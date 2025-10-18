Recherche
EuroLeague

L'ASVEL prête à quitter l'EuroLeague pour revenir en BCL avant d'intégrer la future NBA Europe !

EuroLeague - Selon Le Progrès, l'ASVEL de Tony Parker devrait quitter l'EuroLeague à l'issue de la saison pour revenir en BCL (Ligue des Champions), avant d'intégrer la future NBA Europe en gestation. Une annonce majeure qui pourrait bouleverser la hiérarchie du basket continental.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !

L’ASVEL est prête à quitter l’EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe

Crédit photo : Sébastien Grasset

C’est un véritable tremblement de terre dans le basket français. D’après les informations de Luc Paganon du Progrès, l’ASVEL devrait tourner la page de l’EuroLeague dès l’été 2026 pour rejoindre la Ligue des Champions (BCL), la compétition des clubs phare de la FIBA en Europe. Ce repositionnement stratégique s’inscrirait dans la perspective de l’arrivée de la NBA Europe, dont le lancement serait prévu d’ici deux à trois ans.

Une décision stratégique après des années de pertes en EuroLeague

L’ASVEL, qui devait prochainement discuter du renouvellement de sa licence permanente en EuroLeague, aurait choisi de quitter une compétition où « tous les membres perdent de l’argent », rappelle Le Progrès. En début de saison, le directeur général de l’EuroLeague, Paulius Motiejunas, avait mis la pression à l’ASVEL au sujet de ses moyens financiers et résultats sportifs.

LIRE AUSSI

Suivant la voie tracée par l’Alba Berlin, le club villeurbannais opterait pour la BCL dès la saison 2026-2027, dix ans après avoir participé à la saison inaugurale de la compétition, en 2016-2017. Ce retour dans le giron FIBA permettrait au club de stabiliser sa situation financière et de s’aligner avec les futurs standards de la NBA Europe, en collaboration directe avec la Fédération internationale. Le quotidien lyonnais annonce que d’autres clubs pourraient suivre le même cheminement, alors que le grand rival, l’AS Monaco, a exposé ses craintes quant au sujet de la NBA Europe, restant fidèle à l’EuroLeague… qui ne lui a jamais offert de licence permanente.

Tony Parker, un atout maître pour séduire la NBA Europe

Toujours selon Le Progrès, la réunion tenue mardi dernier à Londres aurait permis à Tony Parker et son équipe de faire un « pas de géant » vers l’intégration du cercle très fermé des douze franchises fondatrices de la NBA Europe.

Autour de géants du sport européen – le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Milan, le Fenerbahçe ou encore le PSG – le club villeurbannais profiterait de la notoriété mondiale de son président, quadruple champion NBA et membre du Hall of Fame.

Ambassadeur de la NBA pour préparer son expansion sur le Vieux Continent, Parker apparaît comme une figure clé dans cette future ligue semi-fermée, qui pourrait révolutionner le basket européen.

LIRE AUSSI

Un tournant historique pour le basket français

Alors que le club traverse une période délicate marquée par les revers économiques liés à ses partenariats bancals Smart Good Things et Skweek, cette bascule pourrait redonner à l’ASVEL une dynamique de croissance majeure.

Le Progrès évoque une « exposition qui devrait faire exploser la valorisation du club » même si le ticket d’entrée, annoncé à 500 millions de dollars, semble inacessible. Pour Tony Parker, récemment endeuillé par la disparition de son père, cette perspective d’un projet NBA Europe pourrait bien représenter l’aboutissement de sa vision à long terme pour Villeurbanne : faire de l’ASVEL une marque mondiale du basket.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l'Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
elandu71
Ca se confirme, aprés l'Alba Berlin, l'ASVEL. La vraie C2 cet BCL.
Répondre
(1) J'aime
thorir
Mouais, enfin Berlin ça ressemble plus à grand chose actuellement. Ils n'étaient effectivement pas calibrés pour l'Euroleague mais ça les "tenait" un peu quand même là ils l'ont + quittée par défaut. Gran Canaria y'a déja un projet mieux pensé derrière l'abandon de l'Eurocup pour la BCL, à l'image d'un Malaga Il faudra que l'ASVEL veille à ce que cette saison qui suit ne soit pas juste une salle d'attente pour cette hypothétique présence en NBA Europe. Parce que Berlin c'est ça un peu j'trouve, c'est ne plus dépenser un rond en attendant de se positionner pour une franchise NBA Europe
Répondre
(1) J'aime
elandu71
C'est vrai pour Berlin. Aprés ça reste encore une forte équipe ceci dit pour la BCL. Mais clairement loin des standards de quand ils étaient en EL.
(0) J'aime
cevisa
Même si c'est presque sûr pour l'asvel, il faut se qualifier sportivement pour y participer non ? Pourquoi on part déjà du principe que ça serait forcément acquis ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
