Guillaume Quintard écarté du SCABB après un début de saison catastrophique

Le SCABB a tranché. Dernier d’Élite 2 avec un bilan d’une victoire pour cinq défaites et la pire défense du championnat, le club de Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon a décidé de se séparer de Guillaume Quintard, son entraîneur principal. Le revers concédé ce week-end sur le parquet de Challans (78-77), qui n’avait jusque-là remporté aucun match, a été la goutte d’eau de trop pour les dirigeants ligériens.

Un électrochoc attendu pour stopper la spirale

Arrivé en 2023 à Andrézieux pour prendre en main l’équipe de Nationale 1, le technicien, suite aux bons résultats de son équipe, avait ensuite eu les clés du camion avec un contrat de 2 ans pour prendre en main l’ambitieux projet du SCABB en Elite 2 cet été succèdant à Maxime Nélaton sur le banc de l’équipe de la Loire. Malheureusement il n’a pas résisté à ce début d’exercice manqué malgré un effectif costaud sur le papier (Sebastien Cape, Carlos Pepin …) et des ambitions clairement affichées pour jouer les premiers rôles. Les résultats n’ont jamais décollé et l’entraîneur est donc mis à pied avant une procédure de licenciement, indique le club.

Allan Ferraton assure l’intérim

En attendant la nomination d’un successeur, Allan Ferraton, l’assistant de Guillaume Quintard, prendra les rênes de l’équipe. Il sera épaulé par Maxence Collignon (préparateur physique) et Mathieu Guichard, désormais en charge du travail individuel des joueurs. Le trio dirigera le groupe lors de la réception de La Rochelle, vendredi 24 octobre, un match déjà crucial pour relancer la machine et ramener un peu de sérénité dans le Forez.

De son coté l’ancien assistant de Jean-Denys Choulet à Roanne est le premier entraineur d’Elite 2 version 2025/2026 à voir sa mission prendre fin prématurément.