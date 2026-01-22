Recherche
Basketball Champions League

« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie

BCL - Privé de Wilfried Yeguete et de Guillaume Vizade, Le Mans Sarthe Basket a signé un succès retentissant ce mercredi sur le parquet de Galatasaray, l’un des candidats au Final Four de la Ligue des Champions (BCL). Un exploit collectif marqué par la prise de pouvoir d’Antoine Mathieu sur le banc et la nouvelle performance aboutie du jeune Bastien Grasshoff.
00h00
Capitaine en l’absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur

Crédit photo : FIBA

Lancé dans son Top 16 de Ligue des Champions (BCL) avec un déplacement qui s’annonçait piégeux, Le Mans Sarthe Basket a déjoué tous les pronostics. Malgré les absences cumulées de Wilfried Yeguete, Jonathan Jeanne, Léopold Delaunay, Ugo Doumbia… et même de son entraîneur principal Guillaume Vizade, resté en France, le MSB est allé s’imposer 90-83 à Istanbul face à Galatasaray, finaliste de la dernière édition.

Un succès qui en dit long sur la solidité du collectif manceau et sur la dynamique enclenchée depuis les play-in.

Un MSB sans complexe, porté par son rythme

Dès l’entame, les Manceaux ont imposé leur tempo, prenant les Turcs à la gorge avec une première période d’une efficacité rare. À la pause, Le Mans affichait 57 points inscrits avec plus de 70 % de réussite aux tirs, symbole d’une équipe libérée, sûre de son plan de jeu.

Antoine Mathieu, propulsé numéro un sur le banc en l’absence de Guillaume Vizade, a parfaitement géré la rencontre. Son équipe a joué vite, juste, et surtout ensemble, en dépit des 17 rebonds offensifs concédés et de quelques pertes de balle en fin de match sous la pression stambouliote.

Dans les moments chauds, le MSB a aussi su se montrer pragmatique défensivement, multipliant les stops décisifs pour conserver son avance.

Grasshoff confirme, les jeunes répondent présents

Dans cette prestation collective, plusieurs individualités se sont distinguées. Johnny Berhanemeskel a été impeccable en première période, tandis que Travante Williams a pesé dans les deux sens du jeu. Et une nouvelle fois, Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) a attiré les regards.

À seulement 18 ans, le jeune ailier a inscrit 11 points et confirmé sa montée en puissance sur la scène européenne. Swann Penda, utilisé par séquences, a également répondu présent, illustrant la profondeur et la confiance accordée aux jeunes dans ce groupe.

Une gestion assumée par le staff, qui n’a pas hésité à élargir la rotation pour maintenir de l’intensité sur 40 minutes.

« Je suis fier qu’on soit restés ensemble »

Capitaine d’un soir en l’absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de la rencontre, au micro de l’envoyé spécial du Maine Libre.

« Je suis fier de mon équipe. Venir gagner ici, dans cette ville, face à une équipe aussi dure physiquement, et rester ensemble malgré les absents, c’est fort. On a réussi à se mettre à leur niveau et à jouer notre jeu », a-t-il confié.

Même son de cloche du côté d’Antoine Mathieu, qui a salué l’état d’esprit et la capacité de son groupe à suivre le plan de jeu : « C’est une victoire d’équipe. Notre force, c’est le rythme et la vitesse qu’on met dans nos matches. On a fait les stops qu’il fallait à la fin ».

Un respect partagé jusque dans le camp adverse. Le coach stambouliote Gianmarco Pozzecco a reconnu la qualité du collectif manceau, soulignant une équipe qui « joued’une manière incroyable. J’ai vu beaucoup de matches pour préparer cette partie. Ils jouent très bien », a répété l’ancien sélectionneur de l’Italie, passé par l’ASVEL en 2023-2024.

Un message fort envoyé dans le groupe

En s’imposant d’entrée face à l’un des favoris de la poule, le MSB envoie un message clair : Le Mans ne compte pas faire de la figuration dans ce Top 16 de BCL. Dans un groupe qui s’annonce serré, la différence de points pourrait peser lourd, et ce succès à Istanbul pourrait compter double.

La suite dira jusqu’où ce collectif peut aller, mais une chose est sûre : même diminué, Le Mans a prouvé qu’il avait les épaules pour rivaliser avec les plus gros.

Le Mans
Le Mans
thorir
Hm... et côté Pozzecoo aucune surprise hier soir, c'était du même niveau que ce qu'il proposait à l'ASVEL, exactement
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
