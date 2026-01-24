L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon

Plusieurs absents de taille, un entraîneur principal en congé paternité mais un MSB toujours aussi irrésistible : Le Mans va tenter de poursuivre sa très bonne dynamique (8 victoires en 9 matchs) avec, à sa tête, Antoine Mathieu. Numéro un sur le banc manceau en l’absence de Guillaume Vizade, l’habituel assistant a parfaitement repris les rênes depuis le début de son intérim.

Dans les colonnes de Ouest-France, l’ancien entraîneur des Espoirs du Mans – avec qui il a été champion en 2012 – évoque cette première, et la confiance accordée par l’équipe. « On a eu le temps de s’y préparer. On a gardé le même fonctionnement avec le staff. (…) Je dois juste être un peu plus dynamique dans l’animation sur le terrain, mais ça me fait du bien. »

Deux affiches relevées cette semaine

Un peu d’auto-critique, mais aussi et surtout une excellente série, au cours de laquelle Antoine Mathieu a su reprendre le flambeau malgré plusieurs blessures au sein de son effectif. Mercredi, en BCL, les Manceaux ont joué (très) juste et terrassé Galatasaray – finaliste de la dernière édition – sans Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Wilfried Yeguete et Jonathan Jeanne. « On est un peu diminué à l’intérieur. À nous de compenser par un engagement total et une suractivité pour tenter de gêner [l’ASVEL]. »

Car le prochain match du MSB est un choc dans les hauteurs de la Betclic ÉLITE, avec la réception de Lyon-Villeurbanne, juste devant au classement (5e, 11 victoires – 5 défaites), dimanche. Mathieu poursuivra ensuite son intérim lors de la rencontre à l’extérieur face à l’Hapoël Holon, mardi, avant de rendre le siège principal au nouveau papa, après une semaine loin des parquets.