Le mauvais sort s’acharne sur Louis Marnette, victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés

Il y a de quoi en avoir mal au ventre pour lui, et c’est à se demander si Louis Marnette pourra un jour jouer tranquillement au basket, sans être embêté par son corps.

Plus de 20 points de moyenne avant sa blessure

Alors qu’il semblait s’éclater en Nationale 1, deuxième meilleur marqueur du championnat avec Toulouse (19,5 points à 45%, 4,7 rebonds et 4,1 passes décisives), shooteur à 3-points le plus prolifique de NM1 (près de 4 tirs réussis par match), le sniper nordiste a été fauché en plein vol à Tarbes mardi.

PROFIL JOUEUR Louis MARNETTE Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (22/04/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 19,5 #2 REB 4,7 #73 PD 4,1 #34

Alors qu’il défendait sur Thibaud Gottin, le champion d’Europe cadets 2016 a vu son genou se dérober et s’est écroulé. Il a ensuite rapidement quitté le parquet sans pouvoir poser le pied par terre.

Une deuxième rupture des ligaments croisés…

La mauvaise nouvelle, tant redoutée, est tombée ce jeudi soir : Louis Marnette sera éloigné des parquets pendant de longs mois, gravement blessé au genou gauche. Si le club ne précise pas la nature exacte de la blessure, il s’agirait d’une rupture des ligaments croisés. Ce qui signifie qu’il ne rejouera pas cette saison.

« Le club, tes coéquipiers, le staff et les supporters sont derrière toi », écrit le Toulouse Basketball Club. « Ton énergie, ton engagement et la façon dont tu fais vivre ce jeu marquent le club et son public. Si tant de gens viennent voir du basket au Petit Palais, c’est aussi pour des joueurs comme toi, capables de rendre ce sport si beau. Une période difficile commence, mais tu ne la traverseras pas seul. On sera là, à chaque étape, pour te rendre un peu de l’amour que tu donnes au basket et à ce club. »

Seulement 49 matchs en trois ans et demi…