La déclaration d’amour d’Elric Delord pour Jeremiah Hill : « Cela se voit que je l’aime, non ? »
Elric Delord a encensé son arrière vedette Jeremiah Hill ce samedi après la victoire contre Cholet
Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) était partout samedi soir au Colisée. Dans un match capital pour la course au top 8, l’arrière de l’Élan Chalon a incarné le visage conquérant d’une équipe chalonnaise autoritaire contre Cholet Basket (87-77). Une performance qui a surtout donné lieu à une sortie très remarquée d’Elric Delord, dithyrambique envers son joueur numéro un, dans les colonnes du Journal de Saône-et-Loire.
Un coach protecteur et exigeant à la fois
Après la rencontre, Elric Delord a livré un discours à la fois tendre et lucide sur son meneur-arrière américain. « Jeremiah, cela se voit que je l’aime, non ? » a-t-il d’abord lancé avec le sourire, avant d’entrer dans le fond de sa pensée, dans le Journal de Saône-et-Loire.
« Quand tu rentres dans les périodes où ça va moins bien, que Jeremiah (Hill) ne met pas un panier et qu’il fait des bourdes, il commence à douter de lui-même… Mais hé mon garçon, tu es toujours un grand joueur, tout va bien ! Par contre, il faut penser au travail de l’ombre. Les pressions sur la balle, tenir les un-contre-uns, le leadership qu’il est capable d’apporter… »
Un message clair : au-delà des points, c’est l’impact global et l’attitude de Jeremiah Hill qui conditionnent le niveau de l’Élan.
Un Jeremiah Hill rayonnant face à Cholet
Face à Cholet, le message a été parfaitement reçu. « Aujourd’hui il était rayonnant. Sur nos dernières sorties, il était plus emprunt dans tout ça. Et on a besoin de lui », a poursuivi le technicien chalonnais. L’arrière américain a compilé 22 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, tout en donnant le tempo dès l’entame.
« Un grand Jeremiah est un grand Chalon. On peut avoir un grand Chalon sans un grand Jeremiah mais pas dans les attitudes. À Bourg en première mi-temps, on est exceptionnel alors qu’il ne met pas un panier. Mais il est exceptionnel. C’est notre joueur numéro 1. Cela se voit que je l’aime, non ? », a conclu Elric Delord, toujours dans le Journal de Saône-et-Loire.
Le debrief du match face à Cholet avec Elric Delord 🗣️
Prochain rendez-vous mardi soir face à Würzburg 👇https://t.co/WAHkRUQc7U#RougeEtBlanc pic.twitter.com/HKCmAsqQqo
— Elan Chalon (@ELANCHALON) January 24, 2026
Un match maîtrisé et une victoire référence
Sur le parquet, l’Élan Chalon n’a laissé aucune place au suspense. Avec 32 points inscrits dans le premier quart-temps, les Bourguignons ont rapidement pris les commandes, comptant jusqu’à 21 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps. Portée par un trio Hill – Zac Cuthbertson – Justyn Mutts, l’équipe chalonnaise a récité son basket.
Mathéo Leray a parfaitement orchestré l’attaque (9 passes décisives), Jeremiah Hill a sanctionné dès la première période (14 points à la pause), Zac Cuthbertson a apporté son adresse extérieure (21 points) et Justyn Mutts a fait la loi dans la raquette (18 points à 8/8 aux tirs). Cholet, malgré un sursaut en fin de match, est parti de trop loin pour espérer inverser la tendance.
Chalon relancé dans la course au top 8
Avec ce succès, l’Élan Chalon revient à hauteur de Cholet au classement. Les hommes d’Elric Delord affichent désormais un bilan de 9 victoires pour 17 défaites et se replacent pleinement dans la lutte pour le top 8 de Betclic ELITE. Dans cette dynamique retrouvée, le rôle de Jeremiah Hill, leader technique et émotionnel, apparaît plus que jamais central.
Commentaires