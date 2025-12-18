Recherche
EuroLeague Féminine

Prague corrigé à Schio malgré un trio français à 52 points, dont 27 pour Ayayi

EuroLeague - Malgré les 27 points de Valériane Ayayi, l’USK Prague a lourdement chuté sur le parquet de Schio (99-78) en EuroLeague féminine, face à un champion d’Europe italien impressionnant collectivement.
00h00
Crédit photo : FIBA

L’USK Prague n’a pas résisté au récital du Beretta Famila Schio. Ce mercredi 17 décembre, en EuroLeague féminine, le champion d’Europe tchèque s’est incliné largement en Italie (99-78), malgré une production offensive portée presque exclusivement par ses Françaises, Valériane Ayayi, Pauline Astier et Janelle Salaün.

Un trio français très en vue… mais trop esseulé

Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) a encore répondu présente avec 27 points et 6 passes décisives. Pauline Astier (1,79 m, 23 ans) a été d’une efficacité chirurgicale (13 points à 6/6 aux tirs et 7 passes), tandis que Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans) a ajouté 12 points. À elles trois, elles ont cumulé 52 des 78 points de Prague. Problème : aucune autre joueuse tchèque n’a dépassé les 7 points, illustrant le déséquilibre offensif de la soirée.

Valériane AYAYI
Valériane AYAYI
27
PTS
3
REB
6
PDE
Logo EuroLeague Féminine
SCH
99 78
USK

Schio déroule grâce à son collectif

En face, Schio a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison, avec 56,7 % de réussite au tir et 31 passes décisives. Jessica Shepard a été la grande dame du match avec 23 points à 8/8, 8 rebonds, 6 passes et 35 d’évaluation. Maria Conde a également brillé (16 points et 9 passes), bien épaulée par Costanza Verona (9 passes) et Cecilia Zandalasini. L’internationale française Marième Badiane (1,90 m, 31 ans) n’a pas joué.

Pauline Astier et Janelle Salaün ont marqué 25 points, mais Prague a perdu à Schio
Pauline Astier et Janelle Salaün ont marqué 25 points, mais Prague a perdu à Schio (photo : FIBA)

Un match plié dès la première mi-temps

Après un début équilibré, le Famila a accéléré au fil du premier quart-temps avant de prendre définitivement le contrôle dans le deuxième. Le tir primé de Zandalasini juste avant la pause a porté l’écart à +21 (56-35). Au retour des vestiaires, Prague n’a jamais réellement pu inverser la dynamique, malgré quelques séquences portées par le duo Astier-Ayayi.

– Journée 8

Schio se replace dans la course aux Final Six

Cette victoire permet au champion d’Europe italien d’améliorer son bilan (5 victoires, 3 défaites) et de rester pleinement engagé dans la course aux quatre premières places du groupe E, synonymes de qualification pour les Final Six d’EuroLeague. Pour Prague (4 victoires et 4 défaites), la leçon est sévère, tant l’écart collectif a été flagrant malgré l’abnégation de ses internationales françaises.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

