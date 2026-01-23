Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry

Les Dallas Mavericks ont poursuivi leur excellente série en s’imposant 123-115 face aux Golden State Warriors jeudi soir. Cette victoire porte le bilan des Mavericks à 19 victoires pour 26 défaites, tandis que les Warriors chutent à 25-21. Malgré une performance exceptionnelle de Stephen Curry (38 points), c’est Naji Marshall qui a mené Dallas vers le succès avec 30 points.

Un début de match laborieux pour les deux équipes

La rencontre a débuté de manière chaotique, avec un horaire avancé d’une heure qui a semblé perturber les deux formations. Les Warriors n’ont inscrit leur premier panier qu’à 8 minutes et 32 secondes de la fin du premier quart-temps, grâce à un 3-points de Stephen Curry. Dallas n’a pas fait beaucoup mieux, ne parvenant qu’à prendre une avance de 6-0 durant cette période.

Les équipes ont finalement trouvé un rythme offensif à mi-parcours du premier quart, mais sans parvenir à le maintenir. Au deuxième quart, les Warriors ont continué à manquer leurs tirs mais ont compensé en se rendant sur la ligne des lancers francs. De leur côté, les Mavericks ont commencé à faire mouche mais ont multiplié les pertes de balle.

Grâce à un travail acharné au rebond et des contre-attaques fréquentes, Dallas a réussi à construire une avance de 55-50 à la mi-temps. Les Warriors sont revenus en force au troisième quart pour prendre les devants, mais n’ont pas pu maintenir leur élan.

Marshall et Flagg mènent Dallas vers une quatrième victoire consécutive

Le seul obstacle pour Dallas s’appelait Stephen Curry. La superstar des Warriors a décidé que son équipe n’allait pas s’incliner facilement et a enchaîné les tirs, inscrivant 13 points dans le troisième quart. Sa poussée offensive a ouvert des espaces pour ses coéquipiers, permettant aux Warriors de transformer le déficit de cinq points des Mavericks en avance de 89-84 à l’issue du troisième quart.

Dallas a refusé d’abandonner et a durci le jeu avant de prendre son propre élan, s’offrant une large avance à mi-parcours du dernier quart. La pression constante des Mavericks a semblé épuiser les Warriors, qui n’arrivaient plus ni à marquer ni à défendre. Dallas a pris une avance à deux chiffres grâce à un run de 24-5.

Naji Marshall a livré une performance exceptionnelle avec 30 points, 9 passes et 7 rebonds à 10/12 aux tirs. Cooper Flagg a également brillé avec un double-double de 21 points et 11 rebonds, tandis que Max Christie a ajouté 21 points. Cette quatrième victoire consécutive constitue la meilleure série de la saison pour les Mavericks, qui ont su résister malgré leurs 22 pertes de balle.