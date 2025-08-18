Seul Italien champion NBA de l’histoire, Marco Belinelli annonce sa retraite

Une figure du basket moderne européen tire sa révérence. Revenu à la Virtus Bologne il y a cinq ans après 13 ans en NBA, l’Italien Marco Belinelli (1,95 m, 39 ans) a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux.

Formé à la Virtus Bologne, Marco Belinelli y fait ses débuts en professionnel en 2002, avant de rejoindre le rival du Fortitudo Bologne car la situation économique du Virtus l’y contraint. Néanmoins, son choix de destination s’avère payant, puisqu’il y remporte un titre de champion d’Italie en 2005 et se met en évidence en vue du Mondial 2006, où il termine neuvième avec la Squadra.

Champion NBA,

mais figure de proue d’une Italie décevante

Fort d’une saison 2006-2007 à plus de 16 points de moyenne, Marco Belinelli est drafté par les Golden State Warriors à la dix-huitième place devant des joueurs comme Rudy Fernandez ou encore Tiago Splitter, qu’il retrouve plus tard dans sa carrière pour écrire la plus grande ligne de son palmarès. En effet, Belinelli est sacré champion NBA en 2014 avec les San Antonio Spurs de Tony Parker, Tim Duncan ou encore Splitter donc, faisant de lui le premier (et seul, pour l’instant) Italien de l’histoire à soulever le Larry O’Brien Trophy.

En parallèle de ses 13 saisons NBA, sa carrière en sélection peine à décoller. Malgré des coéquipiers de qualité comme Danilo Gallinari et Andrea Bargnani, l’Italie ne remporte par exemple qu’un seul match à l’Euro 2011 ; et ne se qualifie pas aux Olympiades de Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016. Il en est de même de l’Euro 2009, et des Coupes du Monde 2010 et 2014 : des absences qui font tâche dans la carrière d’un joueur attendu comme l’un des leaders de sa génération.

“Le basket m’a tout donné…

et je lui ai tout donné en retour”

Après 13 ans en NBA, Marco Belinelli est rentré en Europe en 2020 au Virtus Bologne, dans une santé financière bien meilleure qu’il ne l’avait quitté. Là-bas, sa carrière connaît un dernier souffle : il remporte le Championnat en 2021, quinze ans après son premier, mais aussi l’EuroCup en 2022, et un dernier Scudetto en 2025. Ce dernier sacre était “la fin parfaite”, selon le président de la Virtus Bologne Massimo Zanetti, qui annonçait encore hypothétiquement la fin de carrière de son joueur dans une interview à Discovery.

En quelques lignes, le joueur a officialisé la nouvelle. « J’y ai mis tout mon cœur. Chaque morceau de moi. Chaque jour. Le basket m’a tout donné… et je lui ai tout donné en retour. Dire au revoir n’est jamais facile. Mais il est temps. J’emporte avec moi chaque émotion, chaque sacrifice, chaque acclamation. Merci à ceux qui ont toujours cru en moi. À la nouvelle génération — je laisse un rêve. Faites-en quelque chose”.