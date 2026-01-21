Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray

Le Mans Sarthe Basket fait partie du Top 16 de BCL, et montre qu’il n’est pas là pour faire figuration. Après avoir obtenu sa qualification en roulant sur Mersin en play-in (+27 et +30), le MSB avait fort à faire lors du premier match de cette nouvelle phase. C’est en effet un déplacement chez le Galatasaray de Gianmarco Pozzecco qui les attendait. Une équipe qui a terminé en tête de son groupe de la première phase, avec 5 victoires en 6 matchs, et qui n’a donc pas eu besoin de passer par le play-in pour arriver ici.

Une tâche d’autant plus compliquée pour le MSB que plusieurs éléments manquaient à l’appel : Jonathan Jeanne et Léopold Delaunay forcément avec leurs blessures longue durée, mais aussi les plus récentes d’Ugo Doumbia et Wilfried Yeguete. Cerise sur le gâteau, même Guillaume Vizade n’a pas fait le déplacement car il attend un heureux événement, et a été remplacé sur le banc par son assistant Antoine Mathieu. Mais malgré tous ces bâtons dans les roues, c’est bien le club manceau qui s’en sort avec la victoire !

Démonstration puis résistance

Pris dans une énergie et une réussite contagieuses, tout a réussi aux Manceaux, surtout en première période. Ils ont fini celle-ci avec 57 points marqués avec plus de… 71% de réussite aux tirs. Ils ne rataient quasiment rien, y compris les jeunes Bastien Grasshoff et Swann Penda qui ont rapidement inscrit leur nom à la feuille de marque. Le premier a d’ailleurs réussi son meilleur match sur la scène européenne, et confirme sa montée en puissance. À l’image aussi de Johnny Berhanemeskel, qui compilait 15 points à 100% aux tirs à la mi-temps. Les quatre joueurs nés aux États-Unis ont aussi apporté leur pierre à l’édifice, Travante Williams et ses 14 points pour 19 d’évaluation en tête.

En face, les Turcs du Galatasaray n’ont pu qu’assister à la démonstration. Seuls deux individualités ont surnagé : 22 points de Fabian White Jr, et 22 points et 11 rebonds d’Errick McCollum, grand frère du joueur de NBA. Cette équipe turque, que Guillaume Vizade qualifiait de « la plus surdimensionnée de notre poule » avant le match au Maine Libre, n’a finalement pas fait le poids face au collectif français.

C’est en seconde période qu’ils ont tout mis en œuvre pour revenir petit à petit, à base de pression tout-terrain et d’énormement de tirs à 3-points (36 au total). Sans succès finalement face à des Manceaux solides sur leurs appuis, qui ont su résister à leurs assauts avec brio. Ils remportent une magnifique victoire pour débuter cette deuxième phase de la BCL. Dans l’autre match du groupe, l’Hapoël Holon s’est largement incliné sur le parquet des Lituaniens du Rytas Vilnius (106-81).