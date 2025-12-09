ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »

Victoire ou défaite, dans un bon jour ou pas, il garde toujours la même attitude : calme, souriant et mesuré. Avec son flegme habituel, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a répondu à nos questions dans le vestiaire visiteur des Washington Wizards. Ses Atlanta Hawks se son déplacés deux fois en l’espace de dix jours dans la capitale américaine, avec un bilan d’une victoire pour une défaite. Sur ces deux matchs, le jeune français a marqué 17 et 7 points.

Des performances irrégulières dans la lignée de son début de saison sophomore, pour l’instant en-dessous de sa saison rookie en termes de points marqués (11,1 contre 12,6) et surtout de pourcentage à 3-points (29,6% contre 35,5%). Mais comme nous l’a expliqué son coach, Risacher reste « un super shooteur » et devrait redresser la barre. De toute façon, le n°1 de la Draft 2025 reste un joueur d’équipe qui se concentre avant tout sur le succès collectif des Hawks, qui sont actuellement 9e de l’Est.

Zaccharie, vous êtes arrivés ici après un gros match contre Denver hier soir [vendredi 5 décembre]. Comment arrives-tu à gérer ces back-to-back physiquement ?

De mieux en mieux je dirais. Ma première année, je n’avais tout simplement pas l’habitude. Là je commence à les gérer au mieux, que ça soit dans ma préparation d’avant-match ou même pendant les matchs. Comme je dis souvent, c’est important de toujours essayer d’apprendre. Et les back-to-backs sont une grande partie du calendrier NBA, donc c’est important de savoir mieux les gérer.

Justement, que penses-tu du calendrier NBA ? Il y a un débat en ce moment vu le nombre de blessures, pour éventuellement réduire le total de 82 matchs… Tu trouves que ça serait une bonne idée ?

Je n’ai pas forcément d’avis là-dessus… Moi j’adore jouer beaucoup de matchs. C’est vrai qu’il y a énormément de déplacements, beaucoup de back-to-backs, donc ça augmente le risque de blessure globalement. Mais je n’ai pas vraiment d’avis sur ça, et puis ce n’est pas forcément à moi de prendre ces décisions. Je reste prêt à tout, prêt à m’adapter.

Tu as eu une lourde chute il y a trois semaines. Pas laissé de séquelles physiques ?

J’étais pas mal secoué après la chute. Mais au final, plus de peur que de mal. J’avais envie de retourner le plus rapidement possible sur le terrain après, donc je n’ai loupé qu’un seul match. Je pense que c’est le meilleur scénario qui aurait pu se produire. C’est vrai que quand je me suis retrouvé la tête en bas… [rires] Je ne sais pas ce que j’ai fait, mais je me suis demerdé pour tomber sur autre chose que ma tête ou mon dos. Après être tombé, avec le choc c’était dur de me relever. J’ai pris mon temps, je suis allé aux vestiaires, j’ai fait plein de soins, et le lendemain j’avais une IRM, donc tout s’est très bien enchaîné. Comme j’ai dit, plus de peur que de mal.

damn what a scary fall for Zaccharie Risacher pic.twitter.com/hScRKE8Bnl — Cage (@ridiculouscage) November 17, 2025

Et psychologiquement ? Tu n’appréhendes pas quand tu montes au panier ?

Non, quand je suis au terrain, je joue au basket. Il faut éviter à tout prix de trop réfléchir. Ce qu’il s’est passé est passé, il faut s’en servir à bon escient pour ne pas que cela se reproduise. Mais dans l’ensemble, je suis content d’être sur le terrain. Et quand j’y suis, je n’ai peur de rien. J’essaye juste de faire au mieux à chaque match pour gagner.

De manière générale, comment arrives-tu à gérer tes moments de doute ? Par exemple quand tes shoots ne rentrent pas…

J’essaye de me rendre utile le plus possible, que ça soit défensivement, dans les efforts, se jeter sur les ballons… Essayer d’impacter le jeu à ma manière, dans les courses, dans le mouvement, le jeu sans ballon. Trouver des alternatives. Je n’ai pas envie d’être limité parce que j’ai un soir sans au niveau de mon shoot. L’objectif c’est vraiment de pouvoir contribuer au mieux à gagner des matchs, peu importe la situation dans laquelle je me trouve.

Ce soir [samedi 6 décembre], tu as plutôt bien démarré le match, mais tu termines avec 19 minutes de jeu, sans rentrer en jeu pendant le dernier quart-temps. Comment tu le vis, et comment tu l’expliques ?

Le plus important, c’est qu’on reparte avec la victoire. Comme tu l’as dit, j’ai été agressif dès l’entrée du match. Après j’ai essayé d’apporter ce que je peux pour pouvoir impacter le jeu à ma manière et du mieux possible. L’objectif était de bien démarrer, et après de faire un gros match collectif. Mais on a la victoire, donc tout va bien.

Ton temps de jeu est globalement assez limité, tu dépasses rarement les 30 minutes de jeu malgré que tu sois titulaire. Est-ce qu’il y a une part de frustration ?

Je suis un soldat, j’essaye de faire ce que le coach me demande, d’être prêt à faire le job à chaque fois qu’il m’appelle. Comme j’ai dit, j’essaye juste de contribuer, d’affecter le jeu à ma manière, dans plusieurs secteurs du jeu. C’est vraiment mon objectif.

Tu es satisfait de ta saison jusque là ?

J’ai eu une saison un peu saccadée, de part mes blessures. Mais voilà, je trouve mon rythme. Le plus important, c’est de continuer à gagner des matchs. Je sais ce dont je suis capable, je sais qu’on peut faire de belles choses collectivement et c’est le plus important. On a trouvé un bon petit rythme. Le but c’est de continuer à taffer. On attend aussi que Trae [Young] revienne, mais le fait qu’il soit blessé ne doit pas être une excuse pour qu’on se relâche. Justement, ça doit nous donner un truc en plus, et je trouve qu’en ce moment on joue bien ensemble.

ZACCHARIE RISACHER 🆚 MAGIC: 21 PTS

4 REB

1 AST

1 STL

7-14 FG

3-8 3P

4-4 FT

+14

25 MIN #TrueToAtlanta pic.twitter.com/fUluK40UIA — BRANDON – HAWKS HOMECOURT 🏀📺 (@Hawks_HomeCourt) November 5, 2025

Je parlais avec ton coach avant le match de la pression d’être un choix n°1 de Draft… Comment le ressens-tu, est-ce que tu sens que tes performances sont plus scrutées que les autres, et même comparées avec les autres choix n°1 ?

Je pense que les attentes, les comparaisons… C’est une réalité qui vient avec. Comme le coach a dû t’en parler, je pense que c’est important de ne pas se mettre une pression supplémentaire dessus, et de rester au service de l’équipe. Le plus important, ça reste le projet collectif, et d’arriver à performer dans ces conditions uniquement. Je ne fais pas attention aux comparaisons. Je me concentre sur moi, sur mon équipe. On est une équipe qui veut jouer les playoffs et qui veut s’installer dans les top équipes de l’Est. Avec ça en tête, l’esprit est déjà pas mal occupé.

Quels sont tes axes de progression pour toi ?

C’est un tout. J’ai envie de progresser sur plusieurs aspects de mon jeu. Notamment offensivement, je pense que je peux apporter encore plus sur les rebonds. D’un point de vue du travail individuel, je travaille beaucoup sur mon tir extérieur, je sais que ça va nous aider en tant qu’équipe. Petit à petit, essayer de faire en sorte d’être le mieux armé pour jouer des matchs de haut niveau.

Comment te sens-tu dans cette équipe, il y a une bonne ambiance entre vous ?

Oui oui, on est tous assez proches, c’est assez facile de parler avec tout le monde. On est aussi prêts à se dire les choses, à faire les efforts ensemble, les uns pour les autres. On a envie d’aller au charbon avec eux. Le groupe globalement est plutôt agréable à vivre. J’ai Mo [Gueye] avec qui je parle français, j’apprends aussi certains mots à Dyson [Daniels], mais ne lui demande pas ce que je lui apprends parce qu’il va dire n’importe quoi [rires]. Après aussi, ce n’est pas ma démarche, c’est lui qui veut apprendre certaines choses… compromettantes. Et sinon Nickeil [Alexander-Walker] parle aussi un peu français, parce que sa femme parle français. Donc j’entends un peu de français un peu partout, c’est agréable.

Tu suis un peu ce que font les autres joueurs français en NBA ?

Oui c’est important de suivre ça en tant que Français. En tout cas pour ma part j’ai toujours un œil sur ce qu’ils font, sur à peu près tout le monde. Je suis content de voir autant de Français dans la ligue, c’est sûr.

Et est-ce que tu as toujours un œil sur ce qu’il se passe en France ? Tu suis les matchs de la JL Bourg ?

[grand sourire] Ouais toujours… La JL a un peu une place particulière dans mon cœur. Cette organisation, cette équipe, cette ville. Je vois que là ils font un bon taff en EuroCup, j’ai encore 2-3 coéquipiers là-bas, donc c’est cool.

Depuis Washington,

Ahahaha le sourire qui illumine le visage de Zaccharie Risacher 🇫🇷 dès qu'on lui parle de la @JLBourgBasket « La JL a une place particulière dans mon cœur » pic.twitter.com/grnaIGtNfb — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) November 29, 2025