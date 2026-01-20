Les Knicks encore battus : Cooper Flagg plonge New York dans le doute

Les New York Knicks ont vécu un véritable cauchemar au Madison Square Garden ce lundi, s’inclinant lourdement face aux Dallas Mavericks 114-97. Cette quatrième défaite consécutive marque un nouveau tournant pour une équipe qui avait pourtant remporté la NBA Cup en décembre et qui affichait un bilan de 23-9 à la fin du mois dernier.

Cooper Flagg brille pour son premier match professionnel au MSG

Le rookie Cooper Flagg, de retour après deux matchs d’absence en raison d’une entorse à la cheville gauche, a marqué les esprits pour son premier match professionnel au Madison Square Garden. Le premier choix de la draft a inscrit 18 points et capté 7 rebonds, montrant qu’il était parfaitement remis de sa blessure. Flagg a donné le ton dès le début du match en attaquant Karl-Anthony Towns dans la raquette et en réussissant un fadeaway par-dessus lui pour les premiers points de la rencontre.

Max Christie a été l’artisan principal de cette victoire avec 26 points à son actif, établissant un record personnel cette saison. L’arrière a été particulièrement efficace à 3-points, réussissant 8 de ses 10 tentatives depuis l’arc, égalant le record de franchise des Mavericks pour le plus grand nombre de 3-points réussis au Madison Square Garden. Naji Marshall a également contribué avec 19 points et 8 rebonds.

Jalen Brunson leading a Knicks players huddle while being blown out by the Mavericks (h/t @IQfor3)pic.twitter.com/cysSOTsQnn — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 19, 2026

Les Knicks sifflés par leurs propres supporters

La performance décevante des Knicks a rapidement provoqué la colère des supporters du Madison Square Garden. Les huées ont commencé dès la deuxième période, lorsque l’équipe locale accusait déjà 18 points de retard. « Je huerais aussi », a déclaré Jalen Brunson après la rencontre.

L’entraîneur Mike Brown a partagé le sentiment de sa star : « Je suis d’accord avec les huées. Si nous jouons mal, huez. Si j’étais dans les gradins, je huerais probablement aussi. Vous payez cher pour venir au match. »

Karl-Anthony Towns a terminé avec 22 points et 18 rebonds, tandis que Brunson, de retour après une blessure à la cheville, a ajouté 22 points mais avec un faible pourcentage de réussite (9/24). Mitchell Robinson a été le seul point positif côté Knicks avec 12 points et 15 rebonds en sortant du banc.

Cette défaite porte le bilan des Knicks à 25-18, mais surtout à 2 victoires pour 9 défaites sur leurs 11 derniers matchs. Les Mavericks, malgré de nombreux blessés, améliorent leur bilan à 18-26 et enchaînent une troisième victoire consécutive. Les Knicks recevront les Brooklyn Nets mercredi prochain, espérant enfin mettre fin à cette spirale négative qui inquiète de plus en plus dans la Big Apple.