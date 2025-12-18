Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Le Limoges CSP obtient gain de cause aux Prud’hommes face à Kevin Anstett

Betclic ELITE - Le Limoges CSP a été débouté favorablement par le conseil de prud’hommes de Limoges dans le litige l’opposant à Kevin Anstett, ancien directeur sportif du club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Limoges CSP obtient gain de cause aux Prud’hommes face à Kevin Anstett

Kevin Anstett a quitté son poste de directeur sportif du Limoges CSP début 2024

Crédit photo : Lilian Bordron

Le Limoges CSP est sorti blanchi du contentieux prud’homal engagé par Kevin Anstett. Licencié pour faute grave en janvier 2024, l’ancien directeur sportif réclamait près de 200 000 euros à son ancien employeur. Le conseil de prud’hommes de Limoges a finalement rejeté l’essentiel de ses demandes relate le club sur les réseaux sociaux, et Le Populaire du Centre.

Le licenciement pour faute grave validé

Début septembre, Kevin Anstett était venu défendre sa position à la cité judiciaire de Limoges, assisté de son avocat Lionel Parienté. Il contestait son licenciement pour faute grave et demandait notamment la reconnaissance d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Selon Le Populaire du Centre, le conseil de prud’hommes a suivi l’argumentation développée par Patrick Puso, l’avocat du Limoges CSP, validant ainsi le licenciement pour faute grave. Les demandes de rappels de primes ainsi que celles liées à une supposée situation de travail dissimulé ont également été rejetées relate le quotidien local.

Un seul point retenu en faveur de Kevin Anstett

Le conseil de prud’hommes a toutefois partiellement donné raison à Kevin Anstett sur un point précis. Le Limoges CSP a été condamné à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte, seul élément sur lequel l’ancien dirigeant a obtenu gain de cause à ce jour.

A ce jour, car l’actuel directeur sportif du club de Rostock, en Allemagne, Anstett dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour faire appel devant la cour d’appel de Limoges. À ce stade, son avocat n’a pas indiqué si cette option serait retenue, précise Le Populaire du Centre.

Un dossier hérité de l’ancienne gouvernance

Pour le Limoges CSP, cette décision vient clore – sauf appel – un dossier remontant à la saison 2023-2024, sous la présidence de Céline Forte. Un épisode supplémentaire d’une période agitée, marquée par des difficultés sportives, financières et institutionnelles, que le club limougeaud cherche désormais à laisser derrière lui.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Julie Tetard est n°1 à l'évaluation de LF2, avec son équipe de Monaco
LF2
00h00LF2 : Le débat autour des joueuses trans dépasse le cadre du basket féminin
Killian Tillie a été très efficace ce mercredi
Basketball Champions League
00h00Killian Tillie flambe dans l’ombre avec Malaga : +41 au +/- et record de points de la saison égalé
Kevin Anstett a quitté son poste de directeur sportif du Limoges CSP début 2024
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP obtient gain de cause aux Prud’hommes face à Kevin Anstett
Franck Le Goff devrait reprendre du service à Chartres
NM1
00h00Franck Le Goff préféré à Laurent Foirest pour relancer Chartres
Fabrice Lefrançois et Cholet devront se préparer à affronter Tofas Bursa et Hugo Besson au Play-In de la BCL
Basketball Champions League
00h00BCL : les affiches des Play-Ins de la saison 2025-2026, avec trois équipes françaises
Nando De Colo est le deuxième joueur de l'histoire de l'EuroLeague à franchir la barre des 5000 points dans la compétition
EuroLeague
00h00Nando De Colo franchit les 5 000 points en EuroLeague
Vassilis Spanoulis s'est de nouveau énervé contre son équipe de Monaco, après la défaite contre Baskonia
EuroLeague
00h00Vassilis Spanoulis critique sévèrement Monaco après la défaite contre Baskonia : « Nous ne sommes même pas une équipe de play-in actuellement »
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Valériane Ayayi a beau avoir marqué 27 points, Prague a perdu à Schio en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Prague corrigé à Schio malgré un trio français à 52 points, dont 27 pour Ayayi
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
1 / 0
Livenews NBA
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
Adam Silver a fait un point devant la presse en marge de la finale de la NBA Cup, et aborder le sujet d'une expansion
NBA
00h00NBA : Adam Silver annonce une décision sur l’expansion en 2026
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Victor Wembanyama endeuillé : le pivot français fond en larmes après la finale NBA Cup
NBA
00h00Chris Paul et les Clippers : chronique d’un divorce annoncé
NBA
00h00« Un demi-million de dollars pour mes 30 ans, je vais m’en souvenir longtemps ! » : quel anniversaire pour Guerschon Yabusele !
1 / 0