NBA

Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler

Steve Kerr ouvre la porte à un retour de Jonathan Kuminga dans la rotation des Golden State Warriors suite à la rupture du ligament croisé de Jimmy Butler qui met fin à sa saison.
00h00
Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler

Kuminga n’a pas joué depuis 16 matchs.

Crédit photo : © D. Ross Cameron-Imagn Images

La blessure de Jimmy Butler pourrait changer la donne pour Jonathan Kuminga chez les Golden State Warriors. L’ailier de 23 ans, écarté des parquets depuis le 18 décembre, pourrait retrouver sa place dans la rotation après que Butler se soit rompu le ligament croisé antérieur lors de la victoire 135-112 contre le Miami Heat lundi soir.

Steve Kerr confirme que Kuminga peut redevenir un facteur

Interrogé après le match sur un éventuel retour de Kuminga dans l’effectif, l’entraîneur Steve Kerr s’est montré direct : « Bien sûr. Absolument. » Cette déclaration est particulièrement notable compte tenu de la situation tendue entre le joueur et l’organisation.

Kuminga n’a pas joué depuis 16 matchs. Le 15 janvier, premier jour où il était éligible à un échange, l’ailier a officiellement demandé son transfert selon ESPN. Cette demande intervient après des semaines de spéculations sur un accord tacite entre Kuminga et la direction pour qu’il reste sur le banc en attendant un échange avant la date limite du 5 février.

L’un des problèmes majeurs qui avait conduit à la mise à l’écart de Kuminga était son mauvais fit avec Butler et Draymond Green. Ces trois joueurs sont tous des tireurs en dessous de la moyenne à 3-points, ce qui encombrait la raquette et limitait le spacing nécessaire à Stephen Curry. Avec Butler absent pour le reste de la saison, ce problème de spacing n’existe plus.

Un profil physique dont les Warriors ont besoin

Kuminga apporte un profil physique de 2,01m pour 102 kg dont les Warriors vont cruellement manquer sans Butler. Il peut défendre sur plusieurs postes et offre l’athléticité dont Golden State a désespérément besoin. Moses Moody et Brandin Podziemski verront leurs minutes augmenter, mais aucun n’apporte la même polyvalence défensive ou la présence physique de Kuminga.

PROFIL JOUEUR
Jonathan KUMINGA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 23 ans (06/10/2002)
Nationalités:

logo congo.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
11,8
#154
REB
6,2
#72
PD
2,6
#145

Cette saison, avant d’être retiré de la rotation, Kuminga tournait à 11,8 points, 6,2 rebonds et 2,6 passes décisives en 18 matchs. Il avait débuté les 12 premiers matchs de la saison et montré des éclairs de productivité avant d’être rétrogradé par Kerr.

La question reste de savoir si la relation peut être réparée. Les Warriors tentent toujours d’échanger Kuminga avant la date limite, avec des intérêts rapportés des Sacramento Kings et des Dallas Mavericks. Si aucun accord ne se matérialise, Golden State pourrait n’avoir d’autre choix que de le réintégrer dans la rotation, malgré les tensions des dernières semaines.

