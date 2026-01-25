Recherche
Betclic ELITE

Braian Angola et l'ASVEL crucifient Le Mans au terme d'un money-time de folie

Betclic ÉLITE - Au terme d'un 4e quart-temps irrespirable, l'ASVEL s'est imposée sur le parquet du Mans en clôture de la 17e journée de championnat (88-91). Pour son premier match de Betclic ÉLITE, Braian Angola a délivré Lyon-Villeurbanne sur un game-winner à 3-points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Braian Angola et l’ASVEL crucifient Le Mans au terme d’un money-time de folie

Auteur de 19 points, Braian Angola a inscrit le game-winner contre Le Mans.

Crédit photo : Capture d'écran ASVEL

Premier match de Betclic ÉLITE, et déjà un game-winner au terme d’un match dingue : Braian Angola (1,98 m, 31 ans) a délivré l’ASVEL et crucifié Le Mans en clôture de la 17e journée de championnat (88-91). Un temps menés de 12 points, les Villeurbannais ont tout renversé en deuxième mi-temps et décrochent une victoire cruciale, face à un adversaire juste derrière au classement.

– Journée 17

Le 4e quart-temps, dans son entièreté, a été le théâtre d’un scénario dantesque. Une minute et 30 secondes ont suffi à Stephen Brun, aux commentaires de la rencontre pour DAZN, pour le comprendre. « Le match est lancé », affirmait le consultant à 76-76, alors que Johnny Berhanemeskel et Mbaye Ndiaye venaient de s’échanger un énorme shoot chacun, derrière l’arc.

Mbaye NDIAYE
Mbaye NDIAYE
11
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
88 91
ASV

Le match était lancé depuis bien longtemps, et le scénario en était déjà haletant. Le Mans avait asphyxié l’ASVEL dans le 2e quart-temps (31-18), rendant fier son coach intérimaire Antoine Mathieu, mais la bande de Pierric Poupet avait trouvé la parade pour recoller. Sans toutefois se détacher. En réalité, les 32 minutes jouées jusqu’alors ne constituaient qu’un simple prélude au money-time fou qui démarrait.

LIRE AUSSI

Un dernier quart-temps irrespirable

Jamais bien loin lorsqu’il s’agit de tirer à 3-points, l’ailier manceau David DiLeo remettait une pièce dans la machine. Son homologue villeurbannais, Melvin Ajinça, lui répondait et l’euphorie gagnait les dix joueurs présents sur le parquet.

David DILEO
David DILEO
14
PTS
4
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
88 91
ASV

Braian Angola pensait l’avoir calmée une première fois, à 3 minutes de l’ultime buzzer. En toute fin de possession, le Colombien décochait un tir arc-en-ciel, pressé par le temps, qui tombait miraculeusement dans l’arceau après avoir ricoché sur la planche. L’ancien arrière de Gran Canaria, qui avait ramené Lyon-Villeurbanne dans le match en inscrivant 9 points dans le 3e quart-temps, pensait avoir eu le dernier mot.

Loin de là : le jeune Bastien Grasshoff, 18 ans mais déjà plein de sang froid, réduisait le déficit manceau sur la ligne des lancers. Pourtant étincelant en première mi-temps, le shooteur Trevor Hudgins (15 points à la pause, 17 au final), bien plus discret au retour des vestiaires, manquait l’occasion de propulser le MSB en tête. L’infatigable Johnny Berhanemeskel prenait le relais, et allait inscrire un point sur la ligne des lancers, impuissant devant une gamelle bien malheureuse sur sa première tentative (88-88, 40e).

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
12
PTS
2
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
88 91
ASV

Angola en sauveur pour sa première en France

Il restait 4 secondes et 7 dixièmes. Largement suffisant pour une onzième et dernière flèche (11/24 à 3-points pour l’ASVEL). Sur la remise en jeu de Shaquille Harrison, Braian Angola ancrait un premier appui dans le sol, tournait son corps vers le panier, posait son deuxième pied derrière la ligne à 3-points. Deux secondes passaient, puis silence dans la salle. Le salvateur fraîchement débarqué venait de rendre le verdict (88-91).

Braian ANGOLA
Braian ANGOLA
19
PTS
4
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
88 91
ASV

Au micro de DAZN, après le match, il ne tirait même pas la couverture à lui : « Le coach a beaucoup confiance en moi, insistait Angola. Mes coéquipiers m’ont fait confiance aussi, et je suis content d’avoir mis ce shoot. On a un super groupe, un très bon coach qui nous donne de la confiance, on est resté ensemble. » Jusqu’au bout, pour écarter un lion manceau fascinant, bien que dépourvu de certains de ses membres les plus féroces.

Le Mans
Le Mans
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

dennisrod
Vous verrez,le MSB va conserver son titre à la leaders cup
Répondre
(1) J'aime
thebigbt
Je suis totalement d'accord ils vont se battre comme des lions. Cette équipe sait faire des coups et des très bons coups.
Répondre
(0) J'aime
