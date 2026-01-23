Recherche
NBA

Dillon Brooks s'explique sur ses provocations constantes envers LeBron James

Dillon Brooks révèle pourquoi il provoque sans cesse LeBron James. Le joueur des Phoenix Suns estime qu'il est plus facile de "trash-talker" la star des Lakers maintenant qu'elle a vieilli et perdu de son explosivité.
00h00
Dillon Brooks s'explique sur ses provocations constantes envers LeBron James

Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images

Dillon Brooks, ailier des Phoenix Suns, est connu pour sa rivalité de longue date avec la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James. Lors d’une récente apparition sur le livestream d’Agent 00, Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.

Un LeBron James moins redoutable selon Brooks

« Si c’était LeBron d’il y a cinq ans, ce serait différent. Peut-être même d’il y a six ans. Le LeBron de Miami, tu ne lui parles pas vraiment comme ça, parce qu’à l’époque c’était débordement, dunk, il avait plus de jeu, plus d’agilité », a révélé Brooks.

L’ailier des Suns a poursuivi : « Maintenant, il est comme, comme je l’ai toujours dit, il est vieux. Tu peux le presser, lui couper l’accès à certaines zones. Tu connais les mouvements qu’il va faire, donc tu peux toujours le chambrer un peu. » Il est évident que l’ailier des Suns choisit ses batailles

Des statistiques qui parlent en faveur du King

Malgré ses tentatives de provocation envers LeBron James, Dillon Brooks n’a pas connu beaucoup de succès dans les confrontations directes avec la superstar des Lakers. En 26 oppositions, James domine avec un bilan de 17 victoires pour 9 défaites.

Statistiquement, James écrase la comparaison avec des moyennes de 23,1 points, 8,0 rebonds et 6,6 passes par match. Pendant ce temps, Brooks affiche 12,8 points, 3,0 rebonds et 1,8 passe contre le quadruple champion NBA. Cette saison, alors que Brooks connaît sa meilleure année en carrière avec 20,5 points de moyenne, le « vieux » James tourne toujours à 22,5 points par match.

Bien que Brooks s’en prenne à James, il a également montré du respect envers le joueur de 41 ans. L’ailier des Suns a même inclus James dans son Mont Rushmore personnel, créditant la star de 21 sélections au All-Star pour sa grandeur, bien qu’après quelques hésitations.

