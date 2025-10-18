L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !

C’est un véritable tremblement de terre dans le basket français. D’après les informations de Luc Paganon du Progrès, l’ASVEL devrait tourner la page de l’EuroLeague dès l’été 2026 pour rejoindre la Ligue des Champions (BCL), la compétition des clubs phare de la FIBA en Europe. Ce repositionnement stratégique s’inscrirait dans la perspective de l’arrivée de la NBA Europe, dont le lancement serait prévu d’ici deux à trois ans.

Une décision stratégique après des années de pertes en EuroLeague

L’ASVEL, qui devait prochainement discuter du renouvellement de sa licence permanente en EuroLeague, aurait choisi de quitter une compétition où « tous les membres perdent de l’argent », rappelle Le Progrès. En début de saison, le directeur général de l’EuroLeague, Paulius Motiejunas, avait mis la pression à l’ASVEL au sujet de ses moyens financiers et résultats sportifs.

Suivant la voie tracée par l’Alba Berlin, le club villeurbannais opterait pour la BCL dès la saison 2026-2027, dix ans après avoir participé à la saison inaugurale de la compétition, en 2016-2017. Ce retour dans le giron FIBA permettrait au club de stabiliser sa situation financière et de s’aligner avec les futurs standards de la NBA Europe, en collaboration directe avec la Fédération internationale. Le quotidien lyonnais annonce que d’autres clubs pourraient suivre le même cheminement, alors que le grand rival, l’AS Monaco, a exposé ses craintes quant au sujet de la NBA Europe, restant fidèle à l’EuroLeague… qui ne lui a jamais offert de licence permanente.

Tony Parker, un atout maître pour séduire la NBA Europe

Toujours selon Le Progrès, la réunion tenue mardi dernier à Londres aurait permis à Tony Parker et son équipe de faire un « pas de géant » vers l’intégration du cercle très fermé des douze franchises fondatrices de la NBA Europe.

Autour de géants du sport européen – le Real Madrid, Barcelone, le Bayern Munich, Milan, le Fenerbahçe ou encore le PSG – le club villeurbannais profiterait de la notoriété mondiale de son président, quadruple champion NBA et membre du Hall of Fame.

Ambassadeur de la NBA pour préparer son expansion sur le Vieux Continent, Parker apparaît comme une figure clé dans cette future ligue semi-fermée, qui pourrait révolutionner le basket européen.

Un tournant historique pour le basket français

Alors que le club traverse une période délicate marquée par les revers économiques liés à ses partenariats bancals Smart Good Things et Skweek, cette bascule pourrait redonner à l’ASVEL une dynamique de croissance majeure.

Le Progrès évoque une « exposition qui devrait faire exploser la valorisation du club » même si le ticket d’entrée, annoncé à 500 millions de dollars, semble inacessible. Pour Tony Parker, récemment endeuillé par la disparition de son père, cette perspective d’un projet NBA Europe pourrait bien représenter l’aboutissement de sa vision à long terme pour Villeurbanne : faire de l’ASVEL une marque mondiale du basket.