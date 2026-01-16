Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)

Les Golden State Warriors ont retrouvé leurs automatismes d’antan pour dominer les New York Knicks 126-113. Sans leur meneur vedette Jalen Brunson, blessé à la cheville mercredi contre Portland, les Knicks ont subi la loi des Warriors dans un troisième quart-temps dévastateur qui a rappelé les plus belles heures de la dynastie de Golden State.

Moses Moody enflamme le Chase Center dans le money time

Pendant une mi-temps, la rencontre entre les deux équipes était extrêmement serrée. Les Knicks parvenaient à suivre le rythme grâce notamment à Karl-Anthony Towns (9 points et 10 rebonds à la pause), mais c’est dans le troisième quart-temps que tout a basculé. Moses Moody s’est transformé en sniper, compilant 21 points à 7 sur 9 à 3-points sur l’ensemble du match.

L’ailier des Warriors a allumé toute la soirée derrière l’arc, notamment lors des 12 minutes cruciales du troisième quart-temps où Golden State a pris le large. Associé à Stephen Curry, également adroit à distance, Moody a participé à un run dévastateur qui a fait exploser la défense des Knicks. Le score de 37-28 en faveur des Warriors sur ce seul quart-temps a scellé l’issue de la rencontre.

L’absence de Brunson pèse lourd sur l’attaque des Knicks

Sans Jalen Brunson, qui avait mené les Knicks au scoring lors de leurs huit derniers matchs avant sa blessure, New York a peiné à trouver des solutions offensives. OG Anunoby et Miles McBride ont bien tenté de prendre le relais avec 25 points chacun, tandis que Mikal Bridges a ajouté 21 points, mais cela n’a pas suffi face à la puissance de feu des Warriors.

Cette défaite marque le deuxième revers consécutif des Knicks et leur troisième défaite en quatre matchs, illustrant parfaitement l’importance capitale de Brunson dans le système offensif de l’équipe. Les fans ont d’ailleurs exprimé leurs inquiétudes concernant les performances de l’équipe sans leur leader, d’autant que la durée d’absence du meneur reste incertaine.

Draymond Green s’est également illustré, mais pas uniquement par sa performance sportive. L’ailier-fort a marqué la rencontre par ses actions controversées, notamment une faute très dure sur Karl-Anthony Towns et ses célébrations exubérantes. Cette quatrième victoire en cinq matchs permet aux Warriors de poursuivre leur remontée au classement, avec un calendrier favorable à venir face aux Hornets, au Heat et aux Raptors.