Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry

Les Dallas Mavericks enchaînent une quatrième victoire consécutive en dominant Golden State. Naji Marshall brille avec 30 points tandis que Stephen Curry termine meilleur marqueur avec 38 unités dans la défaite.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry

Le seul obstacle pour Dallas s’appelait Stephen Curry.

Crédit photo : © Kevin Jairaj-Imagn Images

Les Dallas Mavericks ont poursuivi leur excellente série en s’imposant 123-115 face aux Golden State Warriors jeudi soir. Cette victoire porte le bilan des Mavericks à 19 victoires pour 26 défaites, tandis que les Warriors chutent à 25-21. Malgré une performance exceptionnelle de Stephen Curry (38 points), c’est Naji Marshall qui a mené Dallas vers le succès avec 30 points.

Un début de match laborieux pour les deux équipes

La rencontre a débuté de manière chaotique, avec un horaire avancé d’une heure qui a semblé perturber les deux formations. Les Warriors n’ont inscrit leur premier panier qu’à 8 minutes et 32 secondes de la fin du premier quart-temps, grâce à un 3-points de Stephen Curry. Dallas n’a pas fait beaucoup mieux, ne parvenant qu’à prendre une avance de 6-0 durant cette période.

Les équipes ont finalement trouvé un rythme offensif à mi-parcours du premier quart, mais sans parvenir à le maintenir. Au deuxième quart, les Warriors ont continué à manquer leurs tirs mais ont compensé en se rendant sur la ligne des lancers francs. De leur côté, les Mavericks ont commencé à faire mouche mais ont multiplié les pertes de balle.

LIRE AUSSI

Grâce à un travail acharné au rebond et des contre-attaques fréquentes, Dallas a réussi à construire une avance de 55-50 à la mi-temps. Les Warriors sont revenus en force au troisième quart pour prendre les devants, mais n’ont pas pu maintenir leur élan.

Marshall et Flagg mènent Dallas vers une quatrième victoire consécutive

Le seul obstacle pour Dallas s’appelait Stephen Curry. La superstar des Warriors a décidé que son équipe n’allait pas s’incliner facilement et a enchaîné les tirs, inscrivant 13 points dans le troisième quart. Sa poussée offensive a ouvert des espaces pour ses coéquipiers, permettant aux Warriors de transformer le déficit de cinq points des Mavericks en avance de 89-84 à l’issue du troisième quart.

LIRE AUSSI

Dallas a refusé d’abandonner et a durci le jeu avant de prendre son propre élan, s’offrant une large avance à mi-parcours du dernier quart. La pression constante des Mavericks a semblé épuiser les Warriors, qui n’arrivaient plus ni à marquer ni à défendre. Dallas a pris une avance à deux chiffres grâce à un run de 24-5.

Naji Marshall a livré une performance exceptionnelle avec 30 points, 9 passes et 7 rebonds à 10/12 aux tirs. Cooper Flagg a également brillé avec un double-double de 21 points et 11 rebonds, tandis que Max Christie a ajouté 21 points. Cette quatrième victoire consécutive constitue la meilleure série de la saison pour les Mavericks, qui ont su résister malgré leurs 22 pertes de balle.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
Dario Gjergja veut aller chercher une sixième victoire avec Limoges cette saison, malgré un effectif encore décimé
Betclic ELITE
00h00Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »
Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako
Betclic ELITE
00h00Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie
Killian Hayes enchaîne les grosses performances avec Cleveland en G-League
G League
00h00Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour
EuroLeague
00h00Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »
Evan Fournier et l'Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague
EuroLeague
00h00L’Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague
Justin Lewis a été victime d'une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco
Betclic ELITE
00h00Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0