L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »

L’ASVEL est le seul club français à disposer d’une licence A en EuroLeague, un statut envié qui garantit une participation pérenne à la compétition reine. Mais cette sécurité n’empêche pas les attentes. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Paulius Motiejunas, directeur général de l’EuroLeague, a tenu à rappeler que le club villeurbannais devait vite relever la tête.

« Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »

Après deux baisses consécutives de budget et une période compliquée sportivement, Motiejunas n’a pas mâché ses mots : « Nous souhaitons qu’ils élèvent leur niveau. Il y a des raisons à leur mauvaise passe, qui expliquent leurs soucis du moment, le conflit avec leur ancien sponsor (Skweek), et d’autres choses. Mais ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs. »

Un message clair, qui souligne que la licence permanente ne garantit pas une place sans exigences de résultats ni de moyens.

Un record égalé en 2024-2025 mais un effectif encore renouvelé

L’ASVEL sort d’une saison en EuroLeague avec 13 victoires, égalant son record dans la compétition. Mais cette saison, avec un budget encore en baisse, l’effectif rhodanien, qui démarre sa saison européen ce mercredi 1er octobre, a été contraint de subir un énième lifting. De quoi frustrer Nando De Colo par exemple, qui ne l’a pas caché publiquement.

Si l’infrastructure (la LDLC Arena) répond aux standards exigés, c’est bien sur le terrain que la différence doit désormais se voir.

Un rappel à l’ordre qui tombe au mauvais moment

Alors que le Paris Basketball avance vers une licence permanente et que l’AS Monaco, finaliste 2025, la vise également, l’ASVEL se retrouve dans une position délicate. Le message de l’EuroLeague est une piqûre de rappel : la France peut compter trois clubs ambitieux, mais tous doivent répondre présents sportivement et financièrement pour exister dans l’élite européenne. A moins que la potentielle intégrer de l’ASVEL dans la ligue européenne de la NBA ne vienne complètement changer les plans…