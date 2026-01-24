L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
Antoine Mathieu assure l’intérim sur le banc du Mans pendant l’absence de Guillaume Vizade.
Plusieurs absents de taille, un entraîneur principal en congé paternité mais un MSB toujours aussi irrésistible : Le Mans va tenter de poursuivre sa très bonne dynamique (8 victoires en 9 matchs) avec, à sa tête, Antoine Mathieu. Numéro un sur le banc manceau en l’absence de Guillaume Vizade, l’habituel assistant a parfaitement repris les rênes depuis le début de son intérim.
Dans les colonnes de Ouest-France, l’ancien entraîneur des Espoirs du Mans – avec qui il a été champion en 2012 – évoque cette première, et la confiance accordée par l’équipe. « On a eu le temps de s’y préparer. On a gardé le même fonctionnement avec le staff. (…) Je dois juste être un peu plus dynamique dans l’animation sur le terrain, mais ça me fait du bien. »
Deux affiches relevées cette semaine
Un peu d’auto-critique, mais aussi et surtout une excellente série, au cours de laquelle Antoine Mathieu a su reprendre le flambeau malgré plusieurs blessures au sein de son effectif. Mercredi, en BCL, les Manceaux ont joué (très) juste et terrassé Galatasaray – finaliste de la dernière édition – sans Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Wilfried Yeguete et Jonathan Jeanne. « On est un peu diminué à l’intérieur. À nous de compenser par un engagement total et une suractivité pour tenter de gêner [l’ASVEL]. »
Car le prochain match du MSB est un choc dans les hauteurs de la Betclic ÉLITE, avec la réception de Lyon-Villeurbanne, juste devant au classement (5e, 11 victoires – 5 défaites), dimanche. Mathieu poursuivra ensuite son intérim lors de la rencontre à l’extérieur face à l’Hapoël Holon, mardi, avant de rendre le siège principal au nouveau papa, après une semaine loin des parquets.
Commentaires