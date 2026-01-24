Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks

Devin Booker excellent avant sa sortie sur blessure

Devin Booker était en grande forme avant de se blesser à la cheville droite avec 5 secondes restantes au troisième quart-temps. Le quadruple All-Star avait compilé 31 points en 28 minutes, shootant à 12/21 aux tirs dont un excellent 5/9 à 3-points. Il menait les Suns vers une probable victoire avec une avance de 91-84 au moment de l’incident.

La blessure s’est produite alors que Booker courait en transition, regardant par-dessus son épaule sans voir Onyeka Okongwu sur sa trajectoire. Il a marché sur le pied du pivot des Hawks et s’est tordu la cheville droite, restant au sol plusieurs minutes dans la douleur avant d’être aidé pour regagner le vestiaire en boitant.

Selon les informations rapportées après le match, Booker a quitté les vestiaires en béquilles, signe que la blessure pourrait être plus sérieuse qu’espéré initialement.

Jalen Green rechute après seulement deux matches

Plus tôt dans la soirée, Jalen Green avait également quitté le parquet dès le premier quart-temps avec une gêne aux ischio-jambiers droits. L’arrière de 25 ans, acquis dans l’échange ayant envoyé Kevin Durant à Houston, disputait seulement son deuxième match depuis son retour après 33 rencontres d’absence pour une blessure similaire.

Green avait pourtant montré de belles choses en début de match, notamment un superbe débordement sur Luke Kennard pour un panier facile au cercle. Mais quelques instants plus tard, il se dirigeait vers le vestiaire et était déclaré forfait par précaution pour une gêne aux ischio-jambiers droits.

Cette rechute pose de sérieuses questions sur l’avenir de sa saison et la capacité des Suns à compter sur lui de manière régulière.

Atlanta profite de l’absence des stars pour l’emporter

Les Hawks ont parfaitement su profiter de l’absence des deux meneurs pour renverser la situation. Menés de sept points à l’entame du dernier quart-temps, ils ont dominé la période finale 26-12 pour s’imposer 110-103.

Onyeka Okongwu a mené l’attaque d’Atlanta avec 25 points, bien épaulé par Jalen Johnson (23 points, 18 rebonds) et CJ McCollum (21 points). Les Suns, privés de leurs créateurs principaux, n’ont marqué que 12 points dans le quatrième quart-temps, leur attaque devenant totalement inefficace.

Cette défaite met fin à une série de trois victoires consécutives pour Phoenix, qui termine son road trip sur un bilan de 3 victoires pour 3 défaites avant de retrouver ses bases dimanche face au Miami Heat.