Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français

En plus de Victor Wembanyama avec San Antonio, neuf autres Français étaient sur les parquets NBA ce jeudi 22 janvier. Entre un Rudy Gobert omniprésent mais frustré, et des jeunes tricolores efficaces en sortie de banc ou dans des rôles élargis, cette soirée a offert plusieurs motifs de satisfaction individuelle, malgré des résultats collectifs contrastés.

Rudy Gobert redonne espoir aux Wolves… sans la victoire

Dans une fin de match tendue face aux Bulls, Rudy Gobert a tout fait pour renverser le momentum. À 40 secondes de la fin, le pivot français a claqué un contre décisif sur Josh Giddey après rebond offensif, offrant à Minnesota, mené d’un point, une balle de match. Manquée, puis sanctionnée par Chicago, pour une défaite 120-115.

Le vice-champion olympique termine avec un 20e double-double cette saison : 10 points, 11 rebonds et 2 contres en 34 minutes. Il s’est aussi rassuré sur la ligne des lancers francs (4/5) après une période plus compliquée. Trop juste toutefois face à l’adresse extérieure des Bulls (17/39 à 3-points). Joan Beringer a, lui, joué trois minutes pour un tir manqué et un rebond.

Salaün confirme, Diabaté actif, Penda opportuniste

À Orlando, Charlotte a largement dominé le Magic (124-97). Tidjane Salaün continue d’afficher des progrès nets : 13 points, 5 rebonds, avec un parfait 3/3 à 3-points en 18 minutes. Depuis le début de la saison, l’ancien Choletais tourne à plus de 41 % derrière l’arc, l’une des meilleures marques de son équipe.

Dans le même match, Moussa Diabaté a été précieux en sortie de banc : 10 points à 4/4 au tir, 4 rebonds et 1 contre en seulement 16 minutes, malgré des fautes rapides. En face, Noah Penda a profité de l’absence de Franz Wagner pour se montrer : 13 points à 5/6, 4 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes, même si Orlando a sombré défensivement.

Alexandre Sarr solide malgré la défaite de Washington

Dans la capitale américaine, Alexandre Sarr a tenu son rang face à Denver, toujours privé de Nikola Jokic. Malgré la défaite des Wizards (107-97), le pivot français compile 15 points, 8 rebonds et 4 passes en 36 minutes.

Il a même été crédité du panier le plus improbable de sa jeune carrière, après un ballon contré qui a fini dans le cercle.

Deflects off the defender.

Succès pour Portland et les Clippers

À Portland, Sidy Cissoko (6 points et 3 rebonds en 18 minutes) et Rayan Rupert (2 interceptions en 13 minutes) sont restés discrets mais victorieux face à Miami (127-110).

Enfin, Nicolas Batum et les Clippers ont remporté le derby de Los Angeles contre les Lakers (112-104). L’ailier français a joué 16 minutes, sans scorer, mais a encore été impliqué dans le money time, preuve de la confiance que lui accorde son staff.