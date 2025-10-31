Recherche
ELITE 2

Coup dur pour le SCABB : Maxime Yomi absent plusieurs semaines

ELITE 2 - Sorti sur blessure à Denain, le pivot français du SCABB, Maxime Yomi, souffre d’une entorse à la cheville gauche. Il sera écarté des parquets pendant environ six semaines. Un coup dur pour Saint-Chamond avant la première à domicile de son nouveau coach Julien Cortey.
Maxime Yomi sur la touche pour 6 semaines

Crédit photo : Laurent Peigue / SCABB

Maxime Yomi (2,06 m, 23 ans) ne sera pas de la partie ce vendredi soir face à Champagne Basket pour la 9e journée d’ELITE 2. Sorti prématurément mardi sur blessure à Denain, le pivot français de Saint-Chamond souffre d’une entorse à la cheville gauche. Arrivé cet été en provenance d’Aix-Maurienne, il devra observer six semaines d’arrêt indique le club de la Loire.

Saint-Chamond privé d’un élément précieux dans la raquette

Joueur de rotation régulier dans la peinture du SCABB, l’ancien Savoyard tournait à 3,3 points, 5 rebonds et 0,4 passe décisive pour 6,5 d’évaluation en 11 minutes de moyenne sur ses huit premiers matchs. Sa mobilité et sa présence au rebond étaient des atouts appréciés du staff, dans une équipe encore en quête de repères en ce début de saison.

PROFIL JOUEUR
Maxime YOMI
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 23 ans (14/03/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
7
#280
REB
5,5
#107
PD
0
#447

Julien Cortey pour une première à l’Arena Saint-Étienne Métropole

Désormais coaché par Julien Cortey, Saint-Chamond (16e au classement) espère rebondir dès ce vendredi à domicile face à Champagne Basket (12e). L’ancien entraîneur de La Rochelle débutera son mandat à domicile avec une équipe diminuée mais déterminée à enclencher une nouvelle dynamique. Défait de peu dans le Nord mardi (91-87 contre Denain), le SCABB voudra cette fois retrouver le goût de la victoire devant ses fans. Mais attention à Châlons-Reims, les hommes de Vincent Dumestre sortent d’un exploit dans l’Allier où il s’étaient imposés 82-80 dans un Palais des Sports Pierre Coulon jusqu’ici inviolé en 2025, soit depuis 16 matches. Une énorme performance pour ce qui était à l’occasion la première victoire à l’extérieur des Marnais. Voilà un contexte qui annonce une belle rencontre avec deux adversaires qui veulent engranger des points au classement. Entre deux à 20h30 sur le parquet de l’Arena Saint-Etienne Métropole.

ELITE 2 – Journée 9
31/10/2025
ROA Roanne
VIC Vichy
HTV Hyères-Toulon
AIX Aix-Maurienne
ANT Antibes
CHA Challans
ROU Rouen
ORL Orléans
SCA SCABB
CHA Champagne Basket
NAN Nantes
ASA Alliance Sport Alsace
POI Poitiers
ROC La Rochelle
CAE Caen
PAU Pau-Lacq-Orthez
01/11/2025
BLO Blois
EVR Evreux
QUI Quimper
DEN Denain
