Steve Kerr intègre son fils Nicholas au staff des Warriors

Steve Kerr vient d’officialiser une promotion particulière au sein de l’organisation des Golden State Warriors. L’entraîneur principal a en effet intégré son fils Nicholas, âgé de 32 ans, dans son staff technique pour la saison à venir.

Nicholas Kerr arrive sur le banc des Warriors fort de son expérience en tant qu’entraîneur principal des Santa Cruz Warriors, en G-League, durant les deux dernières saisons. Ses résultats parlent pour lui : 20 victoires pour 14 défaites chaque année, avec une quatrième place en Conférence Ouest et des participations en play-offs à chaque fois.

Une suite logique à un développement méticuleux

Avant de prendre les rênes de Santa Cruz en 2023, le fils de Steve Kerr avait déjà évolué dans l’organisation des Warriors entre 2018 et 2021, en tant qu’assistant vidéo et en travaillant sur le développement des joueurs. Il avait également acquis de l’expérience aux San Antonio Spurs, où il avait effectué un stage aux côtés de Gregg Popovich.

En février 2024, Nicholas Kerr confiait ses ambitions : « J’aime coacher, on verra où cela me mène. Je suis ambitieux, mais je ne sais pas… J’aime juste avoir des boulots sympas en NBA ou en G-League. J’ai l’impression qu’à ce stade, l’année prochaine, je serai plus à même de trouver l’équilibre entre le développement, le coaching et la stratégie. »

Né à Cleveland et élevé à San Diego, Nicholas Kerr a aussi été joueur au niveau universitaire, à San Diego puis à California. Il avait ensuite évolué comme assistant diplômé à Cal durant la saison 2016-17 avant de rejoindre les Spurs. Cette promotion représente l’aboutissement d’un parcours progressif dans le monde de l’entraînement, passant d’assistant en G-League à entraîneur principal, puis désormais assistant en NBA.

Steve Kerr, 59 ans, dirige les Warriors depuis 11 saisons. Sous sa direction, Golden State affiche un bilan de 567 victoires pour 308 défaites en saison régulière, avec 104 succès en play-offs, quatre titres NBA et six participations aux Finales NBA. Le passage de flambeau serait-il en cours ?