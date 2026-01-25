La déclaration d’amour d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Cela se voit que je l’aime, non ? »

Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) était partout samedi soir au Colisée. Dans un match capital pour la course au top 8, l’arrière de l’Élan Chalon a incarné le visage conquérant d’une équipe chalonnaise autoritaire contre Cholet Basket (87-77). Une performance qui a surtout donné lieu à une sortie très remarquée d’Elric Delord, dithyrambique envers son joueur numéro un, dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire.

Un coach protecteur et exigeant à la fois

Après la rencontre, Elric Delord a livré un discours à la fois tendre et lucide sur son meneur-arrière américain. « Jeremiah, cela se voit que je l’aime, non ? » a-t-il d’abord lancé avec le sourire, avant d’entrer dans le fond de sa pensée, dans le Journal de Saône-et-Loire.

« Quand tu rentres dans les périodes où ça va moins bien, que Jeremiah (Hill) ne met pas un panier et qu’il fait des bourdes, il commence à douter de lui-même… Mais hé mon garçon, tu es toujours un grand joueur, tout va bien ! Par contre, il faut penser au travail de l’ombre. Les pressions sur la balle, tenir les un-contre-uns, le leadership qu’il est capable d’apporter… »

Un message clair : au-delà des points, c’est l’impact global et l’attitude de Jeremiah Hill qui conditionnent le niveau de l’Élan.

Un Jeremiah Hill rayonnant face à Cholet

Face à Cholet, le message a été parfaitement reçu. « Aujourd’hui il était rayonnant. Sur nos dernières sorties, il était plus emprunt dans tout ça. Et on a besoin de lui », a poursuivi le technicien chalonnais. L’arrière américain a compilé 22 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, tout en donnant le tempo dès l’entame.

« Un grand Jeremiah est un grand Chalon. On peut avoir un grand Chalon sans un grand Jeremiah mais pas dans les attitudes. À Bourg en première mi-temps, on est exceptionnel alors qu’il ne met pas un panier. Mais il est exceptionnel. C’est notre joueur numéro 1. Cela se voit que je l’aime, non ? », a conclu Elric Delord, toujours dans le Journal de Saône-et-Loire.

Le debrief du match face à Cholet avec Elric Delord 🗣️ Prochain rendez-vous mardi soir face à Würzburg 👇https://t.co/WAHkRUQc7U#RougeEtBlanc pic.twitter.com/HKCmAsqQqo — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 24, 2026

Un match maîtrisé et une victoire référence

Sur le parquet, l’Élan Chalon n’a laissé aucune place au suspense. Avec 32 points inscrits dans le premier quart-temps, les Bourguignons ont rapidement pris les commandes, comptant jusqu’à 21 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps. Portée par un trio Hill – Zac Cuthbertson – Justyn Mutts, l’équipe chalonnaise a récité son basket.

Mathéo Leray a parfaitement orchestré l’attaque (9 passes décisives), Jeremiah Hill a sanctionné dès la première période (14 points à la pause), Zac Cuthbertson a apporté son adresse extérieure (21 points) et Justyn Mutts a fait la loi dans la raquette (18 points à 8/8 aux tirs). Cholet, malgré un sursaut en fin de match, est parti de trop loin pour espérer inverser la tendance.

Chalon relancé dans la course au top 8

Avec ce succès, l’Élan Chalon revient à hauteur de Cholet au classement. Les hommes d’Elric Delord affichent désormais un bilan de 9 victoires pour 17 défaites et se replacent pleinement dans la lutte pour le top 8 de Betclic ELITE. Dans cette dynamique retrouvée, le rôle de Jeremiah Hill, leader technique et émotionnel, apparaît plus que jamais central.