Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon

Betclic ÉLITE - Propulsé numéro un sur le banc du MSB pendant le congé paternité de Guillaume Vizade, Antoine Mathieu va de nouveau assurer l'intérim contre l'ASVEL en championnat puis à Holon en BCL, avec l'objectif de poursuivre la très bonne série mancelle.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon

Antoine Mathieu assure l’intérim sur le banc du Mans pendant l’absence de Guillaume Vizade.

Crédit photo : Lilian Bordron

Plusieurs absents de taille, un entraîneur principal en congé paternité mais un MSB toujours aussi irrésistible : Le Mans va tenter de poursuivre sa très bonne dynamique (8 victoires en 9 matchs) avec, à sa tête, Antoine Mathieu. Numéro un sur le banc manceau en l’absence de Guillaume Vizade, l’habituel assistant a parfaitement repris les rênes depuis le début de son intérim.

Dans les colonnes de Ouest-France, l’ancien entraîneur des Espoirs du Mans – avec qui il a été champion en 2012 – évoque cette première, et la confiance accordée par l’équipe. « On a eu le temps de s’y préparer. On a gardé le même fonctionnement avec le staff. (…) Je dois juste être un peu plus dynamique dans l’animation sur le terrain, mais ça me fait du bien. »

Deux affiches relevées cette semaine

Un peu d’auto-critique, mais aussi et surtout une excellente série, au cours de laquelle Antoine Mathieu a su reprendre le flambeau malgré plusieurs blessures au sein de son effectif. Mercredi, en BCL, les Manceaux ont joué (très) juste et terrassé Galatasaray – finaliste de la dernière édition – sans Léopold Delaunay, Ugo Doumbia, Wilfried Yeguete et Jonathan Jeanne. « On est un peu diminué à l’intérieur. À nous de compenser par un engagement total et une suractivité pour tenter de gêner [l’ASVEL]. »

LIRE AUSSI

Car le prochain match du MSB est un choc dans les hauteurs de la Betclic ÉLITE, avec la réception de Lyon-Villeurbanne, juste devant au classement (5e, 11 victoires – 5 défaites), dimanche. Mathieu poursuivra ensuite son intérim lors de la rencontre à l’extérieur face à l’Hapoël Holon, mardi, avant de rendre le siège principal au nouveau papa, après une semaine loin des parquets.

Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Nanterre vient à bout de Boulazac, Chalon-sur-Saône en maîtrise contre Cholet
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge
Betclic ELITE
00h00L’intérim se poursuit pour Antoine Mathieu, encore à la tête du MSB contre l’ASVEL et l’Hapoël Holon
ELITE 2
00h00Quimper encore plombé par les blessures : Antoine Dudit et Will Butler rejoignent Lucas Thevenard à l’infirmerie
Betclic ELITE
00h00L’avenir du coach portelois Kenny Grant en suspens : « Se séparer d’un entraîneur peut être un électrochoc mais aussi une solution de facilité »
ELITE 2
00h00Grotzinger et Hamon-Crespin non retenus pour le Young Star Game LNB : « Un oubli scandaleux » pour Vincent Dumestre
À l’étranger
00h00Parker Jackson-Cartwright continue de s’éclater en Australie
Mickael Hay Pau
ELITE 2
00h00« Globalement, on a plutôt bien maîtrisé les choses », analyse Mickaël Hay après la victoire de l’Élan Béarnais à Rouen
T.J. Shorts a retrouvé des responsabilités contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi soir
EuroLeague
00h00Sous pression au Panathinaikos, T.J. Shorts répond sur le parquet face au Maccabi
Leon Stergar va-t-il prolonger au Limoges CSP ?
Betclic ELITE
00h00Limoges souhaite prolonger Leon Stergar
1 / 0
Livenews NBA
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
1 / 0