Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings

Les New York Knicks ont vécu une soirée difficile mercredi soir face aux Sacramento Kings, marquée par la sortie prématurée de leur meneur vedette Jalen Brunson. Le joueur de 27 ans a quitté la rencontre après seulement cinq minutes de jeu en raison d’une blessure à la cheville droite, avant d’être officiellement déclaré forfait par l’équipe.

Brunson n’aura eu le temps d’inscrire que quatre points avant de regagner les vestiaires. Cette nouvelle blessure à la cheville intervient dans un contexte préoccupant pour le double All-Star, qui avait déjà manqué deux matchs en novembre pour une entorse à la cheville droite, ainsi qu’un mois complet en fin de saison 2024-2025 pour la même blessure.

Un coup dur pour les Knicks en pleine course aux playoffs

L’absence de Brunson s’est immédiatement fait ressentir dans le jeu des Knicks, qui ont subi une défaite 112-101 face à des Kings pourtant en difficulté cette saison (11-30). Sacramento a dominé la rencontre de bout en bout, menant de 15 points dès la fin du premier quart-temps, conservant cette avance tout au long du match.

Cette blessure tombe au plus mal pour New York, actuellement deuxième de la Conférence Est avec un bilan de 25-14, à 4 victoires des Detroit Pistons. Les Knicks traversent une période d’instabilité depuis leur sacre en NBA Cup, affichant un bilan mitigé de 5-5 sur leurs dix derniers matchs.

Brunson réalise pourtant une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne (septième de la NBA), 6,3 passes et 3,3 rebonds par match. Ses statistiques de tir sont également impressionnantes avec 48% de réussite au tir et 38% à 3-points. Ces performances lui valent d’être considéré comme un candidat au MVP, occupant actuellement la septième place du classement NBA.com.

Incertitude pour le déplacement à Golden State

Le statut de Brunson pour le match de jeudi soir à Golden State reste incertain. Cette nouvelle blessure à la cheville soulève des inquiétudes légitimes concernant la fragilité de l’articulation du meneur des Knicks. Depuis le début de saison, il n’avait manqué que trois matchs : deux consécutifs contre Miami en novembre et un face aux Minnesota Timberwolves le 23 décembre.

L’entraîneur des Knicks devra trouver des solutions pour compenser l’absence potentielle de son leader offensif, alors que l’équipe cherche à maintenir sa position favorable en vue des playoffs. La régularité de Brunson cette saison en faisait l’un des candidats pour sa troisième sélection consécutive au All-Star Game, une perspective qui pourrait être compromise par cette nouvelle blessure.