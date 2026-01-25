Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans

ELITE 2 - Troisième défaite de suite pour Lamine Kébé et Orléans, battus au buzzer à domicile par une équipe de Quimper pourtant diminuée. Après le coup de massue infligé par Jamar Abrams, le coach orléanais n’a pas masqué sa profonde déception.
|
00h00
Résumé
Écouter
« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans

Lamine Kebe revient sur la troisième défaite de suite d’Orléans, à Quimper

Crédit photo : Sébastien Grasset

La série noire continue pour Orléans. Face à des Béliers de Kemper privés de plusieurs joueurs majeurs, la formation du Loiret a concédé une troisième défaite consécutive, cette fois au buzzer (91-92). Un scénario cruel, mais qui ne résume pas, selon Lamine Kébé, les manquements d’Orléans sur l’ensemble de la rencontre.

LIRE AUSSI

Une défaite au buzzer qui fait très mal

Orléans pensait pourtant avoir fait le plus dur. À plusieurs reprises, les locaux ont compté jusqu’à dix points d’avance, notamment au cœur du dernier quart-temps. Mais face à une équipe de Quimper accrocheuse et résiliente, la maîtrise n’a jamais été totale.

Au terme d’un dernier système parfaitement exécuté, Jamar Abrams a crucifié Orléans à la dernière seconde, offrant un succès aussi spectaculaire que précieux aux Finistériens dans leur lutte pour le maintien.

« On n’a pas fait le travail »

Après la rencontre, Lamine Kébé est apparu très marqué au micro d’Ici Orléans. Le coach n’a pas cherché à se cacher derrière le tir décisif adverse :

« C’est très dur. Mais ce n’est pas le tir de la fin… C’est ce qu’on a produit tout au long du match. On laisse l’opportunité à l’adversaire de venir nous cueillir. Plusieurs fois nous avons dix points d’avance, mais nous ne sommes pas capables de faire les efforts qu’il faut. On n’a pas fait le travail, c’est tout. On fait des erreurs incroyables… »

Des mots forts, à l’image du sentiment d’inachevé et de frustration qui entoure actuellement le club orléanais, qui joue, rappelons le, sans son pivot clé, Nathan Kuta. Le pivot néerlandais n’a pas joué en 2026 jusqu’ici.

Quimper diminué, mais exemplaire

En face, la performance n’en est que plus remarquable. Les Béliers de Kemper, privés de Dudit, Butler et Thévenard, ont livré un match plein d’abnégation. Portés par l’adresse extérieure, l’impact de Joel Awich dans le troisième quart-temps et le sang-froid de Terrell Gomez en fin de match, les visiteurs ont su rester en vie jusqu’au bout.

Le dénouement, signé Jamar Abrams, vient récompenser un état d’esprit irréprochable et offre à Quimper une victoire inespérée mais capitale dans la course au maintien.

Orléans sous pression

Pour l’Orléans Loiret Basket, cette nouvelle déconvenue confirme une période délicate. Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu et l’incapacité à tuer les matchs qui interrogent. Le discours lucide de Lamine Kébé traduit une urgence : celle de réagir collectivement pour enrayer une dynamique devenue inquiétante en Élite 2.

Quimper
Quimper
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »
Lamine Kebe revient sur la troisième défaite de suite d'Orléans, à Quimper
ELITE 2
00h00« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans
Patrick Clerence va renforcer le secteur intérieur de Berck
NM1
00h00Un vétéran bien connu de NM1 débarque à Berck
Hugo Yimga-Moukouri continue de s'éclater avec Nanterre
Betclic ELITE
00h00Encore 14 points en 18 minutes : Hugo Yimga-Moukouri continue de monter en puissance
Kévin Marsillon-Noléo va-t-il jouer contre la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00Nancy diminué contre la JL Bourg ?
Le Cercle des Socios
Betclic Élite
00h00ITW de Nicolas Friconnet, président du Cercle des Socios, l’association qui souhaite entrer au capital du Limoges CSP
Roman Domon a signé son record de points en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon à 29 points, Murray State stoppé à Northern Iowa mais toujours en tête de la MVC
Dominique Malonga au dunk
WNBA
00h00Dominique Malonga réalise le premier dunk de la saison d’Unrivaled : « C’était un grand moment »
Le FC Barcelone de Xavi Pascual reste en EuroLeague
EuroLeague
00h00Officiel : Le FC Barcelone s’engage avec l’EuroLeague jusqu’en 2037
ELITE 2
00h00Le projet d’une aréna, clé de l’avenir du Stade Rochelais Basket pour son président, réélu jusqu’en 2029
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0