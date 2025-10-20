Recherche
NBA

Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA

NBA - Kevin Durant signe une extension de contrat de deux ans et 90 millions de dollars avec Houston. L'ailier de 37 ans devient le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA avec 598,2 millions de dollars de gains en carrière.
00h00
Crédit photo : Troy Taormina-Imagn Images

Kevin Durant a confirmé son engagement à long terme avec les Houston Rockets. L’ailier All-Star a signé une prolongation de deux ans pour 90 millions de dollars. Le contrat inclut une player option pour la saison 2027-2028, a précisé son agent Rich Kleiman à ESPN.

Avec cette signature, Durant devient le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA. Il totalise désormais 598,2 millions de dollars de gains en carrière, dépassant LeBron James et ses 583,9 millions.

Un geste pour aider les Rockets

Durant a volontairement accepté un salaire plus bas pour aider son équipe. Il pouvait obtenir jusqu’à 120 millions de dollars sur deux ans, mais a choisi de réduire ce montant d’environ 30 millions. Ce geste permet aux Rockets de garder plus de flexibilité pour construire une équipe compétitive.

« Il savait qu’en rejoignant Houston, il ferait un sacrifice financier pour le bien de l’équipe », a expliqué Kleiman à ESPN.

Arrivé en juillet dans un échange à sept équipes impliquant les Phoenix Suns, Durant s’intègre à un jeune noyau prometteur avec Alperen Sengun et Amen Thompson. Cette prolongation renforce les ambitions des Rockets, deuxièmes de la Conférence Ouest la saison dernière.

À 37 ans, Durant reste un scoreur d’élite. Il a tourné à 26,6 points, 6 rebonds et 4,2 passes de moyenne la saison passée. Avec ce nouveau contrat de trois ans pour un total de 144,7 millions de dollars, il peut désormais se concentrer sur un seul objectif : le titre avec Houston. La saison des Rockets commence mardi face au Thunder, champion en titre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
1 / 0