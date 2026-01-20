Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Knicks encore battus : Cooper Flagg plonge New York dans le doute

Le rookie des Mavericks Cooper Flagg a inscrit 18 points lors de son retour de blessure pour dominer les New York Knicks 114-97, prolongeant la série noire de quatre défaites consécutives de l'équipe new-yorkaise, huée par ses propres supporters.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Knicks encore battus : Cooper Flagg plonge New York dans le doute

Les New York Knicks n’ont remporté que 2 victoires pour 9 défaites sur leurs 11 derniers matchs.

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Les New York Knicks ont vécu un véritable cauchemar au Madison Square Garden ce lundi, s’inclinant lourdement face aux Dallas Mavericks 114-97. Cette quatrième défaite consécutive marque un nouveau tournant pour une équipe qui avait pourtant remporté la NBA Cup en décembre et qui affichait un bilan de 23-9 à la fin du mois dernier.

Cooper Flagg brille pour son premier match professionnel au MSG

Le rookie Cooper Flagg, de retour après deux matchs d’absence en raison d’une entorse à la cheville gauche, a marqué les esprits pour son premier match professionnel au Madison Square Garden. Le premier choix de la draft a inscrit 18 points et capté 7 rebonds, montrant qu’il était parfaitement remis de sa blessure. Flagg a donné le ton dès le début du match en attaquant Karl-Anthony Towns dans la raquette et en réussissant un fadeaway par-dessus lui pour les premiers points de la rencontre.

Cooper FLAGG
Cooper FLAGG
18
PTS
7
REB
3
PDE
Logo NBA
NYK
97 114
DAL

Max Christie a été l’artisan principal de cette victoire avec 26 points à son actif, établissant un record personnel cette saison. L’arrière a été particulièrement efficace à 3-points, réussissant 8 de ses 10 tentatives depuis l’arc, égalant le record de franchise des Mavericks pour le plus grand nombre de 3-points réussis au Madison Square Garden. Naji Marshall a également contribué avec 19 points et 8 rebonds.

Les Knicks sifflés par leurs propres supporters

La performance décevante des Knicks a rapidement provoqué la colère des supporters du Madison Square Garden. Les huées ont commencé dès la deuxième période, lorsque l’équipe locale accusait déjà 18 points de retard. « Je huerais aussi », a déclaré Jalen Brunson après la rencontre.

L’entraîneur Mike Brown a partagé le sentiment de sa star : « Je suis d’accord avec les huées. Si nous jouons mal, huez. Si j’étais dans les gradins, je huerais probablement aussi. Vous payez cher pour venir au match. »

LIRE AUSSI

Karl-Anthony Towns a terminé avec 22 points et 18 rebonds, tandis que Brunson, de retour après une blessure à la cheville, a ajouté 22 points mais avec un faible pourcentage de réussite (9/24). Mitchell Robinson a été le seul point positif côté Knicks avec 12 points et 15 rebonds en sortant du banc.

Cette défaite porte le bilan des Knicks à 25-18, mais surtout à 2 victoires pour 9 défaites sur leurs 11 derniers matchs. Les Mavericks, malgré de nombreux blessés, améliorent leur bilan à 18-26 et enchaînent une troisième victoire consécutive. Les Knicks recevront les Brooklyn Nets mercredi prochain, espérant enfin mettre fin à cette spirale négative qui inquiète de plus en plus dans la Big Apple.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Interviews
00h00Fabien Causeur, la grande interview bilan : « Je n’aurais jamais imaginé une telle carrière ! »
EuroLeague
00h00Evan Fournier égale son record de passes décisives en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pierric Poupet « n’a pas reconnu son équipe » contre Kaunas, Paris perd avec un Hifi cadenassé
EuroCup
00h00La mauvaise passe de la JL Bourg se poursuit en EuroCup : avalanche de fautes et défaite en Allemagne
EuroLeague
00h00Fin de la série de victoires de Monaco : première défaite depuis un mois, face à la bande à Obradovic
NM1
00h00Après les États-Unis et l’Espagne, Mathias M’Madi fait son retour en France
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete indisponible pour une durée indéterminée, gros coup dur pour Le Mans
Désormais âgé de 28 ans, favori pour le titre de MVP de Betclic ELITE, Elie Okobo est entré dans son prime
Betclic ELITE
00h00Les longues confessions d’Élie Okobo : « Je veux être reconnu comme un winner »
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !
1 / 0
Livenews NBA
Le contrat de Towns lui rapportera 53,1 millions de dollars la saison prochaine.
NBA
00h00Yabusele concerné par un blockbuster trade impliquant Towns ?
Kuminga n'a pas joué depuis 16 matchs.
NBA
00h00Jonathan Kuminga pourrait retrouver du temps de jeu chez les Warriors après la blessure de Jimmy Butler
Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher ne reviendront pas avant au moins une semaine supplémentaire.
Betclic ELITE
00h00Kristaps Porzingis et Zaccharie Risacher absents une semaine de plus chez les Hawks
Depuis 2005, le King avait été sélectionné comme titulaire lors de 21 All-Star Games consécutifs.
NBA
00h00LeBron James ne sera pas titulaire au All-Star Game 2026 : une série historique prend fin
Nolan Traoré a pris la raquette de Phoenix plusieurs fois de vitesse
NBA
00h00Nolan Traoré confirme malgré la défaite des Nets face aux Suns
Butler tentait de réceptionner une passe dans la raquette lorsqu'il est entré en collision avec Davion Mitchell.
NBA
00h00Jimmy Butler gravement blessé au genou lors de Warriors – Heat
Tobias Harris a été l'artisan principal de cette victoire avec 25 points.
NBA
00h00Les Pistons dominent Boston 104-103 grâce à un grand Tobias Harris
En 30 minutes de jeu, il a compilé 17 points, 9 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Dyson Daniels proche du braquage contre les Milwaukee Bucks
Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus brillé avec 30 points.
NBA
00h00Le Thunder écrase les Cavaliers 136-104 sans forcer son talent
Phoenix a pris les commandes dès le premier quart-temps, menant 40-26 après douze minutes de jeu.
NBA
00h00Phoenix Suns s’impose 126-117 face aux Brooklyn Nets grâce à un festival à 3-points
1 / 0