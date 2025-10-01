Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?

NBA - Adam Silver pousse son projet de NBA Europe avec un démarrage visé dès 2027. Le PSG et l’ASVEL sont cités parmi les seize franchises pressenties, tandis que le Paris Basketball observe la situation de près.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?

Adam Silver continue de pousser pour lancer la future ligue européenne de la NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le projet NBA Europe n’a jamais semblé aussi proche. Adam Silver, le patron de la NBA, multiplie depuis plusieurs mois les rencontres sur le Vieux Continent. À Paris, il a échangé avec Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, mais aussi avec d’autres poids lourds du sport européen comme le Real Madrid. Objectif : poser les bases d’un championnat estampillé NBA sur le sol européen, avec une première saison espérée dès 2027.

Un calendrier qui s’accélère

Philippe Ausseur, président de la LNB, l’a confirmé dans Le Parisien : « On ne se demande plus si la NBA viendra puisque ça va se faire. On se demande désormais quand elle arrivera et comment. » Jorge Garbajosa, président de FIBA Europe, insiste lui aussi sur l’échéance 2027, jugée réaliste par Adam Silver, qui n’exclut pas un lancement un an plus tard au maximum.

Le format évoqué prévoit seize franchises, dont douze permanentes et quatre invitées. Contrairement à la NBA traditionnelle, les règles FIBA s’appliqueront (matchs en 4×10 minutes).

Paris et Lyon en première ligne

La France pourrait compter deux franchises : le PSG, soutenu par Nasser al-Khelaïfi et l’influence de Kevin Durant, actionnaire minoritaire du club, ainsi que l’ASVEL de Tony Parker, considérée comme un acteur incontournable par les décideurs.

Mais la présence du Paris Basketball, champion de France en titre et quart de finaliste de l’EuroLeague, complique l’équation. Son président David Kahn, proche d’Adam Silver, tempère : « La NBA veut une organisation à Paris ? Je le pense aussi. Toutefois, je n’en sais pas plus. » Une coopération PSG–Paris Basketball reste une possibilité, même si aucune discussion formelle n’a été entamée.

Une compétition à très gros budget

Le ticket d’entrée circule autour de 500 millions de dollars, signe que seuls les géants financiers et omnisports comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou l’AC Milan pourront suivre. Londres et Berlin figurent aussi dans la liste des marchés prioritaires.

Ce projet pourrait entrer en collision avec l’EuroLeague, dont le modèle économique reste fragile. Selon Le Parisien, la NBA a déjà sondé l’idée d’un rachat de l’ECA, mais sans succès jusqu’ici. Une réunion entre les deux parties est d’ailleurs prévue cette semaine à Abou Dabi.

Et maintenant ?

Un premier appel d’offres doit être lancé cet automne pour identifier les clubs intéressés. « Nous en saurons plus dans les tout prochains mois », assure David Kahn. En attendant, les projecteurs sont braqués sur Paris, où deux projets forts – PSG et Paris Basketball – devront peut-être s’unir pour faire partie de cette future NBA Europe.

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
PSG
PSG
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
On ne peut donc jamais avoir la paix avec ces gens-là...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
L'ASVEL doit trouver le moyen de gagner en compétitivité pour convaincre l'EuroLeague
EuroLeague
00h00L’EuroLeague met la pression à l’ASVEL : « Ils ont clairement besoin de trouver les moyens d’être compétitifs »
Adam Silver continue de pousser pour lancer la future ligue européenne de la NBA
NBA
00h00NBA Europe : un lancement officiel espéré en 2027, avec Paris et Lyon ?
Le Paris Basketball veut s'installer durablement en EuroLeague
EuroLeague
00h00Le Paris Basketball bientôt membre permanent de l’EuroLeague ?
T.J. Shorts s'est manqué pour sa première avec le Panathinaïkos Athènes en EuroLeague
EuroLeague
00h00Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos
Shane Larkin déborde Jaylen Hoard
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes démarre bien en EuroLeague, malgré un très bon Jaylen Hoard
Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 23 points pour Baskonia contre l'Olympiakos
EuroLeague
00h00Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire
EuroLeague
00h00La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !
Benjamin Sene et Nanterre sont allés gagner à Chalon
Betclic ELITE
00h00Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE
ELITE 2
00h00Blois renverse Vichy dans le premier choc de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller
L'Elan béarnais compte 3 victoires en 3 matches
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais réussit la passe de trois à Nantes
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
1 / 0