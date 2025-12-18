Sorgues confie son équipe à Odile Santaniello pour tenter de se relancer

Odile Santaniello arrive sur le banc de Sorgues dans un contexte sportif délicat. L’équipe, engluée dans le bas de tableau de la poule B de NM3, n’a plus gagné depuis cinq rencontres et a choisi de se séparer de Xavier Ramassamy. Pour tenter de provoquer un électrochoc, le Sorgues Basket Club mise sur une figure majeure du basket français, forte d’une immense expérience du très haut niveau et déjà engagée dans le coaching ces dernières saisons.

Un changement de cap pour Sorgues

Le club de Sorgues a officialisé l’arrivée de sa nouvelle entraîneure avec un message clair : relancer une équipe en difficulté et insuffler une nouvelle dynamique. Avant-dernier de la poule B, le Sorgues Basket Club joue gros dans la lutte pour le maintien et espère que ce changement de staff permettra de stopper l’hémorragie.

Odile Santaniello prend ainsi en main l’équipe fanion NM3 avec l’ambition de faire progresser le groupe et de retrouver rapidement le chemin de la victoire.

Une légende du basket français sur le banc

Née le 21 décembre 1966 à Briey (Meurthe-et-Moselle), Odile Santaniello fait partie des grandes figures de l’histoire du basket féminin français. Ailière de 1,83 m, elle a marqué son époque par son jeu spectaculaire, son charisme et son tir en suspension, alors peu répandu en France.

Avec 141 sélections en équipe de France, elle a notamment remporté une médaille d’argent au championnat d’Europe 1993. En club, son palmarès est impressionnant, en grande partie construit avec le Bourges Basket.

Un palmarès exceptionnel avec Bourges

Double championne d’Europe (EuroLeague 1997 et 1998), vainqueure de la Coupe Ronchetti en 1995, Odile Santaniello a également été sacrée championne de France à cinq reprises entre 1995 et 1999. Elle a aussi remporté le Tournoi de la Fédération en 1996 et 1999.

Individuellement, elle a été élue neuf fois MVP du championnat de France, entre 1987 et 1994 puis en 1998, un record qui témoigne de sa domination sur le basket hexagonal pendant plus d’une décennie.

Une reconversion progressive dans le coaching

Après sa carrière de joueuse, Odile Santaniello s’est tournée vers le banc. Elle a été entraîneuse assistante à Aix-en-Provence en Ligue féminine entre 2003 et 2005, puis à nouveau à partir de 2010. Elle est également passée par le Nice Cavigal, a encadré des équipes de jeunes en PACA à Bouc-Bel-Air, ainsi que l’équipe de NM3 à Aubagne.

La saison passée, elle entraînait une équipe de Prénationale féminine à Grans. C’est désormais en NM3 masculine qu’elle poursuit son parcours, avec un défi de taille à relever à Sorgues. L’équipe est pourtant guidée par une grosse ligne arrière avec Clifford Colimon (1,82 m, 36 ans), joueur ayant tourné jusqu’à 14,3 points de moyenne en NM1 avec Toulouse, et le shooteur Junior Kimpiabi (16,7 points par match).

Un pari fort pour le maintien

En s’appuyant sur l’expérience et la personnalité d’Odile Santaniello, Sorgues tente un pari audacieux mais assumé juste avant la trêve hivernale. Les dirigeants des Underdogs espèrent que cette arrivée permettra de remobiliser le groupe et d’inverser la tendance dans la course au maintien.