Kevin Durant renforce son investissement au PSG, en vue d’une expansion basket ?

La star des Phoenix Suns Kevin Durant a officialisé un nouvel investissement direct dans le Paris Saint-Germain, marquant une étape importante dans sa relation avec le club de la capitale française. Cette prise de participation minoritaire s’accompagne d’un rôle stratégique majeur : conseiller le PSG dans ses projets, pourquoi pas d’expansion vers le basketball.

Déjà actionnaire indirect du PSG depuis un an via Arctos Sports Partners, Durant franchit désormais un cap en investissant directement dans le club parisien. Cette opération, menée avec son partenaire d’affaires Rich Kleiman à travers leur société Boardroom, ouvre la voie à des collaborations ambitieuses dans les produits dérivés, les contenus médiatiques et surtout l’expansion vers le basketball.

🤝 Kevin Durant, superstar de la NBA et entrepreneur international via Boardroom Sports Holdings, investit dans le Paris Saint-Germain aux côtés de Qatar Sports Investments.

Cette collaboration ambitieuse prévoit une large série d’initiatives commerciales, d’investissement et de… pic.twitter.com/clLvBVXi3T — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 20, 2025

Un projet d’envergure européenne avec la NBA

L’investissement de Durant s’inscrit dans une vision plus large, avec peut-être la création potentielle d’une équipe de basketball PSG qui pourrait intégrer NBA Europe, le projet de ligue européenne développé par le commissaire NBA Adam Silver. Cette initiative vise à créer une compétition professionnelle détenue et opérée par la NBA en Europe, incluant de nouvelles franchises et potentiellement des équipes quittant l’EuroLeague.

« C’est un honneur de m’associer à QSI et de devenir actionnaire du Paris Saint-Germain – un club et une ville qui me tiennent particulièrement à cœur », a déclaré Durant. « Ce club a de grandes ambitions pour l’avenir, et je suis impatient de participer à la prochaine phase de son développement et d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement avec QSI. »

De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, s’est montré enthousiaste : « QSI est heureux d’accueillir Kevin Durant en tant qu’actionnaire direct du Paris Saint-Germain et partenaire stratégique de notre groupe. Nous cherchons constamment à faire progresser le club et notre portefeuille global grâce à des partenariats à fort impact, porteurs de valeur stratégique, d’innovation et de vision internationale. »

Cette alliance stratégique pourrait transformer le paysage du basketball européen, avec Durant apportant sa crédibilité de double champion NBA et MVP pour soutenir l’expansion du PSG. L’impact sur Paris Basketball, actuelle équipe parisienne en EuroLeague, reste à déterminer selon l’évolution des négociations entre la NBA et les instances européennes.