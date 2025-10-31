Coup dur pour le SCABB : Maxime Yomi absent plusieurs semaines

Maxime Yomi (2,06 m, 23 ans) ne sera pas de la partie ce vendredi soir face à Champagne Basket pour la 9e journée d’ELITE 2. Sorti prématurément mardi sur blessure à Denain, le pivot français de Saint-Chamond souffre d’une entorse à la cheville gauche. Arrivé cet été en provenance d’Aix-Maurienne, il devra observer six semaines d’arrêt indique le club de la Loire.

Saint-Chamond privé d’un élément précieux dans la raquette

Joueur de rotation régulier dans la peinture du SCABB, l’ancien Savoyard tournait à 3,3 points, 5 rebonds et 0,4 passe décisive pour 6,5 d’évaluation en 11 minutes de moyenne sur ses huit premiers matchs. Sa mobilité et sa présence au rebond étaient des atouts appréciés du staff, dans une équipe encore en quête de repères en ce début de saison.

PROFIL JOUEUR Maxime YOMI Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 23 ans (14/03/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 7 #280 REB 5,5 #107 PD 0 #447

Julien Cortey pour une première à l’Arena Saint-Étienne Métropole

Désormais coaché par Julien Cortey, Saint-Chamond (16e au classement) espère rebondir dès ce vendredi à domicile face à Champagne Basket (12e). L’ancien entraîneur de La Rochelle débutera son mandat à domicile avec une équipe diminuée mais déterminée à enclencher une nouvelle dynamique. Défait de peu dans le Nord mardi (91-87 contre Denain), le SCABB voudra cette fois retrouver le goût de la victoire devant ses fans. Mais attention à Châlons-Reims, les hommes de Vincent Dumestre sortent d’un exploit dans l’Allier où il s’étaient imposés 82-80 dans un Palais des Sports Pierre Coulon jusqu’ici inviolé en 2025, soit depuis 16 matches. Une énorme performance pour ce qui était à l’occasion la première victoire à l’extérieur des Marnais. Voilà un contexte qui annonce une belle rencontre avec deux adversaires qui veulent engranger des points au classement. Entre deux à 20h30 sur le parquet de l’Arena Saint-Etienne Métropole.