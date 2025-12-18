Le Limoges CSP obtient gain de cause aux Prud’hommes face à Kevin Anstett
Kevin Anstett a quitté son poste de directeur sportif du Limoges CSP début 2024
Le Limoges CSP est sorti blanchi du contentieux prud’homal engagé par Kevin Anstett. Licencié pour faute grave en janvier 2024, l’ancien directeur sportif réclamait près de 200 000 euros à son ancien employeur. Le conseil de prud’hommes de Limoges a finalement rejeté l’essentiel de ses demandes relate le club sur les réseaux sociaux, et Le Populaire du Centre.
Le Limoges CSP a été informé que le Conseil de prud’hommes se serait prononcé en sa faveur dans le litige l’opposant à son ancien directeur sportif, M. Anstett.
Le licenciement pour faute grave validé
Début septembre, Kevin Anstett était venu défendre sa position à la cité judiciaire de Limoges, assisté de son avocat Lionel Parienté. Il contestait son licenciement pour faute grave et demandait notamment la reconnaissance d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Selon Le Populaire du Centre, le conseil de prud’hommes a suivi l’argumentation développée par Patrick Puso, l’avocat du Limoges CSP, validant ainsi le licenciement pour faute grave. Les demandes de rappels de primes ainsi que celles liées à une supposée situation de travail dissimulé ont également été rejetées relate le quotidien local.
Un seul point retenu en faveur de Kevin Anstett
Le conseil de prud’hommes a toutefois partiellement donné raison à Kevin Anstett sur un point précis. Le Limoges CSP a été condamné à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte, seul élément sur lequel l’ancien dirigeant a obtenu gain de cause à ce jour.
A ce jour, car l’actuel directeur sportif du club de Rostock, en Allemagne, Anstett dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour faire appel devant la cour d’appel de Limoges. À ce stade, son avocat n’a pas indiqué si cette option serait retenue, précise Le Populaire du Centre.
Un dossier hérité de l’ancienne gouvernance
Pour le Limoges CSP, cette décision vient clore – sauf appel – un dossier remontant à la saison 2023-2024, sous la présidence de Céline Forte. Un épisode supplémentaire d’une période agitée, marquée par des difficultés sportives, financières et institutionnelles, que le club limougeaud cherche désormais à laisser derrière lui.
