Comment Tim Hardaway Jr a œuvré pour faire venir un ami dans son ancienne franchise

Caris LeVert a officiellement rejoint les Detroit Pistons cet été, signant un contrat de 2 ans pour 29 millions de dollars. Mais derrière cette signature se cache une belle histoire de solidarité entre joueurs, impliquant Tim Hardaway Jr, parti entretemps aux Denver Nuggets.

Tim Hardaway Jr, l’artisan discret du transfert

Tim Hardaway Jr a quitté Detroit pour rejoindre les Nuggets dans l’espoir de décrocher sa première bague, après son échec avec Dallas en 2024. Mais l’ancien Maverick n’a pas oublié sa récente équipe et a activement œuvré pour faciliter l’arrivée de son remplaçant.

Lors d’une conférence de presse organisée par la franchise de Motor City, Caris LeVert a révélé les détails de cette intervention décisive : « J’ai parlé à Tim le matin du jour où j’ai signé. On a échangé en FaceTime. Il m’a vanté les mérites des personnes en place à Detroit, la qualité de l’organisation, des joueurs, et m’a pleinement rassuré. Il m’a clairement aidé dans ma décision. »

Des retrouvailles prometteuses à Detroit

Pour LeVert, qui découvrira une cinquième franchise en dix ans de carrière après les Nets, les Pacers, les Cavs et les Hawks, Detroit représente aussi l’opportunité de retrouver des visages familiers. L’arrière retrouvera notamment l’entraîneur J.B. Bickerstaff, côtoyé lors de son passage à Cleveland, et Trajan Langdon, actuel GM de Detroit passé comme lui par Brooklyn.

Mais c’est surtout les retrouvailles avec Duncan Robinson qui enthousiasment le plus LeVert. Les deux hommes se connaissent depuis 2014 et ont évolué ensemble à Michigan. « Duncan fait presque partie de ma famille. On se connait depuis 2014. On a joué ensemble à Michigan et on est restés proches depuis […]. J’ai hâte de jouer à ses côtés », a confié le joueur.

LeVert n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le parcours exceptionnel de son ancien coéquipier : « Sa carrière est incroyable. Surtout lorsqu’on sait qu’il a débuté en troisième division NCAA avant de rejoindre Michigan puis de réussir à faire son trou au Miami Heat. Son histoire est unique. » Robinson, non-drafté à l’issue de son cursus universitaire, a en effet atteint par deux fois la finale NBA avec Miami.

Cette arrivée de LeVert s’inscrit dans la continuité du projet des Pistons, demi-finalistes de conférence Est la saison passée, qui cherchent à maintenir leur dynamique malgré quelques départs importants.