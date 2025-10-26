Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB

Elite 2 - Le SCABB a officialisé ce dimanche 26 octobre la nomination de Julien Cortey comme nouvel entraîneur principal. Le technicien ligérien de 45 ans retrouve ainsi sa Loire natale, où il avait débuté sa carrière de joueur avant de devenir un coach reconnu pour son travail de fond et ses succès récents.
|
00h00
Résumé
Écouter
Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB

Julien Cortey fait son retour dans le circuit sur le banc du SCABB

Crédit photo : Laurent Peigue / SCABB

C’est désormais officiel : Julien Cortey prend les commandes du SCABB. Le club ligérien a confirmé ce dimanche l’arrivée du technicien roannais, champion de France Pro B en 2024 avec La Rochelle. Comme annoncé il y a quelques jours, il succède à Guillaume Quintard, démis de ses fonctions en début de semaine, et sera assisté d’Allan Ferraton, qui a assuré l’intérim lors de la victoire contre les Maritimes vendredi.

Le retour d’un enfant de la Loire

Natif de Roanne, Julien Cortey revient entraîner dans son département. Passé par Feurs, Pont-Trambouze, Le Puy ou Clermont durant sa carrière de joueur, il a connu ses premiers pas de technicien à Feurs, où il a conduit l’équipe du bas de tableau de Nationale 2 jusqu’à la montée en Nationale 1.

Véritable bâtisseur, il s’est imposé comme un coach à la méthode claire et rigoureuse. Trois saisons à Vitré ont confirmé sa capacité à structurer un projet ambitieux avant de rejoindre La Rochelle, où il a connu la consécration.

Un palmarès récent impressionnant

À la tête du Stade Rochelais, Julien Cortey a signé une saison 2023-2024 exceptionnelle : 27 victoires en 34 matchs, un titre de champion de France Pro B et une montée historique en Betclic ÉLITE. Récompensé par le trophée de meilleur entraîneur de Pro B, il a ensuite dirigé les Jaune et Noir pour leur retour dans l’élite du basket français. Libre depuis son départ du club maritime, il s’apprête désormais à relever un nouveau défi avec un SCABB en quête de stabilité et de résultats.

Le SCABB veut repartir sur de nouvelles bases

Le directeur général Fabrice Flotte a salué l’arrivée du technicien roannais dans le communiqué du club :

« L’arrivée de Julien Cortey est une nouvelle étape pour le club. Son expérience, son attachement à la région et sa capacité à faire progresser les équipes qu’il dirige correspondent à ce que l’on souhaite. Je tiens également à remercier Allan Ferraton, Maxence Collignon et Mathieu Guichard d’avoir assuré l’intérim cette semaine, conclue par une victoire importante contre La Rochelle. »

Avec ce retour d’un enfant du pays, le SCABB espère relancer une saison mal engagée et retrouver la dynamique de travail et d’identité locale qui a longtemps fait sa force.

SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lounkao
Il a intérêt à gagner 3 matches de suite, sous peine de se faire virer par le Président qui n'a aucun respect pour ses salariés ou ses bénévoles...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Chartres se renforce avec un intérieur slovène
Basketball Africa League (BAL)
00h00La BAL accueille un nouveau joueur passé par la France
ELITE 2
00h00Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB
Kezza Giffa va former une doublette avec Ilias Kamardine sur la ligne arrière d'Ole Miss
NCAA
00h00Un record de Français en NCAA en 2025-2026 : Ils sont près de 70, mais qui sont-ils ?
Iliana Rupert sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »
NM1
00h00Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose
G League
00h00Killian Hayes et Olivier Sarr vont repasser par la case G-League
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks
G League
00h00Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0