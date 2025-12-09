Recherche
NBA

Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen

Harper délivre San Antonio avec 22 points et le panier de la victoire dans un affrontement de rookies mémorable face à Queen et son triple-double historique à 33 points.
00h00
Crédit photo : Stephen Lew-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont vécu une soirée intense face aux New Orleans Pelicans (135-132). Le match restera comme l’un des plus beaux duels de rookies de la saison. Dylan Harper et Derik Queen ont offert un spectacle remarquable. De plus, le finish au couteau a finalement tourné à l’avantage des Texans.

Un triple-double historique pour Derik Queen

Derik Queen a signé une performance d’anthologie avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Il devient ainsi le premier rookie center de l’histoire NBA à réaliser un triple-double à plus de 30 points selon ESPN Research. En plus de cela, il a été dévastateur au troisième quart-temps. Il a inscrit 21 points à 6/6 au tir et 9/9 aux lancers-francs, ce qui a permis aux Pelicans de revenir après avoir compté 25 points de retard.

« Une soirée spéciale pour lui », a déclaré l’entraîneur intérimaire James Borrego. « Il a été formidable. Il a très bien joué en défense sur les rebonds et a contrôlé l’attaque. Nous avons beaucoup joué à travers lui. Il a été fantastique. » Par ailleurs, Queen a terminé avec des statistiques impressionnantes : 11/15 au tir et 11/13 aux lancers-francs.

Harper répond présent dans le money-time

Face à cette démonstration, Dylan Harper n’a pas tremblé. Le deuxième choix de la Draft a établi son record en carrière avec 22 points, 6 passes décisives et 3 rebonds. Cependant, c’est surtout son sang-froid dans les dernières secondes qui a fait la différence. À 9,1 secondes de la fin, le gaucher a percé la défense des Pelicans et a inscrit le panier de la victoire grâce à un drive puissant.

Dylan HARPER
Dylan HARPER
22
PTS
3
REB
6
PDE
NOP
132 135
SAS

« Au début de l’année, j’étais un peu indécis, un peu hésitant, du genre : « Oui, je suis le nouveau. J’essaie de comprendre comment ça marche. »», a confié Harper. « Mais au fil de la saison, mes coéquipiers et mes entraîneurs m’ont simplement encouragé à rester moi-même. Ce genre de jeu montre simplement que je vais attaquer le panier quoi qu’il arrive. »

Ensuite, l’échange de maillots entre les deux rookies a symbolisé ce duel respectueux. « Je suis heureux pour lui », a déclaré Queen à propos de Harper. « J’ai joué contre lui à l’université, je l’ai connu quand j’étais enfant, j’ai joué contre lui au collège. J’ai hâte de l’affronter à nouveau. »

Une victoire précieuse pour San Antonio

Cette victoire permet aux Spurs de poursuivre leur belle série. De plus, l’équipe attend désormais le possible retour de Victor Wembanyama face aux Lakers. Ce succès confirme la montée en puissance de Harper dans le système de San Antonio et renforce la dynamique actuelle du groupe.

NBA
NBA
Suivre

