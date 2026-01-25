Monaco s’impose largement à Saint-Quentin et poursuit son sans-faute à l’extérieur

Depuis le retour de Saint-Quentin dans l’élite, en 2023, Monaco ne s’était jamais imposé à Pierre-Ratte. Deux ans et demi plus tard, la Roca Team est finalement parvenue à conquérir le bastion picard en l’emportant dans les grandes largeurs, au terme d’un match maîtrisé de bout en bout (73-98).

Toujours invaincus à l’extérieur (9-0), les Monégasques ont décroché un 8e succès de rang en championnat, sans Élie Okobo et Nikola Mirotic, mais avec un très bon Terry Tarpey (22 d’évaluation en 18 minutes). La Roca Team continue ainsi sa course en tête de la Betclic ÉLITE, et compte toujours une victoire d’avance sur ses dauphins nanterrien et parisien.

Un premier coup d’accélérateur très tôt

En l’absence de certains cadres, et avec un Mike James partageur (7 passes décisives au final), Alpha Diallo a pris les choses en main. Et il n’a pas perdu de temps : le Guinéen s’est offert les 8 premiers points de son équipe en à peine 2 minutes et 30 secondes, puis a même porté son total à 14 – sur 16 au total – dans le premier quart-temps (11-19, 6e).

L’écart a fait une première fois l’accordéon, puis la Roca Team a pris son envol, malgré la hargne de Jean-Philippe Dally et de l’ensemble des Saint-Quentinois. Terry Tarpey a conclu la première reprise en envoyant Juhann Begarin sur orbite (18-31, 10e), et le rythme s’est accéléré, au profit des Monégasques. Tarpey, par deux fois, et Nemanja Nedovic ont sanctionné les quelques largesses défensives adverses de trois flèches déjà dévastatrices (18-40, 12e).

Une adresse spectaculaire

Le SQBB n’a pas été maladroit à longue distance (10/24 à 3-points) mais brouillon dans le trafic (18/52 à 2-points) et, surtout, trop permissif face à l’armada adverse. La Roca Team a semblé imperturbable, intouchable, devant comme derrière l’arc (18/25 à 2-points, 13/28 à 3-points). À tel point que les 10 lancers ratés (sur 33) sont apparus comme la seul tâche dans une feuille de statistiques presque parfaite.

L’écart a atteint 30 points, à son paroxysme, sur un nouveau dunk de Begarin. Et alors que le duo Clifton Moore – Loic Schwartz livrait ses dernières forces, les Monégasques ont ralenti le rythme, en gérant la fin de rencontre et en frôlant la barre des 100 points (73-98). Avec aucun joueur à plus de 25 minutes au compteur, mais 7 d’entre eux à 12 ou plus d’évaluation.

Battue à deux reprises en EuroLeague (par l’Étoile Rouge de Belgrade puis le Real Madrid), l’AS Monaco retrouve le sourire et décroche une 14e victoire (2 défaites), confortant ainsi sa place de leader. Mine plus fermée pour Saint-Quentin, désormais relégable après la victoire de Gravelines-Dunkerque contre Dijon samedi. La réception de Monaco était toutefois loin d’être décisive : BCM et SQBB se retrouveront à Dunkerque, le 7 février.