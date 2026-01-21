Recherche
Basketball Champions League

Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray

BCL - Avec un groupe largement amoindri, Le Mans a tout de même réussi son déplacement périlleux chez les Turcs de Galatasaray, avec une superbe victoire 83-90 obtenue notamment grâce à une première période de folie.
00h00
Résumé
Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray

Les Manceaux ont lâché les chevaux en Turquie

Crédit photo : Basketball Champions League

Le Mans Sarthe Basket fait partie du Top 16 de BCL, et montre qu’il n’est pas là pour faire figuration. Après avoir obtenu sa qualification en roulant sur Mersin en play-in (+27 et +30), le MSB avait fort à faire lors du premier match de cette nouvelle phase. C’est en effet un déplacement chez le Galatasaray de Gianmarco Pozzecco qui les attendait. Une équipe qui a terminé en tête de son groupe de la première phase, avec 5 victoires en 6 matchs, et qui n’a donc pas eu besoin de passer par le play-in pour arriver ici.

Une tâche d’autant plus compliquée pour le MSB que plusieurs éléments manquaient à l’appel : Jonathan Jeanne et Léopold Delaunay forcément avec leurs blessures longue durée, mais aussi les plus récentes d’Ugo Doumbia et Wilfried Yeguete. Cerise sur le gâteau, même Guillaume Vizade n’a pas fait le déplacement car il attend un heureux événement, et a été remplacé sur le banc par son assistant Antoine Mathieu. Mais malgré tous ces bâtons dans les roues, c’est bien le club manceau qui s’en sort avec la victoire !

– 1/8 Finales

 

Démonstration puis résistance

Pris dans une énergie et une réussite contagieuses, tout a réussi aux Manceaux, surtout en première période. Ils ont fini celle-ci avec 57 points marqués avec plus de… 71% de réussite aux tirs. Ils ne rataient quasiment rien, y compris les jeunes Bastien Grasshoff et Swann Penda qui ont rapidement inscrit leur nom à la feuille de marque. Le premier a d’ailleurs réussi son meilleur match sur la scène européenne, et confirme sa montée en puissance. À l’image aussi de Johnny Berhanemeskel, qui compilait 15 points à 100% aux tirs à la mi-temps. Les quatre joueurs nés aux États-Unis ont aussi apporté leur pierre à l’édifice, Travante Williams et ses 14 points pour 19 d’évaluation en tête.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
15
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
GAL
83 90
MSB

En face, les Turcs du Galatasaray n’ont pu qu’assister à la démonstration. Seuls deux individualités ont surnagé : 22 points de Fabian White Jr, et 22 points et 11 rebonds d’Errick McCollum, grand frère du joueur de NBA. Cette équipe turque, que Guillaume Vizade qualifiait de « la plus surdimensionnée de notre poule » avant le match au Maine Libre, n’a finalement pas fait le poids face au collectif français.

C’est en seconde période qu’ils ont tout mis en œuvre pour revenir petit à petit, à base de pression tout-terrain et d’énormement de tirs à 3-points (36 au total). Sans succès finalement face à des Manceaux solides sur leurs appuis, qui ont su résister à leurs assauts avec brio. Ils remportent une magnifique victoire pour débuter cette deuxième phase de la BCL. Dans l’autre match du groupe, l’Hapoël Holon s’est largement incliné sur le parquet des Lituaniens du Rytas Vilnius (106-81).

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
11
PTS
1
REB
1
PDE
Logo Basketball Champions League
GAL
83 90
MSB

dennisrod
Gros match d’un MSB tres soudé. Une première mi-temps de haute volée et une résistance farouche en seconde . Grasshoff progresse à pas de géant et Williams omniprésent. Bravo
derniermot
Et on nous gave avec le championnat turc... bravo Le Mans
dennisrod- Modifié
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
