Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive

Chicago remonte un déficit de 14 points pour s'imposer face à Minnesota. Coby White (22 points) et Josh Giddey (21 points) mènent la charge dans une fin de match spectaculaire marquée par un 9-0 décisif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive

Coby White, auteur de 22 points, s’est montré décisif dans les moments cruciaux.

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Les Chicago Bulls ont signé une victoire de caractère jeudi en s’imposant 120-115 face aux Minnesota Timberwolves. Cette troisième victoire consécutive confirme la belle dynamique de l’équipe de l’Illinois, qui a su renverser une situation compromise pour prolonger la série noire de son adversaire.

Une remontée spectaculaire orchestrée par White et Giddey

Menés de 14 points en première période, les Bulls ont fait preuve d’un mental d’acier pour revenir dans la partie. Coby White, auteur de 22 points, s’est montré décisif dans les moments cruciaux avec un 3-points clutch depuis le corner à 1 minute et 6 secondes de la fin, maintenant Chicago à portée avec un seul point de retard.

Josh Giddey a également brillé en sortie de banc avec ses 21 points, apportant l’impact offensif nécessaire pour soutenir l’effort collectif. La paire a parfaitement géré la pression dans une fin de match haletante, où chaque possession comptait.

Minnesota craque dans le money time malgré Randle

Du côté des Timberwolves, Julius Randle a livré une performance remarquable avec 30 points malgré des douleurs au pied gauche qui l’avaient placé sur la liste des joueurs incertains pour ce match. Anthony Edwards et Naz Reid ont chacun ajouté 20 points, tandis que Jaden McDaniels en a inscrit 16.

Pourtant, Minnesota n’a pas su conclure après avoir mené 115-111 grâce à un 3-points de McDaniels. Les Timberwolves ont ensuite encaissé un terrible 9-0 dans la dernière minute et 6 secondes, ponctué par des pertes de balle coûteuses. McDaniels a perdu le ballon en sortie de terrain, permettant à Tre Jones de marquer un layup à 31,1 secondes de la sirène.

LIRE AUSSI

Les lancers-francs de Jalen Smith à 11 secondes de la fin ont scellé le sort de la rencontre. Cette quatrième défaite consécutive constitue la plus longue série négative de la saison pour Minnesota, handicapé par un excès de fautes qui a offert 33 lancers-francs aux Bulls (27 réussis) contre seulement 15 pour les Wolves.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre
Naz Reid
Naz Reid
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
Dario Gjergja veut aller chercher une sixième victoire avec Limoges cette saison, malgré un effectif encore décimé
Betclic ELITE
00h00Limoges – Strasbourg, un tournant cette saison pour le CSP ? Les mots forts de Dario Gjergja : « C’est très pesant, mais on doit combattre »
Francesco Tabellini ne comptait plus sur Ismaël Bako
Betclic ELITE
00h00Dans l’impasse à Paris, Ismaël Bako retourne en Russie
Killian Hayes enchaîne les grosses performances avec Cleveland en G-League
G League
00h00Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue retrouve le parquet avec les Perth Wildcats
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour
EuroLeague
00h00Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »
Evan Fournier et l'Olympiakos enchaînent les victoires en EuroLeague
EuroLeague
00h00L’Olympiakos dans la meilleure forme de sa saison en EuroLeague
Justin Lewis a été victime d'une morsure lors de la défaite de Limoges à Monaco
Betclic ELITE
00h00Limoges : Justin Lewis a dû être opéré après une morsure !
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0