Jimmy Butler blessé : les Warriors explorent leurs options avant la trade deadline

La blessure de Jimmy Butler change complètement la donne pour les Golden State Warriors.

Le vétéran de 36 ans s’est rompu le ligament croisé antérieur droit lors du match contre Miami lundi soir, mettant fin à sa saison et compromettant potentiellement le début de la suivante.

Mike Dunleavy écarte un échange de Jimmy Butler

Malgré cette blessure dévastatrice, le directeur général Mike Dunleavy a été clair mardi soir : il n’envisage pas d’échanger le contrat de Butler avant la trade deadline du 5 février. « Je n’envisage pas cela », a déclaré Dunleavy. « Maintenant que vous en parlez, je dirais que ma vision pour lui est qu’il nous donne un coup de pouce l’année prochaine de la même manière qu’il l’a fait l’année dernière quand il est arrivé. »

Butler, qui touchera 54,1 millions de dollars cette saison et 56,8 millions la suivante, représentait un élément clé des ambitions des Warriors en Conférence Ouest. « À son âge, avoir l’année qu’il a eue est impressionnant », a ajouté Dunleavy. « Je pense qu’il a un style de jeu qui peut durer longtemps avec ses compétences, sa condition physique, son intelligence du jeu. »

PROFIL JOUEUR Jimmy BUTLER Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 36 ans (14/09/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20 #42 REB 5,6 #92 PD 4,8 #52

Jonathan Kuminga de retour dans la rotation

L’absence de Butler ouvre une opportunité pour Jonathan Kuminga, qui avait formulé une demande d’échange la semaine dernière après avoir été écarté de la rotation. L’ailier a immédiatement saisi sa chance mardi contre Toronto, inscrivant 20 points en 21 minutes dans la défaite 145-127.

« Avec Jimmy absent, il y a évidemment un trou à ce poste dans notre effectif », a expliqué l’entraîneur Steve Kerr. « JK va de nouveau compter ici. » Dunleavy reste pragmatique concernant la situation de Kuminga : « Quand vous faites une demande, il faut qu’il y ait une demande sur le marché. »

Mike Dunleavy on the Jonathan Kuminga trade demand: “I’m aware of that. In terms of demands, when you make a demand there needs to be demand.” pic.twitter.com/XOGXj3HFrs — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 21, 2026

Les Warriors disposent encore de deux semaines avant la trade deadline pour évaluer leurs options. Dunleavy n’exclut pas d’utiliser leurs futurs premiers tours de draft pour obtenir de l’aide immédiate, mais pose ses conditions : « Si nous parlons d’échanger des choix de draft qui sortiront quand Steph ne sera plus là, il faudra que nous récupérions un joueur qui sera là. » Avec Stephen Curry qui vieillit, chaque décision devient cruciale pour maximiser ce qui reste de la fenêtre de titre des Warriors.