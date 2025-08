L’Étoile de Charleville-Mézières a recruté le fils d’une ancienne joueuse des Flammes Carolo

L’Étoile de Charleville-Mézières a bouclé son recrutement pour le prochain exercice 2025-2026 de NM1. Le club carolomacérien a ponctué son intersaison avec ses 4e et 5e recrues, en la personne de l’arrière britannique Maydden N’nah-Ndong, ainsi que l’ailier américain, Patrick Mwamba.

Deux belles armes offensives

Maydden Nnah-Ndong (1,93 m, 25 ans) vient ainsi reprendre le flambeau familial dans les Ardennes. L’arrière est le fils d’une ancienne internationale, la Franco-Gabonaise Géraldine Robert, qui a terminé sa carrière aux Flammes Carolo en 2019. Pour sa 5e saison en NM1, le JFL va connaître un 4e club en NM1, après Tarbes-Lourdes, Pont-de-Cheruy et dernièrement Boulogne-sur-Mer. La saison dernière, il tournait à 9,7 points, 2,8 rebonds et 2,2 passes décisives en 22 minutes de jeu en moyenne. « Maydden est agressif balle en mains, capable aussi, éventuellement de monter le ballon et de mettre des paniers. Il nous apportera aussi une certaine intensité défensive sur des joueurs grands ou costauds », décrit l’entraîneur Jimmy Ploegaerts sur le site du club.

PROFIL JOUEUR Maydden NNAH-NDONG Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 25 ans (12/05/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 9,7 #115 REB 2,8 #188 PD 2,2 #121

Moins expérimenté en NM1 que son nouveau coéquipier, Patrick Mwamba (2,03 m, 25 ans) va y jouer sa 2e saison. L’ailier américain, au statut cotonou, a effectué un exercice rookie satisfaisant à Orchies. Dans le Nord, il a compilé 13 points à 47% aux tirs et 33% à 3-points, et 4 rebonds en 26 minutes de jeu en moyenne (sur 37 matchs joués). Avant de rejoindre Charleville-Mézières, ce dernier va disputer l’Afrobasket avec le Congo au mois d’août. « C’est un élément capable de jouer sur deux postes, 3 et 4, très complet sur le plan offensif, capable de jouer avec ses partenaires. C’est un profil idéal pour l’équipe », estime le technicien ardennais.

PROFIL JOUEUR Patrick MWAMBA Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 25 ans (11/10/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 13 #39 REB 4 #104 PD 1,5 #195

Cinq recrues pour l’Étoile

L’Étoile de Charleville-Mézières a donc son équipe construite pour la prochaine saison 2025-2026 de NM1, après avoir réussi à se maintenir après sa promotion la saison dernière. « Même si pour certains on a dû être patients et s’y reprendre à plusieurs fois pour les attirer ici et trouver un terrain d’entente, les cinq joueurs qu’on a convaincus de venir nous rejoindre sont ceux qui faisaient partie de nos choix grâce à leur valeurs humaine et sportive et leur envie », indique Jimmy Ploegaerts. « Ils étaient en haut de notre pile lorsqu’on a lancé nos recherches à la fin de la saison écoulée. In fine, ce recrutement général correspond donc parfaitement à ce qu’on voulait faire. »