague, battu pour la cinquième fois consécutive mardi par le FC Barcelone, Nadir Hifi a exprimé à la fois sa déception et son optimisme au micro de La Chaîne L'Équipe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi : « Il y a des choses à changer, chacun doit se regarder dans la glace ! »

Nadir Hifi assume ses responsabilités de leader au Paris Basketball

Crédit photo : Julie Dumélié

Quart de finaliste de l’EuroCup dès sa première participation en 2023, titré en 2024 puis quart de finaliste de l’EuroLeague la saison dernière, le Paris Basketball vit sans conteste la période la plus compliquée de sa jeune histoire continentale.

Avant-dernière de l’EuroLeague, l’équipe de la capitale est en chute libre avec neuf défaites sur ses dix dernières rencontres. Au-delà de la série, déjà particulièrement négative en soi, le contenu inquiète grandement.

LIRE AUSSI

Avec près de 93 points encaissés par match, Paris est la pire défense de l’EuroLeague, même si ses 85 points encaissés mardi face au FC Barcelone ont représenté un vrai progrès par rapport aux 105 unités concédées en moyenne sur ses quatre dernières sorties.

« On ne leur a même pas fait peur… » 

Reste que les joueurs de Francesco Tabellini n’ont jamais fait trembler le Barça (69-85) et que des choses vont devoir changer, comme l’a exprimé Nadir Hifi (16 points à 6/15 et 4 rebonds) au micro de La Chaîne L’Équipe.

« Ça a été une rencontre très compliquée. On n’a pas existé, même pas pendant cinq minutes. On n’a pas su emmener la salle avec nous, faire des runs, essayer de se rapprocher. On ne leur a même pas fait peur. Il y a des choses à changer, des choses qu’on doit faire mieux : chacun doit se regarder dans la glace. Si l’on veut exister dans cette EuroLeague, il faut que l’on soit bien meilleurs. On a vu la saison dernière à quel point c’était dur et ça l’est encore plus cette année. Il faut que chacun élève son niveau et on ne peut que faire mieux. »

« Il suffit d’un bon match » :
dès demain à Madrid ? 

Le calendrier effréné offre une possibilité aux Parisiens de relever la tête très rapidement, avec un déplacement qui pourrait rappeler aux survivants de la formidable saison 2024/25 de beaux souvenirs : jeudi soir, les champions de France seront de retour dans l’antre du Real Madrid, là-même où ils avaient arraché leur billet pour les playoffs en avril dernier au terme d’un play-in d’anthologie. Et Nadir Hifi veut y croire…

« Il suffit d’un bon match pour repartir et reprendre confiance. C’est une phase compliquée, il y a des hauts et des bas. Mais il faut rebondir, il faut continuer à travailler, et y croire surtout. Ça va le faire ! » 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bearnais64
si tout le monde dois ce voir dans la glace, M. Hiffi va pouvoir aller dans la galerie des glace à versailles, il est trop égoiste dans son jeu pour faire évoluer l'équipe, le départ de Shorts ouvre les yeux sur la vrai valeur de Hiffi
Répondre
(1) J'aime
fussoire38
J'imagine que quand il dit chacun, il s'inclut dedans, donc je ne vois pas pourquoi vous en rajoutez une couche. On savait que la perte de TJ Shorts allait tôt ou tard être préjudiciable (ainsi que celles de Hayes et Ward). Sur le fond, il a en effet une grande marge de progression pour rendre ses coéquipiers meilleurs.
Répondre
(2) J'aime
jc87
Shorts, Ward mais aussi Malcom, Jantunen ou encore Lô. Les départs de ces joueurs n'ont pas été vraiment compensés et tout mettre sur le dos de Hifi est un peu facile en effet.
(1) J'aime
bearnais64- Modifié
Commentaire supprimé.
bearnais64
Hiffi il va te falloir des grandes glaces pour te remettre en question, va à la galerie des glaces du château de Versailles
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
être dans le dur, ça ne peut que faire grandir le club et les joueurs. Jusqu'à présent tout souriait (depuis 2 ans). maintenant, il va falloir trouver des solutions. Et coté public, on verra les vrais supporters et non uniquement ceux qui venaient pour le bling bling.
Répondre
(0) J'aime
