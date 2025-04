Le SCABB voit grand : la Betclic ÉLITE dans trois ans, l’Europe en 2030

Réuni devant près de 800 personnes ce jeudi 3 avril à l’Arena Saint-Étienne Métropole, le SCABB (Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket) a dévoilé les contours de son projet « L’Union Sacrée ». Porté par le président David Despinasse, ce plan de développement sur cinq ans vise une montée en Betclic ÉLITE sous trois ans et une qualification européenne en 2030. Le tout, avec une vision territoriale élargie et une structuration professionnelle du club.

Un projet sportif à la hauteur des ambitions

Sur le plan sportif, le SCABB ne cache plus ses intentions. Avec une montée visée en Betclic ÉLITE sous trois ans et un budget qui passera de 4,5 à 7 ou 8 millions d’euros à long terme, les dirigeants souhaitent rapidement hisser le club parmi les acteurs majeurs du basket français. « Il ne faut pas avoir peur de dire qu’on veut monter », affirme Fabrice Flotte, directeur général du club, dans une interview donnée au média Ici.

Dès la saison prochaine, la masse salariale de l’équipe professionnelle en Pro B va augmenter de 30%, et de nouvelles structures techniques vont voir le jour : une cellule de performance, une cellule de recrutement nationale et internationale, ainsi que le recrutement d’un entraîneur individuel. Selon nos informations, Guillaume Quintard (par ailleurs très courtisé), auteur d’une belle saison à la tête de l’équipe NM1 du SCABB Lab (basée à Andrézieux), pourrait succéder à Maxime Nelaton sur le banc de l’équipe première.

L’équipe de Nationale 1 deviendra par ailleurs le fleuron du centre de formation, dans une logique de passerelle vers le haut niveau. Le projet prévoit aussi l’ajout d’une équipe U15 ELITE, portée en partenariat avec le club de La Pontoise, structure reconnue pour ses équipes séniors évoluant en Nationale 2 masculine (NM2) et Nationale 3 féminine (NF3).

Une SCABB Valley autour de l’Arena

Au-delà des terrains, le club veut structurer un véritable pôle de développement baptisé SCABB Valley, autour de l’Arena Saint-Étienne Métropole. Objectif : sortir de terre d’ici 2028 un complexe de 5 000 m² mêlant infrastructures sportives, espace loisirs et projets immobiliers.

Un siège social de 1 000 m², quatre terrains de basket pour l’entraînement, une salle de musculation ouverte au public, un centre d’hébergement pour les jeunes, un pôle médical et même une salle de basket récréative type Hoops Factory sont prévus.

Un hôtel de 70 chambres, une brasserie/fan zone, et une salle de séminaire viendront compléter cet ensemble, avec la volonté de faire de la SCABB Valley un lieu de vie à l’année, inspiré par des modèles comme celui du LOU Rugby à Lyon. L’ensemble générera des loyers qui financeront directement le club.

Un financement largement privé et local

Dans un sport où les droits TV sont quasi inexistants, le SCABB mise sur les partenariats privés pour assurer sa croissance. Deux sponsors nationaux ont déjà signé, et une quinzaine d’autres sont ciblés. L’amélioration de l’offre hospitalité, l’optimisation des recettes billetterie et la diversification commerciale sont les autres leviers explorés.

« Dans le basket, 85 % des revenus viennent du privé », rappelle Fabrice Flotte. Le club, qui reçoit aujourd’hui 500 000 euros de subventions, veut éviter d’en dépendre davantage.

Une Union Sacrée… vraiment territoriale

Ce projet d’envergure est soutenu par les présidents de la FFBB et de la LNB, Jean-Pierre Hunckler (Stéphanois d’origine) et Philippe Ausseur, tous deux présents pour la soirée de lancement. Il s’appuie aussi sur un maillage territorial fort, entre Saint-Chamond, Andrézieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

La coopération avec La Pontoise pour le lancement des U15 Elite illustre cette volonté de structurer un centre de formation à l’échelle locale, dans lequel le futur coach de la N1 deviendra référent technique de toutes les équipes jeunes pour assurer une identité de jeu commune.