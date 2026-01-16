La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver

Semaine de grand oral pour Adam Silver. Le directeur général de la NBA est en visite cette semaine en Europe, à l’occasion des matchs délocalisés à Berlin puis Londres entre les Memphis Grizzlies et le Orlando Magic. L’occasion pour loin de répondre aux questions d’un parterre de journalistes en conférence de presse, notamment sur le sujet brûlant du moment : la NBA Europe.

Le projet, attendu pour 2027, suscite de nombreuses ashésions tout comme de nombreuses craintes, vis-à-vis dequellesAdam Silver a souhaité se montrer rassurant.

Adam Silver: "We view ourselves as complimentary to other sports leagues… We don't see ourselves as a substitute. Fans have enormous capacity to be fans of multiple teams. In many cases, this would be a fan under the same moniker as their favorite football team" pic.twitter.com/fubzHMDNSR — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 15, 2026

« Je ne crois absolument pas qu’une confrontation soit inévitable »

Alors que des sons de cloche faisaient écho d’une possible mise en demeure de la NBA par l’EuroLeague, Adam Silver a tenu un discours d’apaisement face aux journalistes. « Je ne crois absolument pas qu’une confrontation soit inévitable. Je pense qu’il y a là une opportunité de développer le basketball européen », a-t-il d’abord confié à nos confrères, dans des propos relayés en vidéo par Eurohoops.

S’il justifie l’implantation de la Grande Ligue en Europe par un contexte dans lequel l’EuroLeague « n’a pas atteint son plein potentiel », il a tout de même tenu à balayer l’idée d’une supplantation de celle-ci. Nous ne nous considérons pas, même aux États-Unis, comme une entité nécessairement en concurrence avec d’autres organisations de basketball ou d’autres sports. Notre objectif est de capter l’attention du public, d’être un complément aux offres déjà disponibles », a recentré Silver.

Adam Silver: "I'm focused on the competitive landscape with other entertainment options… we are a sport entertainment product. If I thought the ceiling was the existing EuroLeague and their fan interest, we wouldn't be spending the time and attention we are in this project" pic.twitter.com/i4VNS4MmbV — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 15, 2026

Silver « fasciné » par la ferveur européenne

Son discours restant non moins teinté de vocabulaire mercantiliste, le directeur général a tout de même fait allusion à la passion qui l’anime et le guide dans l’entreprise de ce projet. « Comme beaucoup d’entre vous le savent, je suis un grand amateur de football européen. Je suis fasciné par le sentiment d’appartenance et d’identité – presque tribal – qui découle de l’amour et du soutien portés à ces organisations. Et c’est précisément là notre objectif ».

Plusieurs grandes institutions du monde du sport européen abondent dans son sens en ayant déjà fait un pas vers la NBA. C’est le cas notamment du Real Madrid et de Fenerbahçe, alors que le FC Barcelone a renouvelé sa licence en EuroLeague pour dix ans.