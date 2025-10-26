Julien Cortey officiellement nommé entraîneur du SCABB

C’est désormais officiel : Julien Cortey prend les commandes du SCABB. Le club ligérien a confirmé ce dimanche l’arrivée du technicien roannais, champion de France Pro B en 2024 avec La Rochelle. Comme annoncé il y a quelques jours, il succède à Guillaume Quintard, démis de ses fonctions en début de semaine, et sera assisté d’Allan Ferraton, qui a assuré l’intérim lors de la victoire contre les Maritimes vendredi.

🔴 ⚪️ Julien Cortey est le nouvel entraîneur du SCABB ! Le communiqué ➡️ https://t.co/el6YeWsIl9 pic.twitter.com/G9LXBRCUBq — SCABB I Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (@scabbasket) October 26, 2025

Le retour d’un enfant de la Loire

Natif de Roanne, Julien Cortey revient entraîner dans son département. Passé par Feurs, Pont-Trambouze, Le Puy ou Clermont durant sa carrière de joueur, il a connu ses premiers pas de technicien à Feurs, où il a conduit l’équipe du bas de tableau de Nationale 2 jusqu’à la montée en Nationale 1.

Véritable bâtisseur, il s’est imposé comme un coach à la méthode claire et rigoureuse. Trois saisons à Vitré ont confirmé sa capacité à structurer un projet ambitieux avant de rejoindre La Rochelle, où il a connu la consécration.

Un palmarès récent impressionnant

À la tête du Stade Rochelais, Julien Cortey a signé une saison 2023-2024 exceptionnelle : 27 victoires en 34 matchs, un titre de champion de France Pro B et une montée historique en Betclic ÉLITE. Récompensé par le trophée de meilleur entraîneur de Pro B, il a ensuite dirigé les Jaune et Noir pour leur retour dans l’élite du basket français. Libre depuis son départ du club maritime, il s’apprête désormais à relever un nouveau défi avec un SCABB en quête de stabilité et de résultats.

Le SCABB veut repartir sur de nouvelles bases

Le directeur général Fabrice Flotte a salué l’arrivée du technicien roannais dans le communiqué du club :

« L’arrivée de Julien Cortey est une nouvelle étape pour le club. Son expérience, son attachement à la région et sa capacité à faire progresser les équipes qu’il dirige correspondent à ce que l’on souhaite. Je tiens également à remercier Allan Ferraton, Maxence Collignon et Mathieu Guichard d’avoir assuré l’intérim cette semaine, conclue par une victoire importante contre La Rochelle. »

Avec ce retour d’un enfant du pays, le SCABB espère relancer une saison mal engagée et retrouver la dynamique de travail et d’identité locale qui a longtemps fait sa force.