« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans

La série noire continue pour Orléans. Face à des Béliers de Kemper privés de plusieurs joueurs majeurs, la formation du Loiret a concédé une troisième défaite consécutive, cette fois au buzzer (91-92). Un scénario cruel, mais qui ne résume pas, selon Lamine Kébé, les manquements d’Orléans sur l’ensemble de la rencontre.

Une défaite au buzzer qui fait très mal

Orléans pensait pourtant avoir fait le plus dur. À plusieurs reprises, les locaux ont compté jusqu’à dix points d’avance, notamment au cœur du dernier quart-temps. Mais face à une équipe de Quimper accrocheuse et résiliente, la maîtrise n’a jamais été totale.

Au terme d’un dernier système parfaitement exécuté, Jamar Abrams a crucifié Orléans à la dernière seconde, offrant un succès aussi spectaculaire que précieux aux Finistériens dans leur lutte pour le maintien.

« On n’a pas fait le travail »

Après la rencontre, Lamine Kébé est apparu très marqué au micro d’Ici Orléans. Le coach n’a pas cherché à se cacher derrière le tir décisif adverse :

« C’est très dur. Mais ce n’est pas le tir de la fin… C’est ce qu’on a produit tout au long du match. On laisse l’opportunité à l’adversaire de venir nous cueillir. Plusieurs fois nous avons dix points d’avance, mais nous ne sommes pas capables de faire les efforts qu’il faut. On n’a pas fait le travail, c’est tout. On fait des erreurs incroyables… »

Des mots forts, à l’image du sentiment d’inachevé et de frustration qui entoure actuellement le club orléanais, qui joue, rappelons le, sans son pivot clé, Nathan Kuta. Le pivot néerlandais n’a pas joué en 2026 jusqu’ici.

Quimper diminué, mais exemplaire

En face, la performance n’en est que plus remarquable. Les Béliers de Kemper, privés de Dudit, Butler et Thévenard, ont livré un match plein d’abnégation. Portés par l’adresse extérieure, l’impact de Joel Awich dans le troisième quart-temps et le sang-froid de Terrell Gomez en fin de match, les visiteurs ont su rester en vie jusqu’au bout.

Le dénouement, signé Jamar Abrams, vient récompenser un état d’esprit irréprochable et offre à Quimper une victoire inespérée mais capitale dans la course au maintien.

Orléans sous pression

Pour l’Orléans Loiret Basket, cette nouvelle déconvenue confirme une période délicate. Au-delà du résultat, c’est surtout le contenu et l’incapacité à tuer les matchs qui interrogent. Le discours lucide de Lamine Kébé traduit une urgence : celle de réagir collectivement pour enrayer une dynamique devenue inquiétante en Élite 2.