NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?

Le projet NBA Europe n’a jamais semblé aussi proche. Adam Silver, le patron de la NBA, multiplie depuis plusieurs mois les rencontres sur le Vieux Continent. À Paris, il a échangé avec Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, mais aussi avec d’autres poids lourds du sport européen comme le Real Madrid. Objectif : poser les bases d’un championnat estampillé NBA sur le sol européen, avec une première saison espérée dès 2027.

Un calendrier qui s’accélère

Philippe Ausseur, président de la LNB, l’a confirmé dans Le Parisien : « On ne se demande plus si la NBA viendra puisque ça va se faire. On se demande désormais quand elle arrivera et comment. » Jorge Garbajosa, président de FIBA Europe, insiste lui aussi sur l’échéance 2027, jugée réaliste par Adam Silver, qui n’exclut pas un lancement un an plus tard au maximum.

Le format évoqué prévoit seize franchises, dont douze permanentes et quatre invitées. Contrairement à la NBA traditionnelle, les règles FIBA s’appliqueront (matchs en 4×10 minutes).

Paris et Lyon en première ligne

La France pourrait compter deux franchises : le PSG, soutenu par Nasser al-Khelaïfi et l’influence de Kevin Durant, actionnaire minoritaire du club, ainsi que l’ASVEL de Tony Parker, considérée comme un acteur incontournable par les décideurs.

Mais la présence du Paris Basketball, champion de France en titre et quart de finaliste de l’EuroLeague, complique l’équation. Son président David Kahn, proche d’Adam Silver, tempère : « La NBA veut une organisation à Paris ? Je le pense aussi. Toutefois, je n’en sais pas plus. » Une coopération PSG–Paris Basketball reste une possibilité, même si aucune discussion formelle n’a été entamée.

Une compétition à très gros budget

Le ticket d’entrée circule autour de 500 millions de dollars, signe que seuls les géants financiers et omnisports comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou l’AC Milan pourront suivre. Londres et Berlin figurent aussi dans la liste des marchés prioritaires.

Ce projet pourrait entrer en collision avec l’EuroLeague, dont le modèle économique reste fragile. Selon Le Parisien, la NBA a déjà sondé l’idée d’un rachat de l’ECA, mais sans succès jusqu’ici. Une réunion entre les deux parties est d’ailleurs prévue cette semaine à Abou Dabi.

Et maintenant ?

Un premier appel d’offres doit être lancé cet automne pour identifier les clubs intéressés. « Nous en saurons plus dans les tout prochains mois », assure David Kahn. En attendant, les projecteurs sont braqués sur Paris, où deux projets forts – PSG et Paris Basketball – devront peut-être s’unir pour faire partie de cette future NBA Europe.