EuroLeague

Le FC Barcelone s’engage sur 10 ans en EuroLeague : un signal fort face au projet NBA Europe

EuroLeague - Le FC Barcelone aurait signé un contrat de dix ans pour rester en EuroLeague. Une décision majeure pour la stabilité de la compétition européenne, alors que le projet NBA Europe continue de faire planer le doute sur l’avenir de plusieurs cadors, dont l’ASVEL.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le FC Barcelone s’engage sur 10 ans en EuroLeague : un signal fort face au projet NBA Europe

Le FC Barcelone de Willy Hernangómez veut conserver sa place en EuroLeague

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le FC Barcelone a fait son choix ! Selon nos confrères d’EuroHoops, le club catalan aurait sécurisé sa présence en EuroLeague pour la prochaine décennie, en signant un contrat de longue durée. Un engagement fort, à l’heure où la compétition européenne traverse une période charnière face à l’émergence du projet NBA Europe.

Un engagement de long terme qui renforce l’EuroLeague

Membre fondateur de l’EuroLeague, le FC Barcelone confirme ainsi sa volonté de rester au cœur du basket européen. Le club catalan, double vainqueur de la compétition (2003 et 2010), n’a jamais quitté le plus haut niveau continental et entend poursuivre sur cette voie.

NBA Europe : Barcelone ferme la porte

Longtemps évoqué comme l’une des franchises potentielles majeures du projet NBA Europe, Barcelone a pour le moment tranché en faveur de la compétition proposée par ECA, dont les bureaux sont situés… à Barcelone. Sa notoriété mondiale, portée notamment par la section football, faisait du club un candidat naturel à une éventuelle ligue NBA sur le continent européen.

En s’engageant sur dix ans en EuroLeague, le Barça envoie donc un message clair : sa priorité reste de conserver sa place au sein du modèle existant.

Des incertitudes persistantes autour du Real, de Fenerbahçe et de l’ASVEL

Après la décision barcelonaise, seuls trois clubs majeurs n’auraient pas encore finalisé leur engagement à long terme : le Real Madrid, le Fenerbahçe et l’ASVEL.

À Istanbul, la situation est particulièrement floue. Toujours selon EuroHoops, Fenerbahçe devrait demander un délai supplémentaire au-delà de la date limite de jeudi, en raison du contexte judiciaire entourant son président Sadettin Saran. Un congrès extraordinaire est d’ores et déjà prévu en fin de saison de football en Turquie pour statuer sur l’avenir du club.

Du côté du Real Madrid, l’incertitude demeure également, même si le maintien du FC Barcelone constitue un signal positif pour l’EuroLeague, actuellement réunie à distance dans un climat de tension face au projet NBA Europe.

Concernant l’ASVEL, le club de Tony Parker serait, lui, sur le point de quitter les compétitions de l’EuroLeague, alors que l’ensemble des autres actionnaires se sont déjà engagés à renouveler leurs licences à long terme ces derniers mois.

LIRE AUSSI

Une victoire politique pour l’EuroLeague

Dans un contexte de confrontation annoncée avec la NBA et la FIBA, l’engagement du FC Barcelone apparaît comme une victoire stratégique pour l’EuroLeague. La Ligue privée européenne sécurise l’un de ses clubs les plus emblématiques et renforce sa crédibilité au moment où son modèle est plus que jamais remis en question.

Reste à savoir seulement si le FC Barcelone respectera ses engagements et ne rejoindra pas la très lucrative NBA et son projet NBA Europe pour sa saison de lancement, en 2027-2028.

glidos
FORCES Barça ! Boycott NBA Europe ! Boycott NBA tout court !
cyril68- Modifié
Tres gros coup pour l'EL. Le Real c'est un vrai enjeu. Fenerbahce beaucoup moins. C'est évidemment un cadre du basket mais dans une perspective marketing (la seule qui vaille pour la NBA), n'importe quel club stambouliote fera l'affaire (galatasaray est une marque plus connue). L'ASVEL c'est 0 enjeu. Ça n'a jamais été un club qui compte en EL. Comme l'Alba l'an dernier, ils n'ont pas les reins financiers.
