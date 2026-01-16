Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver

NBA - Présent en conférence de presse à Berlin à l'occasion des NBA Europe Games 2026, le directeur général Adam Silver s'est voulu rassurant sur les ambitions et projections de la NBA en Europe. Un conflit serait évitable selon lui entre l'EuroLeague et la NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver

Adam Silver a évoqué les intentions du projet NBA Europe à Berlin.

Crédit photo : Alonzo Adams-Imagn Images

Semaine de grand oral pour Adam Silver. Le directeur général de la NBA est en visite cette semaine en Europe, à l’occasion des matchs délocalisés à Berlin puis Londres entre les Memphis Grizzlies et le Orlando Magic. L’occasion pour loin de répondre aux questions d’un parterre de journalistes en conférence de presse, notamment sur le sujet brûlant du moment : la NBA Europe.

Le projet, attendu pour 2027, suscite de nombreuses ashésions tout comme de nombreuses craintes, vis-à-vis dequellesAdam Silver a souhaité se montrer rassurant.

 

« Je ne crois absolument pas qu’une confrontation soit inévitable »

Alors que des sons de cloche faisaient écho d’une possible mise en demeure de la NBA par l’EuroLeague, Adam Silver a tenu un discours d’apaisement face aux journalistes. « Je ne crois absolument pas qu’une confrontation soit inévitable. Je pense qu’il y a là une opportunité de développer le basketball européen », a-t-il d’abord confié à nos confrères, dans des propos relayés en vidéo par Eurohoops.

S’il justifie l’implantation de la Grande Ligue en Europe par un contexte dans lequel l’EuroLeague « n’a pas atteint son plein potentiel », il a tout de même tenu à balayer l’idée d’une supplantation de celle-ci. Nous ne nous considérons pas, même aux États-Unis, comme une entité nécessairement en concurrence avec d’autres organisations de basketball ou d’autres sports. Notre objectif est de capter l’attention du public, d’être un complément aux offres déjà disponibles », a recentré Silver.

LIRE AUSSI

Silver « fasciné » par la ferveur européenne

Son discours restant non moins teinté de vocabulaire mercantiliste, le directeur général a tout de même fait allusion à la passion qui l’anime et le guide dans l’entreprise de ce projet. « Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis un grand amateur de football européen. Je suis fasciné par le sentiment d’appartenance et d’identité – presque tribal – qui découle de l’amour et du soutien portés à ces organisations. Et c’est précisément là notre objectif ».

Plusieurs grandes institutions du monde du sport européen abondent dans son sens en ayant déjà fait un pas vers la NBA. C’est le cas notamment du Real Madrid et de Fenerbahçe, alors que le FC Barcelone a renouvelé sa licence en EuroLeague pour dix ans.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
Foutaises et mensonges de la part de Nosferatu La NBA souhaite tuer la concurrence de l'Euroleague. Boycott NBA Europe ! Boycott NBA tout court !
Répondre
(1) J'aime
olitel
NBA non merci à une basket aseptisé
Répondre
(0) J'aime
gomma
Il y a un gros risque que la NBA en vienne à tuer l'identité du basket européen. Aseptisation, encore et toujours. Monétisation de tout ce qui peut l'être, encore et toujours.
Répondre
(0) J'aime
presqueneutre
J aime bien sa photo de couverture. Il me fait de plus en plus penser 'à E. T.
Répondre
(0) J'aime
julien12
Complémentaire ? Le gars commence a changer de discours face a la résistance européenne pour mieux nous enfumer... Boycott nba europe
Répondre
(0) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quentin Losser avant Dijon-Chalon : « Les gens nous parlent du derby depuis le début de semaine… Il faut envoyer du bois »
EuroLeague
00h00L’ASVEL devrait finalement prendre la route de la NBA Europe
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
G League
00h00Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !
LF2
00h00L’ASVEL Féminin et la SIG Féminine perdent des points précieux au classement, le TOAC vacille sur le podium de sa poule en NM2
ELITE 2
00h00Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Grant Golden arrive à Chalon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Grant Golden s’engage avec l’Élan Chalon
NM1
00h00-10 points au classement pour Metz, qui paie des défaillances de gestion !
ELITE 2
00h00À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
NBA
00h00En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline
L'agent a tenté de présenter ses propos sous un angle positif.
NBA
00h00Rich Paul clarifie ses propos sur le potentiel trade d’Austin Reaves
Le jeune meneur de 21 ans n'en revenait pas lui-même quand il a découvert les images de son exploit.
NBA
00h00Anthony Black signe le dunk de l’année face à Memphis
Ja Morant et Vince Williams Jr ont été pris dans une confrontation verbale intense lors d'un entraînement.
NBA
00h00Ja Morant au cœur d’une altercation filmée : tensions maximales aux Grizzlies
Malgré les préférences de l'entraîneur, la décision finale avait été portée par le propriétaire Joe Lacob
NBA
00h00Steve Kerr voulait Franz Wagner plutôt que Jonathan Kuminga à la Draft 2021
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Rayan Rupert a été très utile ce jeudi dans la victoire de Portland contre Atlanta
NBA
00h00Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
1 / 0