Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur

BETCLIC ÉLITE - Bien entrés dans son match puis en gestion, l'AS Monaco s'est largement imposé sur le parquet de Saint-Quentin (73-98) pour la 17e journée de championnat. Toujours invaincus à l'extérieur (9 victoires), les Monégasques ont entretenu leur bonne dynamique sans Elie Okobo et Nikola Mirotic, ce dimanche.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur

Terry Tarpey a inscrit 13 points en 18 minutes contre Saint-Quentin.

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis le retour de Saint-Quentin dans l’élite, en 2023, Monaco ne s’était jamais imposé à Pierre-Ratte. Deux ans et demi plus tard, la Roca Team est finalement parvenue à conquérir le bastion picard en l’emportant dans les grandes largeurs, au terme d’un match maîtrisé de bout en bout (73-98).

Toujours invaincus à l’extérieur (9-0), les Monégasques ont décroché un 8e succès de rang en championnat, sans Élie Okobo et Nikola Mirotic, mais avec un très bon Terry Tarpey (22 d’évaluation en 18 minutes). La Roca Team continue ainsi sa course en tête de la Betclic ÉLITE, et compte toujours une victoire d’avance sur ses dauphins nanterrien et parisien.

– Journée 17

Un premier coup d’accélérateur très tôt

En l’absence de certains cadres, et avec un Mike James partageur (7 passes décisives au final), Alpha Diallo a pris les choses en main. Et il n’a pas perdu de temps : le Guinéen s’est offert les 8 premiers points de son équipe en à peine 2 minutes et 30 secondes, puis a même porté son total à 14 – sur 16 au total – dans le premier quart-temps (11-19, 6e).

Alpha DIALLO
Alpha DIALLO
16
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
73 98
ASM

L’écart a fait une première fois l’accordéon, puis la Roca Team a pris son envol, malgré la hargne de Jean-Philippe Dally et de l’ensemble des Saint-Quentinois. Terry Tarpey a conclu la première reprise en envoyant Juhann Begarin sur orbite (18-31, 10e), et le rythme s’est accéléré, au profit des Monégasques. Tarpey, par deux fois, et Nemanja Nedovic ont sanctionné les quelques largesses défensives adverses de trois flèches déjà dévastatrices (18-40, 12e).

Terry TARPEY
Terry TARPEY
13
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
73 98
ASM

Une adresse spectaculaire

Le SQBB n’a pas été maladroit à longue distance (10/24 à 3-points) mais brouillon dans le trafic (18/52 à 2-points) et, surtout, trop permissif face à l’armada adverse. La Roca Team a semblé imperturbable, intouchable, devant comme derrière l’arc (18/25 à 2-points, 13/28 à 3-points). À tel point que les 10 lancers ratés (sur 33) sont apparus comme la seul tâche dans une feuille de statistiques presque parfaite.

Nemanja NEDOVIC
Nemanja NEDOVIC
15
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
73 98
ASM

L’écart a atteint 30 points, à son paroxysme, sur un nouveau dunk de Begarin. Et alors que le duo Clifton MooreLoic Schwartz livrait ses dernières forces, les Monégasques ont ralenti le rythme, en gérant la fin de rencontre et en frôlant la barre des 100 points (73-98). Avec aucun joueur à plus de 25 minutes au compteur, mais 7 d’entre eux à 12 ou plus d’évaluation.

Clifton MOORE
Clifton MOORE
14
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
73 98
ASM

Battue à deux reprises en EuroLeague (par l’Étoile Rouge de Belgrade puis le Real Madrid), l’AS Monaco retrouve le sourire et décroche une 14e victoire (2 défaites), confortant ainsi sa place de leader. Mine plus fermée pour Saint-Quentin, désormais relégable après la victoire de Gravelines-Dunkerque contre Dijon samedi. La réception de Monaco était toutefois loin d’être décisive : BCM et SQBB se retrouveront à Dunkerque, le 7 février.

LIRE AUSSI
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur
Betclic ELITE
00h00Solide de bout en bout, la JL Bourg renoue avec la victoire en championnat contre Nancy
La Boulangère Wonderligue
00h00Grâce à Qadashah Hoppie, Lattes-Montpellier enchaîne à Lyon et conserve sa place dans le top 3
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes conforte sa première place en dominant Angers
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname, après la défaite de Dijon à Gravelines-Dunkerque : « Il faut aussi que les mecs se remettent en question »
Elric Delord a encensé son arrière vedette Jeremiah Hill ce samedi après la victoire contre Cholet
Betclic ELITE
00h00La déclaration d’amour d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Cela se voit que je l’aime, non ? »
Betclic ELITE
00h00Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »
Lamine Kebe revient sur la troisième défaite de suite d'Orléans, à Quimper
ELITE 2
00h00« C’est très dur » : Lamine Kébé abattu après une nouvelle désillusion d’Orléans
Patrick Clerence va renforcer le secteur intérieur de Berck
NM1
00h00Un vétéran bien connu de NM1 débarque à Berck
Hugo Yimga-Moukouri continue de s'éclater avec Nanterre
Betclic ELITE
00h00Encore 14 points en 18 minutes : Hugo Yimga-Moukouri continue de monter en puissance
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabate a signé un gros double-double contre les jeunes Wizards
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Alexandre Sarr (24 points), dans un match historique
Giannis Antetokounmpo doit retourner à l'infirmerie
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo absent 4 à 6 semaines après une nouvelle blessure au mollet
Ousmane Dieng a signé une prestation correcte en sortie de banc contre Indiana
NBA
00h00Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré
Devin Booker s'est blessé contre Atlanta
NBA
00h00Devin Booker et Jalen Green blessés lors de la défaite des Suns face aux Hawks
NBA
00h00Nolan Traoré a conquis tout le monde contre Boston, mais pense qu’il « peut et va faire mieux »
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
1 / 0