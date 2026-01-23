Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors

Jonathan Kuminga n’aura pas eu le temps de confirmer son retour en forme. L’ailier des Golden State Warriors a quitté prématurément la rencontre face aux Dallas Mavericks jeudi soir, après s’être tordu la cheville gauche et avoir subi une hyperextension du genou gauche lors d’un drive au deuxième quart-temps.

Une blessure qui intervient au pire moment

La blessure s’est produite lors d’un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle. Kuminga a immédiatement ressenti une gêne au niveau de la cheville et du genou, l’obligeant à demander sa sortie après avoir tenté de rester quelques possessions sur le terrain.

Avant cette blessure, l’ailier de 2,03m réalisait pourtant un excellent début de match avec 10 points en seulement 9 minutes, affichant un différentiel de +18 pour son équipe. Il avait réussi tous ses tirs tentés et aidé les Warriors dans leur remontée en première mi-temps.

Selon les sources ESPN, les premiers examens ne révèlent pas de blessure grave, bien que Kuminga ait indiqué après la rencontre que le genou le gênait davantage que la cheville. Une IRM pourrait être programmée selon l’évolution de son état vendredi matin.

Un retour écourté dans la rotation

Cette blessure intervient à un moment crucial pour Kuminga, qui venait tout juste de retrouver du temps de jeu après 16 matches consécutifs sans jouer. Son retour dans la rotation mardi soir s’était soldé par une performance remarquée de 20 points en 21 minutes de banc.

Stephen Curry avait d’ailleurs salué l’attitude de son coéquipier : « Il a fait exactement ce qu’il fallait. Choisir ses moments pour attaquer, prendre des décisions rapides et intelligentes, servir le joueur démarqué. S’il a une situation de un-contre-un avec de l’espace, marquer le panier. C’est un hommage à sa préparation. »

À deux semaines de la trade deadline, cette blessure complique encore la situation des Warriors, déjà privés de Jimmy Butler pour le reste de la saison suite à sa rupture des ligaments croisés. L’équipe reste sur deux défaites consécutives depuis l’annonce de la blessure de Butler, affichant désormais un bilan de 25 victoires pour 21 défaites.