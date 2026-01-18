Recherche
NBA

Victor Wembanyama (39 points) s’impose face au Minnesota d’un bon Joan Beringer et d’un Anthony Edwards historique !

NBA - Le match de San Antonio et Minnesota a viré au duel des titans entre Victor Wembanyama et Anthony Edwards. Malgré le record en carrière de l'Américain, les Spurs l'ont emporté 126-123 contre les Timberwolves, qui ont néanmoins pu compter sur un excellent Joan Beringer en l'absence de Rudy Gobert pour lutter jusqu'au bout.
00h00
Résumé
Victor Wembanyama (39 points) s’impose face au Minnesota d’un bon Joan Beringer et d’un Anthony Edwards historique !

Victor Wembanyama et Joan Beringer se sont donnés le change dans la raquette, lors du match entre les Spurs et Minnesota.

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont eu besoin d’un très grand Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) pour résister à une performance historique d’Anthony Edwards samedi soir. Les Spurs se sont imposés 126-123 face aux Minnesota Timberwolves dans un duel au sommet de l’Ouest entre deux superstars. Victor Wembanyama et Anthony Edwards ont combiné 94 points à eux deux – le plus haut total dans une confrontation entre premiers choix de draft de l’ère moderne (post 1966).

Alors que son temps de jeu augmente au fil des semaines, Victor Wembanyama a signé une performance de très haut niveau face à Minnesota, pour endiguer le match sensationnel d’Anthony Edwards. « Wemby » signe 39 points, 9 rebonds, 3 passes et 2 contres en seulement 30 minutes. Le Français a été particulièrement brillant dans le deuxième quart-temps, durant lequel il inscrit 20 points dont 11 consécutifs en 2 minutes et 6 secondes pour donner 25 points d’avance aux Spurs à la mi-temps.

 

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
39
PTS
9
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
126 123
MIN

Plus globalement, le pivot français a montré sa polyvalence offensive, scorant près du cercle, punissant à mi-distance et réussissant 4 tirs à 3-points sur 9 tentatives. Son tir à 53 secondes du buzzer a scellé l’avantage des Spurs, avant qu’il n’ajoute un troisième point d’écart sur la ligne des lancers à 1,3 seconde de la fin.

« C’était un match amusant, c’est sûr, a confié le MVP du match après la rencontre. Et celui-ci vaut beaucoup à cause de la façon dont l’Ouest se présente en ce moment. » Il faut dire que le classement est particulièrement resserré derrière Oklahoma City, puisque le 2e de l’Ouest San Antonio et le 7e (premier non qualifié directement pour les playoffs) ne sont séparés que de 4 victoires.

Si le match s’est soldé par une défaite, Minnesota est tombé les armes à la main grâce à l’éclat de sa superstar Anthony Edwards. Le champion olympique 2024 établit son nouveau record personnel avec 55 points à 19/33 aux tirs dont un excellent 9/16 à 3-points. L’arrière des Timberwolves, qui revenait après deux matchs manqué, s’est activé dans le dernier quart-temps avec 26 points pour revenir.

« Antman » inscrit son nom dans l’histoire de sa franchise en devenant le deuxième joueur le plus prolifique sur un match dans le clutch time. Il est aussi l’un des seuls joueurs dans l’histoire à réaliser un match à 55 points et huit 3-points rentrés avant ses 25 ans. Seuls LeBron James, Luka Doncic et Kyrie Irving y étaient parvenus. Mais cela n’a pas suffi pour les Wolves…

Anthony EDWARDS
Anthony EDWARDS
55
PTS
4
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
126 123
MIN

Derrière la superstar, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) s’est lui aussi frayé une place dans la lumière face à son compatriote. En l’absence de Rudy Gobert, l’Alsacien a frôlé le double-double avec 10 points à 5/6 aux tirs, et 8 rebonds en 23 minutes. Il y ajoute 2 contres dont un somptueux sur le rookie adverse Dylan Harper, comme pour confirmer sa progression constante depuis son arrivée dans la Ligue.

La blessure en cours de route de Naz Reid lui a conféré un temps de jeu plus conséquent que prévu, ce qu’il a largement exploité en combinant avec Edwards. La défaite reste donc riche en apprentissage pour Minnesota, qui pointe à la 4e place de l’Ouest avec 27 victoires pour 16 défaites, soit trois de plus que San Antonio.

 

Joan BERINGER
Joan BERINGER
10
PTS
8
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
126 123
MIN

 

thegachette
VW c'est quand même très chaud, il est assez bon quand ça compte et c'est le plus important. Beringer montre de belles choses, dans une équipe compétitive avec devant lui 2 très bons pivots. Il peut espérer se faire une vraie place dans la ligue dans quelques temps...
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
