Le mauvais sort s’acharne sur Louis Marnette, victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés
Saison terminée pour Louis Marnette
Il y a de quoi en avoir mal au ventre pour lui, et c’est à se demander si Louis Marnette pourra un jour jouer tranquillement au basket, sans être embêté par son corps.
Plus de 20 points de moyenne avant sa blessure
Alors qu’il semblait s’éclater en Nationale 1, deuxième meilleur marqueur du championnat avec Toulouse (19,5 points à 45%, 4,7 rebonds et 4,1 passes décisives), shooteur à 3-points le plus prolifique de NM1 (près de 4 tirs réussis par match), le sniper nordiste a été fauché en plein vol à Tarbes mardi.
Alors qu’il défendait sur Thibaud Gottin, le champion d’Europe cadets 2016 a vu son genou se dérober et s’est écroulé. Il a ensuite rapidement quitté le parquet sans pouvoir poser le pied par terre.
Une deuxième rupture des ligaments croisés…
La mauvaise nouvelle, tant redoutée, est tombée ce jeudi soir : Louis Marnette sera éloigné des parquets pendant de longs mois, gravement blessé au genou gauche. Si le club ne précise pas la nature exacte de la blessure, il s’agirait d’une rupture des ligaments croisés. Ce qui signifie qu’il ne rejouera pas cette saison.
« Le club, tes coéquipiers, le staff et les supporters sont derrière toi », écrit le Toulouse Basketball Club. « Ton énergie, ton engagement et la façon dont tu fais vivre ce jeu marquent le club et son public. Si tant de gens viennent voir du basket au Petit Palais, c’est aussi pour des joueurs comme toi, capables de rendre ce sport si beau. Une période difficile commence, mais tu ne la traverseras pas seul. On sera là, à chaque étape, pour te rendre un peu de l’amour que tu donnes au basket et à ce club. »
Seulement 49 matchs en trois ans et demi…
Un énième pépin physique pour Marnette dans une carrière déjà émaillée par de multiples soucis de santé. Depuis sa signature (avortée) à Saint-Quentin en 2022, le Valenciennois n’a pu disputer que 49 matchs en trois ans et demi…
Il a été successivement opéré à cœur ouvert après avoir été recalé lors de la visite médicale au SQBB, victime d’une première rupture des ligaments croisés en avril 2023 avec La Rochelle puis victime d’un malaise cardiaque en plein match en mars dernier avec Caen, qui aurait pu mettre un terme à sa carrière.
« J’aurai des séquelles psychologiques jusqu’à la fin de ma vie », nous racontait-il en octobre. « À 24 ans , vivre une telle chose est très traumatisant, très choquant. Aujourd’hui, l’erreur que j’ai pu faire est d’essayer d’oublier ce qui s’est passé. Ce n’est pas du tout la bonne chose à faire. Il fallait plutôt accepter que mon cerveau et mon corps y pensent. L’acceptation a été tellement dure mais c’était la chose à faire. Dorénavant, je me sens beaucoup mieux. J’ai eu énormément d’angoisses, beaucoup de périodes de doute. Aujourd’hui, il n’y a pas un matin où je n’y pense pas, pas un midi où je n’y pense pas, pas un soir où je me couche sans y penser. Mais je l’accepte. Ça fait partie de moi et de mon histoire. Je vis avec ça et je vivrai jusqu’à la fin de mes jours avec ça. »
Jamais épargné, Louis Marnette connait le processus pour se remettre d’une rupture des ligaments croisés. Et sa résilience n’est plus à prouver… Un terme parfois galvaudé mais qui ne trouve meilleure incarnation que le meilleur shooteur à 3-points de NM1, encore appelé à se relever d’un terrible coup du sort…
« La vie est parfois cruelle », a-t-il communiqué sur son compte Instagram. « Cinquième opération en cinq ans. Je vais revenir comme je suis déjà revenu, j’en suis certain. J’ai confiance en moi et ma capacité à revenir encore plus fort. Merci à tous pour votre soutien et rendez-vous la saison prochaine ! »
