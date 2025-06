Changement de cap à Saint-Chamond : Guillaume Quintard prend les rênes de l’équipe pro, Marc Berjoan arrive au SCABB LAB

Dans un communiqué sobre publié ce jeudi, le Saint Chamond Andrézieux Bouthéon Basket (SCABB) a annoncé son futur organigramme sportif. Guillaume Quintard succède à Maxime Nélaton sur le banc de l’équipe de Pro B, tandis que Marc Berjoan, récent champion de France Espoirs Pro B avec la Chorale de Roanne, prend en charge l’équipe NM1 du SCABB LAB ainsi que la responsabilité du centre de formation.

Guillaume Quintard promu après une belle saison en NM1

Coach de l’équipe réserve du SCABB cette saison, Guillaume Quintard s’est distingué par un exercice très réussi en Nationale 1 avec une équipe jeune et compétitive. La direction du club lui a naturellement confié la responsabilité de l’équipe professionnelle, avec un contrat courant sur les deux prochaines saisons. Il sera épaulé par Allan Ferraton comme entraîneur assistant, tandis que Maxence Collignon renforcera le pôle performance et médical en tant que préparateur physique.

Cette nomination marque un tournant pour le SCABB, qui tourne ainsi définitivement la page de l’ère Maxime Nélaton, successeur de l’emblématique Alain Thinet. Technicien à fort potentiel, ce dernier n’a pas réellement réussi à faire franchir un cap à l’équipe professionnelle malgré des moyens accrus et un jeu apprécié pour la qualité du collectif.

Marc Berjoan débarque de Roanne avec un titre en poche

À 47 ans, Marc Berjoan fait le court trajet entre Roanne et Saint-Chamond. Vainqueur du championnat de France Espoirs Pro B avec la Chorale de Roanne fin mai, il prend en main l’équipe NM1 du SCABB LAB. Il sera également responsable du centre de formation, avec pour mission de renforcer l’identité du club et la continuité entre les différents niveaux : NM1, Espoirs Pro B et U18 France.

Il sera assisté par Thibault Galéa, déjà en poste cette saison. Ce duo aura la charge de prolonger le travail de fond entamé ces dernières années pour faire du SCABB un club formateur de premier plan.