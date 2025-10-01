Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »

EuroLeague - Le directeur général de l’EuroLeague, Paulius Motiejunas, a mis un coup de pression à l’ASVEL dans les colonnes de L’Équipe. Alors que le budget du club a reculé deux années de suite, l’instance attend une réaction pour que l'ASVEL reste au niveau requis par sa licence permanente.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »

L’ASVEL doit trouver le moyen de gagner en compétitivité pour convaincre l’EuroLeague

Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

L’ASVEL est le seul club français à disposer d’une licence A en EuroLeague, un statut envié qui garantit une participation pérenne à la compétition reine. Mais cette sécurité n’empêche pas les attentes. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Paulius Motiejunas, directeur général de l’EuroLeague, a tenu à rappeler que le club villeurbannais devait vite relever la tête.

« Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »

Après deux baisses consécutives de budget et une période compliquée sportivement, Motiejunas n’a pas mâché ses mots : « Nous souhaitons qu’ils élèvent leur niveau. Il y a des raisons à leur mauvaise passe, qui expliquent leurs soucis du moment, le conflit avec leur ancien sponsor (Skweek), et d’autres choses. Mais ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs. »

Un message clair, qui souligne que la licence permanente ne garantit pas une place sans exigences de résultats ni de moyens.

Un record égalé en 2024-2025 mais un effectif encore renouvelé

L’ASVEL sort d’une saison en EuroLeague avec 13 victoires, égalant son record dans la compétition. Mais cette saison, avec un budget encore en baisse, l’effectif rhodanien, qui démarre sa saison européen ce mercredi 1er octobre, a été contraint de subir un énième lifting. De quoi frustrer Nando De Colo par exemple, qui ne l’a pas caché publiquement.

Si l’infrastructure (la LDLC Arena) répond aux standards exigés, c’est bien sur le terrain que la différence doit désormais se voir.

Un rappel à l’ordre qui tombe au mauvais moment

Alors que le Paris Basketball avance vers une licence permanente et que l’AS Monaco, finaliste 2025, la vise également, l’ASVEL se retrouve dans une position délicate. Le message de l’EuroLeague est une piqûre de rappel : la France peut compter trois clubs ambitieux, mais tous doivent répondre présents sportivement et financièrement pour exister dans l’élite européenne. A moins que la potentielle intégrer de l’ASVEL dans la ligue européenne de la NBA ne vienne complètement changer les plans…

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'ASVEL doit trouver le moyen de gagner en compétitivité pour convaincre l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »
Adam Silver continue de pousser pour lancer la future ligue européenne de la NBA
NBA
00h00NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?
Le Paris Basketball veut s'installer durablement en EuroLeague
EuroLeague
00h00Le Paris Basketball bientôt membre permanent de l’EuroLeague ?
T.J. Shorts s'est manqué pour sa première avec le Panathinaïkos Athènes en EuroLeague
EuroLeague
00h00Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos
Shane Larkin déborde Jaylen Hoard
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes démarre bien en EuroLeague, malgré un très bon Jaylen Hoard
Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 23 points pour Baskonia contre l'Olympiakos
EuroLeague
00h00Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire
EuroLeague
00h00La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !
Benjamin Sene et Nanterre sont allés gagner à Chalon
Betclic ELITE
00h00Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE
ELITE 2
00h00Blois renverse Vichy dans le premier choc de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller
L'Elan béarnais compte 3 victoires en 3 matches
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais réussit la passe de trois à Nantes
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
1 / 0