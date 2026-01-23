Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive

Les Chicago Bulls ont signé une victoire de caractère jeudi en s’imposant 120-115 face aux Minnesota Timberwolves. Cette troisième victoire consécutive confirme la belle dynamique de l’équipe de l’Illinois, qui a su renverser une situation compromise pour prolonger la série noire de son adversaire.

Une remontée spectaculaire orchestrée par White et Giddey

Menés de 14 points en première période, les Bulls ont fait preuve d’un mental d’acier pour revenir dans la partie. Coby White, auteur de 22 points, s’est montré décisif dans les moments cruciaux avec un 3-points clutch depuis le corner à 1 minute et 6 secondes de la fin, maintenant Chicago à portée avec un seul point de retard.

Josh Giddey a également brillé en sortie de banc avec ses 21 points, apportant l’impact offensif nécessaire pour soutenir l’effort collectif. La paire a parfaitement géré la pression dans une fin de match haletante, où chaque possession comptait.

Minnesota craque dans le money time malgré Randle

Du côté des Timberwolves, Julius Randle a livré une performance remarquable avec 30 points malgré des douleurs au pied gauche qui l’avaient placé sur la liste des joueurs incertains pour ce match. Anthony Edwards et Naz Reid ont chacun ajouté 20 points, tandis que Jaden McDaniels en a inscrit 16.

Pourtant, Minnesota n’a pas su conclure après avoir mené 115-111 grâce à un 3-points de McDaniels. Les Timberwolves ont ensuite encaissé un terrible 9-0 dans la dernière minute et 6 secondes, ponctué par des pertes de balle coûteuses. McDaniels a perdu le ballon en sortie de terrain, permettant à Tre Jones de marquer un layup à 31,1 secondes de la sirène.

Les lancers-francs de Jalen Smith à 11 secondes de la fin ont scellé le sort de la rencontre. Cette quatrième défaite consécutive constitue la plus longue série négative de la saison pour Minnesota, handicapé par un excès de fautes qui a offert 33 lancers-francs aux Bulls (27 réussis) contre seulement 15 pour les Wolves.