Maxime Yomi de retour dans les rangs du SCABB

Victime d’une grosse entorse de la cheville le 28 octobre à Denain, Maxime Yomi avait été annoncé indisponible pour six semaines par le SCABB.

Les délais seront globalement tenus : un peu plus de sept semaines après, l’ancien intérieur d’Aix-Maurienne est désormais apte à jouer. Il sera en tenue ce vendredi face à Quimper.

Hieu-Courtois est parti

Au cours de son absence, il a été remplacé par Thomas Hieu-Courtois, auteur de 1,8 point et 5 rebonds de moyenne en cinq matchs sous le maillot couramiaud. Le Francilien a quitté le SCABB en début de semaine.

Alors qu’il restait sur son meilleur match juste avant de se blesser (7 points et 11 rebonds contre La Rochelle), Maxime Yomi tourne à 3,3 points à 46% et 5 rebonds en huit matchs d’ÉLITE 2.