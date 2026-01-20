Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat

Les Golden State Warriors ont vécu des moments d’angoisse lors de leur victoire 135-112 contre le Miami Heat. Jimmy Butler, qui affrontait son ancienne équipe, s’est gravement blessé au genou droit dans le troisième quart-temps et a dû être évacué du terrain par ses coéquipiers.

Une chute qui fait craindre le pire

L’incident s’est produit à 7 minutes et 41 secondes de la fin du troisième quart-temps. Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu’il est entré en collision avec Davion Mitchell du Heat. L’ailier des Warriors a atterri de manière très délicate sur sa jambe droite, provoquant une torsion du genou qui l’a immédiatement fait s’effondrer.

Les images sont particulièrement inquiétantes. Butler est resté au sol plusieurs minutes, se tenant le genou droit et criant de douleur. Le Chase Center s’est tu pendant que ses coéquipiers l’entouraient. Il a finalement été aidé par Buddy Hield et Jonathan Kuminga pour regagner les vestiaires, incapable de poser le moindre poids sur sa jambe droite.

Un historique préoccupant pour Butler

Cette blessure est d’autant plus préoccupante que Butler a déjà eu des problèmes avec ce même genou droit. Il avait subi une déchirure du ménisque en 2018 et une entorse des ligaments croisés en 2024. Les Warriors ont immédiatement annoncé son forfait pour le reste de la rencontre.

Avant sa sortie, Butler réalisait une excellente performance avec 17 points en 21 minutes de jeu, à 6/11 aux tirs, accompagnés de 4 passes décisives et 3 rebonds. L’ancien joueur du Heat tournait à 21,3 points de moyenne en janvier avec 53% de réussite aux tirs.

PROFIL JOUEUR Jimmy BUTLER Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 36 ans (14/09/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20 #42 REB 5,6 #92 PD 4,8 #52

Les Warriors réagissent malgré l’absence de leur star

Paradoxalement, la blessure de Butler a galvanisé le collectif des Warriors. Menés par Stephen Curry (19 points, 11 passes) et un excellent Brandin Podziemski (24 points, 6 rebonds, 4 passes), Golden State a infligé un 15-2 à Miami après la sortie de leur star pour creuser l’écart (92-77).

Cette victoire permet aux Warriors d’enchaîner une quatrième victoire consécutive, une première cette saison. Mais l’inquiétude reste totale concernant l’état de Butler, qui moyenne 20,1 points, 5,6 rebonds et 4,9 passes cette saison. Si la blessure s’avère grave, cela pourrait compromettre les ambitions de playoffs d’une équipe actuellement huitième à l’Ouest avec un bilan de 24 victoires pour 19 défaites.